Loto-Québec : Une personne va perdre 333 333 $ si elle ne réclame pas son lot cette semaine
Imagine « perdre » 333 333 $ parce que tu as oublié de vérifier ton billet de loterie! 😱💸
Plus que quelques jours. C'est tout le temps qu'il reste à une personne qui a acheté un billet Loto-Québec de Québec Max en Montérégie pour réclamer une petite fortune de 333 333 $. Si tu as de vieux billets de loterie qui traînent dans ton portefeuille ou au fond d'un tiroir, c'est aujourd'hui que tu devrais les vérifier, parce que cette somme pourrait bien t'appartenir.
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Lors du tirage du 21 novembre 2025, la combinaison gagnante du Québec Max a été trouvée sur trois billets, ce qui a permis de partager le gros lot en trois parts égales de 333 333 $. Or, l'une d'entre elles figure toujours parmi les lots non réclamés de la société d'État.
La date limite pour mettre la main sur cet argent est ce samedi 21 novembre 2026, soit cette semaine. Passé ce délai, la personne gagnante perdra son droit au lot, et la somme servira plutôt à financer des lots bonis lors de futurs tirages.
Pour savoir si tu détiens le précieux billet, voici les sept numéros gagnants à vérifier : 01, 09, 10, 11, 24, 40 et 49.
Et ce n'est pas la seule somme importante qui attend toujours d'être récupérée. Selon la liste des lots non réclamés de Loto-Québec, datée du 27 octobre, quatre lots de 100 000 $ et plus figurent encore parmi les gains en attente, pour un total de 633 333 $.
Voici la liste complète des lots concernés, en commençant par celui dont l'échéance approche le plus.
Québec Max : 333 333 $
Date du tirage : 21 novembre 2025
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 333 333 $ (1 part sur 3)
Région administrative : Montérégie
Sélection gagnante : 01 09 10 11 24 40 49
Date limite de réclamation : 21 novembre 2026
Lotto Max : 100 000 $
Date du tirage : 22 septembre 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Laval
Sélection gagnante : 24 26 27 32 38 50 51
Date limite de réclamation : 22 septembre 2027
Lotto 6/49 : 100 000 $
Date du tirage : 21 février 2026
Catégorie de lot : 10/10
Montant non réclamé : 100 000 $ (1 part sur 10)
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Sélection gagnante : 65044425-01
Date limite de réclamation : 21 février 2027
Lotto Max : 100 000 $
Date du tirage : 1er mai 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Capitale-Nationale
Sélection gagnante : 07 09 18 24 39 41 45
Date limite de réclamation : 1er mai 2027
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