Les « accros du Costco » nous partagent leurs meilleures trouvailles de Noël
Garde l'oeil ouvert lors de ta prochaine visite!
Il y a deux types de personnes à l'approche des Fêtes : celles qui attendent sagement le mois de décembre pour sortir les décorations de Noël et celles qui ont déjà commencé à fredonner All I Want for Christmas Is You dès le lendemain de l'Halloween. Peu importe ton camp, une chose est certaine : les rayons du Costco ont déjà pris des airs de village du père Noël.
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Entre les décorations lumineuses gigantesques, les gourmandises festives et les trouvailles douillettes qui donnent envie d'hiberner jusqu'au printemps, le géant de la vente en gros ne manque pas d'options pour te mettre dans l'ambiance. Mais avec autant de choix, difficile de savoir quelles trouvailles valent réellement le détour!
Pour t'aider à faire le tri, on s'est tourné vers les véritables fans, qui ont partagé leurs coups de cœur du temps des Fêtes sur les pages Facebook des accros du Costco. Résultat : 15 articles à découvrir pour décorer ta maison, gâter tes proches ou simplement te faire plaisir. Attention, ton panier risque de se remplir un peu plus vite que prévu!
Capsules de café Starbucks mélange des Fêtes
Costco offre un rabais intéressant sur le café Mélange des Fêtes de Starbucks.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 38,99 $ plutôt que 48,99 $ jusqu'au 22 novembre 2026
Pas besoin de faire la file chez Starbucks pour ajouter une petite touche festive à ton café du matin. Le célèbre mélange des Fêtes de la chaîne est de retour chez Costco, cette fois dans une boîte de 54 capsules K-Cup compatibles avec les cafetières Keurig. Avec ses notes d'érable sucré et d'herbes, ce café en édition limitée promet d'accompagner à merveille tes matins d'hiver, particulièrement ceux où tu préfères rester en pyjama plutôt que de mettre le nez dehors.
Maison de pain d'épice à décorer
Pour 16,99 $ chez Costco, tu peux décorer ta propre maison de pain d'épice.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 16,99 $
Un projet créatif et un dessert en un, on aime ça! Pour 16,99 $, Costco propose une adorable maison de pain d'épice de 1,78 kg qui promet de faire le bonheur des petits comme des grands. Tu n'as pas la patience de jouer les architectes? Pas de problème : la maison est déjà préassemblée. Il ne reste qu'à laisser aller ton imagination pour la décorer avec le glaçage et les friandises incluses. Une activité parfaite pour un après-midi des Fêtes en famille ou entre ami.e.s, avec la possibilité de déguster ton chef-d'œuvre une fois terminé (en tout cas, si tu as le cœur de le démolir).
Pots à biscuits en forme de bonhomme de neige
Costco vend un joli pot à biscuits en forme de bonhomme de neige avec des biscuits à l'intérieur.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 26,99 $
Difficile de résister à cet adorable bonhomme de neige avec son petit chapeau haut de forme et son foulard rouge. Pour 26,99 $, Costco propose un joli pot à biscuits qui a tout pour devenir la vedette de ton comptoir de cuisine pendant les Fêtes. À l'intérieur se cachent 600 g de biscuits aux pépites de chocolat, parfaits pour accompagner un café ou un chocolat chaud. Une fois les biscuits dévorés, tu pourras remplir le contenant de tes propres créations maison et le ressortir chaque année. Voilà aussi une belle idée de cadeau pour tes hôtes qui risque de faire sourire.
Mini-biscuits MadeGood au chocolat chaud
Boîtes de minis biscuits à saveur de chocolat chaud en vente chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 16,99 $
Pour le temps des Fêtes, MadeGood propose une version de ses mini-biscuits croquants avec une saveur de chocolat chaud qui risque de plaire aux becs sucrés. Vendue chez Costco en boîte de 32 sachets individuels de 24 g, cette collation biologique est idéale pour remplir les bas de Noël, garnir les boîtes à lunch ou simplement satisfaire une petite envie de sucré entre deux activités hivernales. Avec son emballage rouge et vert, elle a même déjà adopté les couleurs des Fêtes!
Boîte de chocolats Lindt assortis
La boîte de chocolats assortis Lindt est présentement en rabais chez Costco.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 23,99 $ plutôt que 29,99 $ jusqu'au 22 novembre 2026
Il y a les personnes qui achètent une boîte de chocolats Lindor pour leurs invités et celles qui ne peuvent se retenir de tous les manger avant Noël. Avec cet assortiment de 900 g comprenant quatre saveurs de chocolats au cœur fondant, il devrait y en avoir assez pour faire les deux. La boîte dorée se prête aussi parfaitement à un échange de cadeaux ou à une petite attention pour remercier la personne qui reçoit toute la famille.
Boisson protéinée Good Protein au lait de poule
Costco vend des sacs de protéines en poudre à saveur de lait de poule.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 79,99 $ pour deux sacs de 440 g
Qui a dit que les saveurs des Fêtes étaient réservées aux desserts? Même ton shake du matin peut se mettre dans l'ambiance de Noël grâce à cette édition limitée de Good Protein à saveur de lait de poule. Ce mélange de protéines végétales en poudre reprend les saveurs épicées de la boisson traditionnelle, dans une formule qui contient 21 g de protéines et 7 g de fibres par portion, sans sucre. Chez Costco, le produit est vendu en paquet de deux sacs, histoire de faire durer le plaisir un peu plus longtemps.
Flocon de neige lumineux géant
Costco vend une décoration lumineuse extérieure en forme de flocon de neige géant.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 99,99 $ plutôt que 149,99 $ jusqu'au 22 novembre 2026
Pour métamorphoser ta cour en véritable décor de La Reine des neiges, ce flocon de neige lumineux pourrait bien être la pièce maîtresse de tes décorations des Fêtes! Mesurant 1,2 mètre (4 pieds) de diamètre, il se distingue par ses reflets scintillants et son étoile centrale aux couleurs prismatiques qui pivote sur elle-même, ce qui promet de créer un joli jeu de lumière autour de ton chez-toi.
Couronne de Noël naturelle préservée
Faite de feuillage naturel préservé, cette couronne saura ajouter une touche festive à ta porte d'entrée.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 49,99 $
Si ton tableau Pinterest déborde de décors de Noël élégants et naturels, cette couronne risque de te faire de l'œil. Composée de feuillages naturels préservés, de branches de sapin et de petites baies rouges, elle mise sur des couleurs profondes et une allure raffinée qui traversera les tendances. Avec son diamètre de 53,3 cm (21 pouces) et ses petites lumières à DEL blanc chaud, elle a tout pour habiller joliment une porte d'entrée ou ta pièce favorite.
Sapin de Noël illuminé de 7,5 pieds
Costco vend un sapin de Noël de 7,5 pieds avec lumières à DEL intégrées.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 549,99 $
Un sapin de Noël qui a fière allure, c'est bien, mais un sapin qu'on n'a pas besoin de décorer de lumières pendant des heures, c'est encore mieux! Ce modèle artificiel de 2,2 mètres (7,5 pieds) vendu chez Costco est déjà équipé de 1 850 lumières à DEL intégrées, avec onze fonctions d'éclairage et cinq niveaux de luminosité réglables à l'aide d'une télécommande sans fil. Ses branches bien fournies et ses délicates aiguilles artificielles lui donnent une allure plutôt réaliste. À 549,99 $, il représente une dépense considérable, mais c'est aussi un sapin que tu pourras ressortir année après année.
Ensemble de 80 boules de Noël
Costco vend des ensembles de boules de Noël assorties à bon prix.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 49,99 $
Que tu sois du genre à changer les couleurs de ton sapin chaque année ou que tu viennes tout juste d'emménager dans ton premier appartement, cet ensemble de 80 décorations pourrait te simplifier la vie. Pour 49,99 $, Costco propose deux assortiments de boules et d'ornements aux finis et aux textures variés, parfaits pour créer un décor harmonieux sans avoir à magasiner chaque pièce séparément.
Tu peux opter pour une palette traditionnelle de rouge, de vert et de doré, ou te laisser tenter par un mélange plus sophistiqué de bleu, de cuivre et de tons champagne. Les décorations sont également résistantes aux chocs, un détail appréciable si ton sapin a tendance à attirer les petites mains curieuses ou les animaux de compagnie.
Jeté hivernal brodé Ashford Home
Tu peux te procurer ce beau jeté hivernal brodé chez Costco pour 30 $.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Pour transformer ton salon en petit cocon douillet cet hiver, pas besoin de refaire toute ta décoration. Ce joli jeté en fausse fourrure signé Ashford Home se distingue par ses broderies en forme de flocons de neige, qui lui donnent un cachet particulièrement élégant. Avec sa teinte blanche et sa texture moelleuse, il ajoutera une touche chaleureuse à ton divan ou au pied de ton lit. Et puisqu'il évoque davantage l'hiver que Noël, tu pourras le conserver dans ton décor bien après avoir rangé le sapin et les guirlandes.
Peluche géante du Grinch
Costco vend actuellement une peluche Squishmallow à l'effigie du Grinch.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Même le Grinch aurait du mal à résister à cette version beaucoup trop cute de lui-même. Avec son sourire malicieux, ses sourcils froncés et son petit cœur rouge, cette peluche Squishmallow de 20 pouces (environ 51 cm) risque de faire craquer les fans du célèbre personnage qui déteste Noël. Et à 39,99 $, elle pourrait aussi faire un cadeau amusant à cette personne de ton entourage qui trippe sur le Grinch.
Poinsettia géant
Costco vend un gros pot de poinsettias pour moins de 30 $.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Avec son feuillage généreux et ses magnifiques teintes de rouge vif, ce poinsettia vendu chez Costco ne risque certainement pas de passer inaperçu. Présentée dans un pot de 35,6 cm (14 pouces), cette plante de Noël traditionnelle est assez imposante pour devenir la vedette de ton entrée, de ton salon ou même de ta salle à manger. C'est une jolie façon d'ajouter une touche de couleur et de verdure à ton décor sans te ruiner.
Ensemble de sacs-cadeaux et de papier de soie Tom Smith
Costco vend un ensemble de sacs et papier d'emballage pour te simplifier la vie.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Rien de pire que de manquer de papier de soie en plein marathon d'emballage de cadeaux, la veille de Noël. Pour 19,99 $, Costco propose un assortiment de seize sacs-cadeaux de différentes tailles et de 80 feuilles de papier de soie, de quoi emballer une bonne partie de tes cadeaux sans te compliquer la vie. Avec leurs motifs festifs, leurs couleurs traditionnelles et leurs jolis détails, les sacs sont suffisamment élégants pour faire belle impression sous le sapin. De plus, puisqu'ils sont offerts dans plusieurs formats, tu pourras aussi bien emballer de petits présents que des cadeaux plus volumineux.
Jeté chauffant en fausse fourrure Berkshire
Costco offre un jeté chauffant en similifourrure pour 45 $.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 44,99 $
Imagine-toi confortablement installé.e devant ton film de Noël préféré, une tasse de chocolat chaud à la main, bien emmitouflé.e sous une couverture qui te garde au chaud de la tête aux pieds. Le bonheur, non? Avec ce jeté chauffant en fausse fourrure, les soirées cinéma risquent de devenir encore plus douillettes. Il mesure 127 cm sur 152,4 cm et propose quatre niveaux de chaleur pour s'adapter à tes préférences. Sa texture moelleuse et son joli motif à carreaux lui donnent également une allure chaleureuse qui s'agence parfaitement à l'ambiance des Fêtes. Le seul problème en vue? Tu risques de ne plus vouloir quitter ton divan.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.