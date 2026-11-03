Le nouveau chandail Hometown Remix des Canadiens de Montréal ne fait pas l'unanimité
« Les puristes, inquiétez-vous pas : l’original est là pour rester! »
Pour la saison 2026-2027, les fans des Canadiens de Montréal auront la chance de voir leurs joueurs préférés arborer un tout nouveau chandail, très différent de ses chandails originaux à domicile ou à l’extérieur, soit le Hometown Remix. Une chose est certaine, c’est qu’il ne fait pas l’unanimité auprès des partisans et des partisanes.
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Les 32 équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont révélé ce lundi 2 novembre leurs chandails qui seront mis de l’avant lors de plusieurs rencontres au cours de la saison actuelle.
Ça mange quoi en hiver, un chandail Hometown Remix? Grosso modo, il s’agit d’un programme d’uniformes, d’articles vestimentaires et de chapeaux et casquettes faits en édition limitée célébrant « de façon unique et authentique » les amateurs et amatrices de hockey, mais également la culture et le tissu local de chacune des équipes du circuit Bettman, indique la LNH.
Le tout a été élaboré au cours des deux dernières années en collaboration avec Fanatics, fournisseur officiel des chandails de la LNH depuis 2024.
Au total, 261 matchs mettront en vedette une équipe dans son uniforme Hometown Remix, dit la Ligue dans son communiqué.
Le cas des Canadiens de Montréal
Pour la Sainte-Flanelle, c’est nul autre que le numéro 13, Cole Caufield (ou Monsieur Samedi-Soir pour les intimes), qui a eu l’honneur d’être le premier à porter le chandail Hometown Remix, lors d'une tournée médiatique, en septembre dernier.
« Est-ce qu’on peut le porter à tous les matchs ou non? C’est génial », a lancé l’Américain en apercevant son nouvel uniforme.
On retrouve plusieurs clins d’œil à la métropole, notamment des détails architecturaux gravés sur le logo, ainsi que les emblèmes de la ville.
« Ce chandail est un hommage à la culture, à la communauté et à l’esprit intemporel de la ville », dit la LNH.
À la suite de la séance d'entrainement, ce lundi, Alexandre Carrier a affirmé que « ce sera étrange », de porter ce nouvel habit, « mais ça fait partie de la ligue ».
« Tout le monde le porte, donc nous allons le faire et on aura du plaisir, mais ce sera définitivement étrange avec le blanc, le rouge et tout. Ce sera différent », a-t-il réagi.
Sur les réseaux sociaux, les fans des Habs ont eu leur mot à dire et force est de constater qu’il ne fait pas l’unanimité, bien que la grande majorité des commentaires encense le nouveau jersey.
« Ils vont être vraiment malades sur la glace », a écrit une personne sous la publication Instagram des Canadiens de Montréal. Une opinion partagée par plusieurs, dont une partisane qui estime que le CH « sait vraiment comment rendre un chandail iconique ».
Le nouveau chandail des Canadiens de Montréal ne fait pas l'unanimité chez les fans. Capture d'écran
D’autres se sont toutefois montrés plus sceptiques. En réponse au premier commentaire, une personne s’est demandé si les joueurs ne seraient pas plutôt « invisibles » sur la patinoire, une pointe qui laisse entendre que les couleurs pâles du chandail risquent de se confondre avec la glace.
Sous la publication Facebook des Canadiens de Montréal, plusieurs ont pris la défense du nouveau chandail. « Pour une fois que l’organisation des Canadiens ose un peu. Moi je l’adore », a écrit un partisan, qui souligne que les cinq écussons représentant les peuples fondateurs de la ville sont « vraiment une belle idée ».
Le nouveau chandail des Canadiens de Montréal ne fait pas l'unanimité chez les fans. Capture d'écran
Un autre a répondu directement aux plus critiques, estimant qu’ils ne comprennent « définitivement pas le concept ».
« Les puristes, inquiétez-vous pas : l’original est là pour rester! », a-t-il ajouté.
Même son de cloche chez une autre personne, qui s’attendait déjà à une vague de critiques. « J’entends déjà les puristes chialer!!! Ça fait du bien un peu de changement!!! », a-t-il lancé, rappelant qu’il ne s’agit que de « quelques matchs ».
Malgré des fleurs de lys bleues ici et là, plusieurs personnes ont aussi critiqué le fait qu'il n'y a pas assez de bleu, comparativement aux chandails originaux. Même les culottes, les casques et les gants sont rouges. Seule une bande sur chaque manche est bleue.
Il ne reste plus qu’à voir si ce nouveau chandail portera la poisse au Tricolore, comme la version rétro bleu pâle lancée en 2022, ou s’il lui portera plutôt chance lors des quelques matchs où les joueurs l’enfileront.
Le Canadien portera le chandail Hometown Remix lors de la partie de ce mardi 3 novembre, à Montréal.
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