Tu pourras vivre une nouvelle expérience de glissade sur tube illuminée près de Montréal

De quoi te donner des frissons, et pas juste à cause du froid! 🤩❄️

Tapis convoyeur sous un dôme illuminé. Droite : Les nouvelles glissades sur tubes immersives au versant Avila et au Sommet Edelwiss.

Les Sommets transforme son expérience de glissades sur tubes dans les Laurentides et en Outaouais.

Les Sommets | Courtoisie
Éditrice sénior, Nouvelles

Qui a dit que les glissades sur tube étaient pour les enfants? Pas nous. Surtout quand la montagne s’allume à la tombée du jour et que chaque descente se fait dans un décor de lumières et de musique absolument magique. Allô, la date hivernale parfaite!

À lire également : Une nouvelle passerelle de 220m suspendue dans les arbres ouvre près de Laval cet automne

Dans le cadre du dévoilement d'un investissement de près de 30 M$, le groupe Les Sommets a annoncé que les glissades sur tube du versant Avila, au Sommet Saint-Sauveur, dans les Laurentides, et celles du Sommet Edelweiss, en Outaouais, se transformeront en expérience immersive. Elles s'illumineront dès la tombée de la nuit.

Des jeux de lumière habilleront les pentes et changeront complètement l’ambiance du site. Le concept misera sur une atmosphère festive, pensée autant pour les familles que pour les groupes d’amis.

Du côté de l’Outaouais, le Sommet Edelweiss ne se contentera pas des lumières. La station profitera de quelques nouveautés financées par Tourisme Outaouais, par l’entremise de sa mesure de soutien au tourisme hivernal.

La plus visible : un nouveau tapis convoyeur couvert d’un dôme illuminé. Tu pourras donc remonter la pente à l’abri du vent entre deux descentes, tout en profitant d'une atmosphère scintillante.

Tapis convoyeur sous un d\u00f4me illumin\u00e9 au Sommet Edelweiss, en Outaouais. Le Sommet Edelweiss, en Outaouais, sera désormais muni d'un tapis de remontée recouvert d'un dôme illuminé. Les Sommets | Courtoisie

La station ajoutera aussi des équipements d’enneigement à ventilateur, plus modernes, qui devraient aider à maintenir de bonnes conditions sur les pistes pendant toute la saison.

Autre changement pratique au Sommet Edelweiss : une troisième borne GoPasse sera installée directement au parc de glissades.

Tu pourras acheter ton billet de ski ou de glissades en ligne, puis imprimer ta carte à puce à la borne, sans avoir à passer par le service à la clientèle. La carte est réutilisable et rechargeable, donc tu peux la garder pour tes prochaines visites.

La date d’ouverture de la nouvelle expérience n’a pas encore été dévoilée, mais Les Sommets a indiqué à Narcity qu’elle serait annoncée sous peu.

Les autres nouveautés des Sommets

Les glissades ne sont pas les seules à changer de visage. À Saint-Sauveur, un tout nouvel espace quatre saisons prend forme : La Place du Sommet.

La première étape vient tout juste de voir le jour : un parcours de passerelles surélevées de plus de 220 mètres qui offre des points de vue à couper le souffle sur la vallée. L'attraction est actuellement en pré-ouverture et l'inauguration officielle sera annoncée sous peu.

D’autres ajouts suivront. Une agora, des espaces de détente et un magasin général sont attendus au printemps 2027, puis un télésiège haute vitesse de six places avec tapis d’embarquement en décembre 2027. Un deuxième télésiège du même type, conçu par Doppelmayr, remplacera la remontée 71 pour l’hiver 2027-2028.

Ailleurs dans le réseau, quelques changements se feront sentir dès cet hiver. Au Sommet Olympia, le ski de soirée revient dans le secteur de l’Aiguille après deux saisons d’interruption. Au Sommet Gabriel, tu pourras skier jusqu’à 17 h plutôt que 16 h.

En attendant, tu sais où passer tes soirées d’hiver : en tube, sous les lumières!

Glissades sur tube illuminées dans les Laurentides et en Outaouais

Prix : À confirmer

Quand : Hiver 2026-2027

Adresse : Sommet Edelweiss - 538, ch. Edelweiss, Wakefield, QC | Versant Avila - 500, ch. Avila, Piedmont, QC

Site Internet des Sommets

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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