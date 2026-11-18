Immatriculation 2027 au Québec : Voici les nouveaux tarifs qui s’ajoutent selon ta ville
La plus forte hausse n’est pas à Montréal. 😲
Les montants que les automobilistes du Québec devront ajouter à leur immatriculation en 2027 sont maintenant connus. Et selon l'endroit où ton véhicule est immatriculé, la facture va bouger un peu, beaucoup ou pas du tout.
À lire également : Les immatriculations ont explosé au Québec : Voici où le rabais de 50 $ ne compense pas
La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a dévoilé les montants 2027 de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade (TIV) et de la contribution au transport en commun. Ces deux frais s'ajoutent aux droits d'immatriculation dans plusieurs municipalités. Tendance générale : la taxe augmente partout où elle existait déjà, et sept MRC l'imposent pour la première fois.
Les deux montants servent à financer le transport collectif, mais ils ne fonctionnent pas de la même façon. La contribution de 30 $ s'applique depuis 1992 dans les secteurs desservis par un organisme de transport en commun. La TIV, elle, est fixée par la ville, la MRC ou la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ce qui explique les grands écarts d'une région à l'autre.
Combien coûte la TIV en 2027 dans les grandes régions?
Voici les montants de la taxe en 2027, avec ceux de 2026 entre parenthèses :
- Grand Montréal (CMM) : 158,21 $ (153,45 $)
- Sherbrooke : 93,75 $ (34,75 $)
- Gatineau : 92,70 $ (90 $)
- Québec : 63 $ (61,10 $)
- MRC de La Rivière-du-Nord : 50 $ (37,70 $)
Dans le Grand Montréal, à Québec et à Gatineau, la hausse reste modeste, autour de 3 %. La contribution au transport en commun de 30 $ s’ajoute à la taxe dans ces trois villes. Pour le transport collectif seulement, les automobilistes verseront donc 188,21 $ dans la plupart des municipalités de la CMM, 93 $ à Québec et 122,70 $ à Gatineau. Les droits d’immatriculation et la contribution d’assurance s’ajoutent à ces montants.
Quelques municipalités de la CMM paient seulement la TIV, sans la contribution : Calixa-Lavallée, L'Île-Cadieux, Les Cèdres, Oka, Pointe-des-Cascades, Saint-Isidore, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-de-Belœil et Vaudreuil-sur-le-Lac.
C’est à Sherbrooke que la taxe grimpe le plus : elle passera de 34,75 $ à 93,75 $, une hausse de 59 $. La Ville explique que ce montant doit permettre de maintenir les services de la Société de transport de Sherbrooke (STS). Le conseil municipal a adopté la hausse le 15 septembre dernier, en réponse à un manque de financement de Québec pour le transport en commun. En ajoutant la contribution de 30 $, les automobilistes de Sherbrooke verseront 123,75 $ pour le transport collectif en 2027.
Dans la MRC de La Rivière-du-Nord, la taxe de 50 $ s'applique à Prévost, à Saint-Colomban, à Saint-Hippolyte et à Sainte-Sophie, qui ne paient pas la contribution de 30 $. Saint-Jérôme, de son côté, suit le tarif de la CMM et non celui de la MRC.
Ces MRC imposent la taxe pour la première fois en 2027
Ces sept MRC ne figuraient pas sur la liste 2026 de la SAAQ. Leurs automobilistes paieront une TIV pour la première fois en 2027.
35 $ par véhicule :
- MRC de Coaticook : Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford, Martinville, Sainte-Edwidge-de-Clifton, Saint-Herménégilde, Saint-Malo, Saint-Venant-de-Paquette, Stanstead-Est et Waterville
- MRC du Val-Saint-François : Bonsecours, Cleveland, Kingsbury, Lawrenceville, Maricourt, Melbourne, Racine, Richmond, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Stoke, Ulverton, Val-Joli, Valcourt (canton), Valcourt (ville) et Windsor
- MRC des Sources : Danville, Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Val-des-Sources et Wotton
30 $ par véhicule :
- MRC de Bonaventure : Bonaventure, Caplan, Cascapédia–Saint-Jules, Hope, Hope Town, New Carlisle, New Richmond, Paspébiac, Saint-Alphonse, Saint-Elzéar, Saint-Godefroi, Saint-Siméon et Shigawake
- MRC d'Avignon : Carleton-sur-Mer, Escuminac, L'Ascension-de-Patapédia, Maria, Matapédia, Nouvelle, Pointe-à-la-Croix, Ristigouche-Sud-Est, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-André-de-Restigouche et Saint-François-d'Assise
- MRC de La Côte-de-Gaspé : Cloridorme, Gaspé, Grande-Vallée, Murdochville et Petite-Vallée
- MRC des Collines-de-l'Outaouais : Cantley, Chelsea, L'Ange-Gardien, La Pêche, Pontiac et Val-des-Monts
À Cantley et à Chelsea, la contribution de 30 $ s'ajoute aussi, pour un total de 60 $.
Les villes où tu paies seulement la contribution de 30 $
Certaines villes desservies par un organisme de transport en commun n'ont pas de TIV. Leurs automobilistes paient seulement la contribution de 30 $. C'est le cas à Lévis, à Saguenay, à Trois-Rivières, à L'Ancienne-Lorette, à Saint-Augustin-de-Desmaures et à Wôlinak.
Et le rabais de 50 $ dans tout ça?
De septembre 2026 à août 2027, les frais d'immatriculation sont automatiquement réduits de 50 $ pour les véhicules de promenade à essence, hybrides, hybrides rechargeables et diesel. Le rabais touche seulement les droits d'immatriculation : il ne réduit ni la TIV ni la contribution au transport en commun.
Pour les véhicules électriques, 2027 apporte de nouveaux frais. À compter du 1er janvier 2027, Québec exigera une contribution annuelle de 125 $ lors du renouvellement des plaques d'un véhicule électrique, et de 62,50 $ pour un véhicule hybride rechargeable.
Pour connaître le montant exact qui s'ajoutera à ta facture, tu peux consulter la liste complète des municipalités sur le site de la SAAQ.