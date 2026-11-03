Crédit d'impôt pour solidarité : Voici combien Revenu Québec peut te verser ce mois-ci
De quoi payer une partie de l'épicerie. 🛒
Le crédit d'impôt pour solidarité de Revenu Québec fait un nouveau saut dans les comptes bancaires ce mois-ci, mais pas dans ceux de tout le monde. En novembre, seule une partie des ménages admissibles verra passer un dépôt, et tout dépend du montant accordé pour l'année.
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Ce crédit d'impôt remboursable figure parmi les prestations et crédits les plus répandus au Québec. Contrairement à l'allocation pour l'épicerie de l'Agence du revenu du Canada (ARC), il ne suit pas le même calendrier pour tout le monde, puisque sa fréquence change d'un ménage à l'autre.
Qui recevra un dépôt en novembre?
Revenu Québec verse le crédit chaque mois seulement aux ménages qui ont droit à 800 $ ou plus pour la période de juillet 2026 à juin 2027.
Si ton montant annuel se situe entre 241 $ et 799 $, tu le reçois plutôt quatre fois par année, et ton prochain dépôt n'arrivera qu'en janvier. À 240 $ ou moins, la somme complète t'a déjà été versée en juillet.
Ton droit au crédit et le montant sont établis selon ta situation au 31 décembre 2025 et la déclaration de revenus que tu as produite pour cette année-là.
Combien peux-tu recevoir ce mois-ci?
Le crédit additionne deux composantes principales, une liée à la TVQ et l'autre au logement. Voici les montants annuels de juillet 2026 à juin 2027.
- Composante TVQ : 363 $ par adulte, plus 172 $ si tu vis seul ou seule
- Composante logement : 746 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale, 906 $ pour un couple, plus 158 $ par enfant
- Maximum total : jusqu'à 1 281 $ pour une personne seule et jusqu'à 1 948 $ pour un couple avec deux enfants
Ramené à l'échelle d'un dépôt mensuel, ça représente au plus 106,75 $ pour une personne seule et 162,33 $ pour un couple avec deux enfants. Une troisième composante s'ajoute pour les personnes qui habitent un village nordique.
Comment ton revenu fait-il baisser le montant?
Dès que ton revenu familial dépasse 43 195 $, Revenu Québec retranche 6 % de l'excédent si tu as droit aux deux composantes, ou 3 % si une seule s'applique. Le crédit disparaît complètement à 64 545 $ pour une personne seule et à 70 395 $ pour un couple sans enfant.
Ton revenu a changé en 2026? Ça n'aura aucun effet avant juillet 2027, puisque les versements actuels reposent sur tes revenus de 2025.
Le dépôt de ce mois-ci est prévu le jeudi 5 novembre.
Pour tous les détails, consulte la page officielle de Revenu Québec.
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