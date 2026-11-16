Jusqu'à 204 $ seront versés cette semaine à certains Québécois avec la PCPH
Un dépôt qui tombe à point pour tes dépenses des Fêtes!
Si tu vis avec un handicap et que ta demande de Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) a été acceptée, garde un œil sur ton compte bancaire. Service Canada fera un nouveau dépôt cette semaine.
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Cette aide mensuelle fait partie des prestations et crédits fédéraux qui reposent sur un crédit d'impôt bien précis, celui pour personnes handicapées (CIPH), accordé par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Le montant que tu reçois dépend de ta dernière déclaration d'impôts, alors le maximum est loin d'être garanti pour tout le monde.
Voici combien la PCPH pourrait te rapporter, quel jour l'argent arrivera et quoi faire s'il se fait attendre.
Qui peut recevoir la PCPH ?
La prestation vise les personnes de 18 à 64 ans dont le certificat pour le CIPH a été approuvé par l'ARC. Ta déclaration de revenus de 2025 doit être produite, et si tu vis en couple, ta conjointe ou ton conjoint doit avoir fait de même.
Le certificat ne suffit pas à lui seul, par contre. Il faut remplir une demande auprès de Service Canada. Tu t'y prends tard ? Service Canada peut te verser jusqu'à 24 mois de paiements rétroactifs, comptés à partir de la réception de ta demande, mais aucun mois antérieur à juin 2025 n'est couvert.
Combien peux-tu recevoir cette semaine?
Voici les montants en vigueur de juillet 2026 à juin 2027 :
- Jusqu'à 204,20 $ par mois, soit 2 450,40 $ sur l'année
- Montant complet pour une personne seule dont le revenu familial net rajusté de 2025 est de 23 483 $ ou moins
- Jusqu'à 10 210 $ de revenu de travail retiré du calcul pour une personne seule, et jusqu'à 14 294 $ pour un couple
Une fois le seuil dépassé, la prestation recule de 0,20 $ pour chaque dollar de revenu en trop. Prenons une personne seule dont le revenu familial net rajusté atteint 31 000 $, sans aucun revenu de travail à exclure. Elle se retrouve 7 517 $ au-dessus de la limite, ce qui retranche 1 503,40 $ à sa prestation annuelle. Son dépôt de jeudi sera donc de 78,92 $, et non de 204,20 $.
Quand le versement arrive-t-il?
Service Canada verse la PCPH le troisième jeudi de chaque mois. Le dépôt de novembre est prévu le jeudi 19 novembre 2026. Ce sera l'avant-dernier de l'année, puisque celui de décembre est attendu le jeudi 17 décembre.
Rien dans ton compte jeudi? Si tu reçois encore ton paiement par chèque, Service Canada demande d'attendre de cinq à dix jours ouvrables avant de communiquer avec le programme. Le dépôt direct t'évite cette attente. Chaque année en juin, une lettre te confirme aussi si tu restes admissible pour la période suivante.
Pour estimer ton propre montant avec l'outil de Service Canada, rends-toi sur la page officielle de la PCPH.
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