Le couple gagnant d'OD Panama déjà couronné?
Est-ce que la victoire est aussi prévisible que l'an dernier? 👀
À deux dodos de la grande finale de la téléréalité Occupation Double Panama, les fans semblent déjà avoir choisi leur couple gagnant. Sous les publications officielles d’OD et sur les réseaux sociaux de Narcity Québec, deux prénoms reviennent plus souvent que les autres : Emma et Enzo. Mais est-ce vraiment parce que le duo a conquis le public, ou plutôt parce que les autres options ne font pas particulièrement rêver?
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Parce qu’il faut se le dire, depuis l’élimination de Juliette et Alexis, une bonne partie du public semble avoir perdu son couple favori. Et maintenant que les trois duos finalistes sont connus, disons que l’enthousiasme est à peu près au même niveau que le mien quand on m’annonce qu’on va servir des bulles… pour finalement m’apporter un verre de Bulles de Nuit. C’est pas que c’est mauvais, là. C’est juste que c’est vraiment pas ce que j’avais en tête.
Emma et Enzo, Billy et Émilie, ainsi que Mathieu et Alexandrie se disputent le grand prix. Le vote est déjà ouvert sur Crave, et le public connaîtra l’issue ce dimanche 22 novembre. La soirée commencera dès 18 h 30 sur Noovo et Crave avec la deuxième partie du voyage final, suivi du dévoilement en direct du Casino de Montréal.
Mais avant de couronner qui que ce soit, il reste quelques dossiers à revisiter.
Juliette et Alexis, les grands absents de cette finale
On ne peut pas vraiment parler de la finale d'OD Panama sans revenir sur l'élimination qui a probablement fait le plus réagir cette saison.
Pendant plusieurs semaines, Juliette et Alexis avaient tout pour se rendre jusqu'au bout. Une connexion qui semblait naturelle, une complicité qui se développait sans aucune bisbille (et clairement pas assez de stratégie et d'alliances), et surtout, une bonne partie du Québec derrière eux. Sauf que leur aventure s'est terminée le 9 novembre, lorsque Sabrina et Frédérick ont dû prendre une décision qui allait changer le cours du jeu. Et les fans ne l'ont visiblement pas tous digérée.
Bref, le couple a beau ne plus être dans la course, il continue de faire parler de lui, et oui, selon ce que les tourtereaux partagent sur les réseaux sociaux, ils sont très amoureux! Dans le cœur de nombreuses personnes, c'est ce duo, le grand vainqueur.
Une chose semble toutefois faire l’unanimité : le prix coup de cœur du public, assorti d’une bourse de 10 000 $, devrait revenir à Alexis, alias Funky-Lexis. Au fil de la saison, les Québécois et Québécoises ont salué sa vulnérabilité et l'ouverture avec laquelle il a parlé de son appartenance à la communauté LGBTQ+ au petit écran, mais également sa personnalité attachante et divertissante.
Emma et Enzo : Le couple gagnant de 2026?
Si on se fie aux réactions qui circulent sur les réseaux sociaux, Emma et Enzo semblent avoir une longueur d'avance sur les autres couples. Ce qui est quand même assez particulier quand on repense au parcours de la candidate. Disons-le : Emma n'a pas exactement fait l'unanimité cette saison.
Son franc-parler et certaines de ses réactions lui ont valu plusieurs critiques, au point où l'étiquette de mean girl lui a été accolée sur les réseaux sociaux. La situation a même pris une ampleur suffisante pour que son amie Mia, gagnante d'OD Andalousie, intervienne publiquement afin de dénoncer les messages haineux visant Emma et sa famille.
Mais à OD, les perceptions peuvent changer assez rapidement, et il faut dire qu'Enzo semble avoir joué un rôle important dans l'image du duo. Le serveur de Québec, originaire de Corse, a généralement été perçu comme un bon gars, avec une attitude plutôt positive tout au long de l'aventure. Et surtout : on peut voir qu'il trippe vraiment sur Emma! Pendant toute la saison, il n'a eu d'yeux que pour elle, et ça, le public aime ça.
Puis, ce qui aide énormément le couple, c'est cette fameuse « semaine » avant la finale, qui dure en réalité environ cinq semaines pour les couples dans les chalets des « finalistes ». Lors de ce moment entre le jeu et la réalité, tout peut basculer, et ça s'est vu par le passé : les frictions au sein des couples affectent le vote du public.
Au moment de publier ces lignes, le couple d'Emma et Enzo semble le seul à ne pas avoir eu d'important conflit relationnel, et des images assez mignonnes ont circulé. Pendant ce temps, Émilie et Billy font chambre à part, et Alexandrie et Mathieu avoir des difficultés, alors que la vérité sur plusieurs moments plus crunchy de la saison revient.
Billy et Émilie : Une semaine (ou 5 semaines) fatale dans le chalet?
Billy n’a d’ailleurs pas toujours aidé sa cause. Dès le début de l’aventure, les bottines ne suivaient pas toujours les babines, comme on dit dans son coin de pays. Plusieurs personnes exclues ont pris la défense du candidat, expliquant que Billy « vit dans le moment » et « pense vraiment ce qu’il dit, au moment de le dire ».
Reste qu’il a promis des voyages à la majorité des filles. L’image qui a été projetée de lui n’a pas toujours plu au public, ni même à Billy, qui a abordé le sujet dans l’épisode du jeudi 19 novembre.
Une partie du public a également critiqué son manque d’empathie pendant le visionnement des épisodes, puisqu’il a eu tendance à rire lors de moments blessants pour Émilie.
Du côté d’Émilie, c’est notamment sa réaction dans le dossier d’Alanna qui lui a valu des critiques. Plusieurs fans lui ont reproché de ne pas avoir davantage défendu celle qu’elle considérait comme sa meilleure amie dans l’aventure.
Ajoute à ça les rumeurs de rupture qui circulent sur les réseaux sociaux, sans qu’aucune séparation ait été confirmée, et ça commence à faire beaucoup de questions pour un couple qui espère remporter le grand prix. Le public a rarement envie de couronner un couple qui semble battre de l’aile avant même le retour à la réalité.
Malgré tout, selon mon analyse, Billy et Émilie se classent au deuxième rang dans la course au grand prix.
Mathieu et Alexandrie : Le couple qui fait le moins l'unanimité
Chaque année, il y a un couple qui réussit à se rendre en finale sans nécessairement avoir l'appui du public, mais plutôt celui de ses colocataires. Cette saison, Mathieu et Alexandrie semblent occuper cette place.
Les deux ont réussi à naviguer entre les alliances, les éliminations et les tensions pour se retrouver parmi les trois derniers couples. Et qu'on aime ou non leur manière de jouer, force est d'admettre que leur stratégie les a menés loin. Mais ce parcours leur a aussi valu quelques critiques.
Alexandrie s'est notamment fait reprocher d'avoir orienté certaines discussions à son avantage, tandis que la transparence de Mathieu dans la situation avec Sabrina a soulevé des questions.
Et les choses ne semblent pas nécessairement plus simples depuis leur arrivée aux chalets des « finalistes ». Le couple a lui-même reconnu avoir « un enjeu » de communication, ce qui n'est peut-être pas exactement ce que les fans souhaitent entendre à quelques jours de la fin du vote pour le duo gagnant.
Reste qu'on ne peut pas leur enlever ça, leur chimie saute aux yeux. Sera-t-elle assez forte pour leur permettre de surmonter les obstacles? Ça reste à voir, mais disons qu'ils semblent avoir une pente un peu plus raide à remonter que leurs adversaires.
Cela dit, un commentaire de Mathieu cette semaine a de quoi faire réfléchir. Devant la caméra, il s'est dit déçu que les téléspectateurs et téléspectatrices aient surtout vu leurs frenchs, plutôt que les conversations profondes qu'ils auraient aussi eues pendant l'aventure.
Et c'est là qu'on se rappelle qu'à OD, on ne voit qu'une partie de ce qui se passe réellement. Le montage raconte une histoire, et les candidat.e.s peuvent rapidement se retrouver avec une étiquette qui leur colle à la peau.
Dans le cas de Mathieu et Alexandrie, c'est celle du couple passionnel qui semble avoir été mise de l'avant. Mais est-ce qu'il y aurait une relation plus profonde derrière tous ces rapprochements, sans que le public ait vraiment eu l'occasion de la découvrir?
Un grand prix qui fait jaser
Comme si les couples finalistes ne faisaient pas déjà assez jaser, le grand prix de cette saison a lui aussi soulevé son lot de réactions. Parce que le fameux condo d'une valeur annoncée de 300 000 $ chez Espace W Condos Locatifs Cité Mirabel n'est pas une propriété que les gagnants pourront conserver, mais bien une location.
Autrement dit, le couple gagnant pourra profiter du logement selon les modalités prévues au prix, mais ne deviendra pas propriétaire du condo. Une distinction assez importante, surtout quand on compare avec les grands prix immobiliers offerts lors de certaines saisons précédentes.
Narcity s'est entretenu avec le courtier immobilier Kevin Volpato, de l’équipe Pascal et Kevin de RE/MAX CRYSTAL, et l'analyse du grand prix par le professionnel est assez intéressante. Tu peux la découvrir ici.
Évidemment, le lot ne se limite pas au logement.
Les gagnant.e.s repartiront également avec plusieurs autres prix, dont deux Ford Bronco Sport 2026 en location pendant deux ans, deux abonnements Premium à vie chez ProGym d'une valeur annoncée de 29 000 $, ainsi que des meubles et accessoires de Must Société évalués à 25 000 $.
À cela s'ajoutent des garde-robes de Girl Crush et RW&CO d'une valeur de 10 000 $ chacune, de même qu'un forfait Bell comprenant Internet, Télé Fibre et Crave pendant deux ans.
Ce n'est donc pas comme si le couple allait repartir les mains vides. Mais entre devenir propriétaire d'un condo et avoir accès à une location, on peut comprendre pourquoi certaines personnes trouvent que le grand prix a perdu un peu de son éclat.
Occupation Double Panama : Ça ne se termine pas dimanche
Et l'aventure ne s'arrête pas là : un dernier Vendredis OD sera présenté le 27 novembre, suivi de L'heure de vérité le dimanche 29 novembre.
Après le malaise au chalet, on a l'impression que certains comptes vont se régler devant les caméras. Cette année, les tournages sont au lendemain de la grande finale.
Et toi, tu votes pour quel couple?
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