Jusqu’à 204 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec la PCPH : Voici quand
Un montant qui est toujours le bienvenu!
Les personnes en situation de handicap qui reçoivent la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) peuvent s'attendre à un nouveau dépôt fédéral ce mois-ci. Versée par Service Canada, cette aide mensuelle vient compléter le revenu des adultes admissibles, au moment où les dépenses d'hiver commencent à s'accumuler.
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La PCPH fait partie des prestations et crédits fédéraux calculés à partir de ta déclaration d'impôts produite auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Et même si le maximum ne bouge pas d'un mois à l'autre, ce que tu reçois vraiment dépend de ta situation.
Voici combien tu pourrais toucher, pourquoi ton montant peut être plus bas que le maximum et quel jour l'argent arrivera.
Qui peut recevoir la PCPH?
La prestation vise les adultes de 18 à 64 ans. Avant même de la demander, il faut avoir obtenu le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH), puisque c'est l'approbation de l'ARC qui ouvre la porte. Tu dois aussi avoir produit ta déclaration de revenus de 2025, tout comme ta conjointe ou ton conjoint, le cas échéant.
Contrairement à plusieurs prestations de l'ARC, la PCPH ne s'active pas toute seule. Il faut en faire la demande auprès de Service Canada, même si ton CIPH est déjà approuvé.
Combien peux-tu recevoir ce mois-ci?
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, voici les paramètres qui s'appliquent à une personne seule :
- Jusqu'à 204,20 $ par mois ;
- Montant complet si ton revenu familial net rajusté de 2025 est de 23 483 $ ou moins ;
- Jusqu'à 10 210 $ de revenu de travail exclu du calcul
Ce maximum est en vigueur depuis juillet et ne changera pas avant juillet 2027.
Pourquoi ton montant peut-il être plus bas que le maximum?
Au-delà du seuil, la PCPH fond de 20 cents pour chaque dollar de revenu supplémentaire.
Prenons une personne seule dont le revenu familial net rajusté atteint 30 000 $, dont 5 000 $ proviennent d'un emploi à temps partiel. Comme ces 5 000 $ sont exclus, seulement 25 000 $ sont pris en compte, soit 1 517 $ au-dessus du seuil. Sa prestation annuelle est donc réduite de 303,40 $, ce qui lui laisse un peu moins de 179 $ par mois.
Les couples ont leurs propres seuils, et leur exemption de revenu de travail peut atteindre 14 294 $.
Comme d'habitude, la PCPH tombe le troisième jeudi du mois. Le dépôt de novembre est donc prévu le jeudi 19 novembre.
Pour tous les détails sur le calcul, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.
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