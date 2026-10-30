OD Panama : Le condo de 300 000 $ à gagner est en fait une location et voici ce qu'on sait

Fini le chalet, bonjour le bail! 🔑🧐

Espace W Condos Locatifs Cité Mirabel. Droite : Alexis et Juliette d'Occupation Double.

Le grand prix d'Occupation Double Panama fait jaser au Québec.

Espace W Condos Locatifs Cité Mirabel | Facebook, Occupation Double | Crave
Éditrice sénior, Nouvelles

Cette 20e saison d'Occupation Double ne manque certainement pas de rebondissements. Entre les éliminations crève-cœur, une semaine OD Tentations au soleil assez coquine, un tremblement de terre et même une invasion à domicile, ça pétille dans les villas au Panama. Décidément, cette édition n'a rien d'un Rap Soda flat. Et à l'approche de la ligne d'arrivée, c'est maintenant le grand prix qui fait jaser. Dévoilé lors de l'épisode du 29 octobre, le condo d'une valeur de 300 000 $ promis au couple gagnant soulève plusieurs questions chez les téléspectateurs et téléspectatrices.

À lire également : On a « stalké » Juliette d'OD Panama et voici tout ce que tu veux savoir

Contrairement aux éditions précédentes, où les couples gagnants pouvaient notamment devenir propriétaires d'une maison ou d'un condo, le prix immobilier de cette année prend une forme différente : il s'agit d'un condo locatif à Espace W Condos Locatifs Cité Mirabel.

C'est surtout la nature du prix immobilier qui semble semer la confusion chez certains téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes cherchent à comprendre ce que représente réellement cette valeur de 300 000 $, puisque le couple ne deviendra pas propriétaire du logement.

Capture d'\u00e9cran de commentaires sur la page Facebook d'Occupation Double. Plusieurs fans se questionnent sur les conditions de location du condo offert au couple gagnant d'Occupation Double. Occupation Double | Facebook

« Est-ce que le condo leur appartient ou c'est une location? Je ne comprends pas trop c'est quoi qui vaut 300 k $, est-ce leur bail qui est payé pendant une certaine période? », s'interroge notamment une internaute sur Facebook.

Une autre personne lui répond : « je me posais la même question... Me semble 300 000$ c’est pas cher ».

Capture d'\u00e9cran de commentaires de la page Facebook de Ray Junior Courtemanche. Ray Junior Courtemanche avait donné quelques précisions le 7 septembre sur le condo offert au couple gagnant d'Occupation Double. Ray Junior Courtemanche | Facebook

Il faut toutefois préciser que les 300 000 $ annoncés ne correspondent pas nécessairement à la valeur marchande du condo, puisqu'il est question d'un prix sous forme de location.

D'ailleurs, l'homme d'affaires et investisseur immobilier Ray Junior Courtemanche a lui-même apporté une première précision dans les commentaires d'une publication Facebook partagée le 7 septembre dernier.

« La durée de location dépend du condo que les gagnants choisissent. Ils auront droit à la location d'un condo d'une valeur de 300 000 $ », a-t-il expliqué.

Cette réponse laisse donc entendre que la durée du séjour pourrait varier selon l'unité sélectionnée par les gagnants. Il reste toutefois à déterminer comment cette valeur sera appliquée concrètement.

Plusieurs autres questions demeurent également sans réponse. Par exemple, qu'arriverait-il si le couple gagnant décidait de se séparer ou si les deux personnes ne souhaitaient tout simplement pas habiter ensemble? Pourraient-elles se partager le prix ou choisir une autre forme de compensation?

Narcity a contacté Bell Média ainsi que l'équipe d'Investissement Ray Junior afin d'obtenir davantage de précisions sur les modalités de ce grand prix et les différentes options offertes aux gagnants.

Au moment d'écrire ces lignes, nous n'avions pas encore obtenu de réponse. Cet article pourra être mis à jour lorsque de nouvelles informations seront disponibles.

Quels sont les autres prix offerts aux gagnants d'OD Panama?

Le condo locatif n'est évidemment pas le seul prix qui attend le couple gagnant de cette 20e saison d'Occupation Double.

Voici la liste des autres récompenses annoncées lors de l'épisode du 29 octobre :

  • Deux Ford Bronco Sport 2026, en location pour deux ans, offerts par les détaillants Ford du Québec;
  • Deux abonnements Premium à vie chez ProGym, d'une valeur totale de 29 000 $;
  • Des meubles et accessoires de Must Société, d'une valeur de 25 000 $;
  • Une garde-robe pour femme de Girl Crush, d'une valeur de 10 000 $;
  • Une garde-robe pour homme de RW&CO, d'une valeur de 10 000 $;
  • Un forfait Bell comprenant Internet Pure Fibre, Télé Fibre et Crave pendant deux ans.

Reste maintenant à savoir quel couple aura la chance de repartir avec tous ces prix.

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QuébecCanadaDivertissement
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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