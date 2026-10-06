Allocation pour l'épicerie : Voici pourquoi tu n'as PAS reçu ton versement d'octobre

Ton dépôt n'est toujours pas là? Voici ce qui a pu se passer. 🧐

De l'argent canadien.

Voici pourquoi tu n'as pas reçu ton versement d'octobre de l'allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE).

Roman Romaniuk | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le versement d'octobre de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE) a été déposé ce lundi 5 octobre. Mais si tu actualises ton application bancaire depuis sans voir l'argent apparaître, pas besoin de t'inquiéter tout de suite. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi le dépôt n'est pas encore arrivé, ou pourquoi il n'arrivera pas.

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Pour ceux et celles qui ne le savaient pas encore, l'ACEBE est administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et a pris la relève du crédit pour la TPS/TVH en juillet dernier, avec des montants bonifiés de 25 %. Cette aide non imposable est versée quatre fois par année aux ménages à revenu faible ou modeste.

Alors, pourquoi ton compte est-il toujours vide? Voici les explications les plus probables.

Tu n'es peut-être pas admissible

Pour recevoir l'ACEBE, tu dois avoir au moins 19 ans et être résident ou résidente du Canada aux fins de l'impôt, le mois qui précède le versement comme au moment où il est effectué.

Ton revenu net de 2025 doit aussi rester sous certains plafonds. Pour une personne seule sans enfant, il doit être inférieur à 60 012 $, alors que pour un couple sans enfant, la limite est de 64 232 $. Les seuils augmentent ensuite avec le nombre d'enfants, jusqu'à 82 952 $ pour une famille de quatre enfants ou plus.

Si ton revenu dépasse ces montants, c'est fort probablement la raison pour laquelle tu ne reçois rien. Tu peux vérifier ton admissibilité dans Mon dossier pour les particuliers, sur le site de l'ARC.

Tu n'as pas produit ta déclaration de revenus de 2025

C'est à partir de ta déclaration de revenus de 2025 que l'ARC détermine si tu as droit à l'ACEBE pour la période de juillet 2026 à juin 2027, et combien elle te versera. Sans déclaration, aucun paiement ne peut être calculé.

Il n'est toutefois pas trop tard. Produis-la le plus rapidement possible, même si tu n'as eu aucun revenu l'an dernier. Si tu es en couple, ta ou ton partenaire doit aussi avoir produit la sienne.

L'argent est peut-être encore en chemin

Même si tu es admissible, il se peut que le dépôt prenne un peu de temps à s'afficher dans ton compte, selon ton institution financière. L'ARC recommande d'attendre 10 jours ouvrables après la date de versement avant de communiquer avec elle.

Si tu reçois tes paiements par chèque, le délai peut être encore plus long en raison de la livraison postale.

C'est ton ou ta partenaire qui l'a reçu

Dans un couple, l'ACEBE est versée à une seule des deux personnes, pour l'ensemble du ménage. Si rien n'apparaît dans ton compte, ça vaut la peine de vérifier celui de ta ou ton partenaire avant de t'inquiéter.

Ton montant a peut-être déjà été versé en entier

Selon les règles héritées de l'ancien crédit pour la TPS/TVH, lorsque le montant trimestriel auquel tu as droit est inférieur à 50 $, la somme annuelle est versée en un seul paiement, soit lors de celui de juillet.

Si c'est ton cas, tu ne recevras donc rien en octobre, ni dans les mois suivants.

Le paiement a servi à rembourser une dette

Si tu dois de l'argent à l'ARC ou à un autre organisme gouvernemental, ton versement pourrait avoir été utilisé pour réduire cette dette plutôt que d'être déposé dans ton compte. Tu devrais normalement recevoir un avis à ce sujet.

Tes coordonnées ne sont pas à jour

Tu as changé de banque ou déménagé récemment? Si ton dossier à l'ARC n'a pas été mis à jour, le dépôt direct a pu échouer, ou ton chèque a pu être envoyé à ton ancienne adresse. Tu peux corriger ces renseignements à même ton dossier en ligne.

Combien devrais-tu recevoir?

Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, l'ACEBE peut atteindre 679 $ par année pour une personne célibataire, 890 $ pour un couple et 234 $ de plus par enfant admissible de moins de 19 ans.

Comme le montant annuel est divisé en quatre versements égaux, le dépôt d'octobre peut aller jusqu'à 169,75 $ pour une personne célibataire et 222,50 $ pour un couple, plus 58,50 $ par enfant admissible. Le calculateur de l'ARC permet d'obtenir une estimation selon ta situation.

Le prochain versement de l'ACEBE est prévu en janvier 2027.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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