Rappels alimentaires importants : 17 produits visés au Québec — vérifie ton frigo
Ton plateau de fromages mérite une petite inspection. 😲
L'automne avance, et la liste des rappels alimentaires au Québec ne raccourcit pas. Depuis le début du mois d'octobre, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a de nouveau supervisé le retrait de plusieurs produits vendus en épicerie, et certains se retrouvent peut-être déjà dans ton frigo ou dans ton garde-manger.
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Parmi les avis publiés entre le 1er et le 14 octobre 2026, cinq touchent des items qui ont pu se retrouver dans ton panier au Québec, pour un total de 17 produits une fois chaque format et chaque variété comptés. Le plus gros dossier, publié le 14 octobre, vise à lui seul douze fromages bio de trois marques, dont la québécoise L'Ancêtre. Autre constat : les allergènes non déclarés (arachides, moutarde, lait) reviennent dans trois avis sur cinq, et le dossier Smarter Snacks, qui date de septembre, s’est encore élargi.
Bactérie, allergènes, fil de métal : voici ce qu'il faut surveiller avant ta prochaine épicerie.
Fromages biologiques de marques L'Ancêtre, Farm Boy et Mieux-être
Des fromages biologiques de marques L'Ancêtre, Farm Boy et Mieux-être sont rappelés au Canada.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Le gros dossier de la liste, et le plus récent, touche directement le comptoir à fromages. Douze fromages biologiques pourraient être contaminés par la Listeria monocytogenes. Chez Farm Boy, ce sont le suisse (190 g), les cheddars moyen, fort et extra-fort (200 g) et le cheddar 3 ans (195 g), tous avec la date « meilleur avant » 2027 JL 30. La mozzarella partiellement écrémée Mieux-être (200 g, 2027 MR 30) est aussi visée.
Du côté de L'Ancêtre, le suisse bio en bloc (200 g, 2027 JL 30) s'ajoute à cinq fromages râpés : cheddar fort (2 kg), mélange mozza-cheddar (200 g), mozzarella (1 kg), suisse (1 kg) et cheddar moyen (2 kg), avec des dates allant du 4 décembre 2026 au 24 janvier 2027. Ce rappel de classe 1 découle d'analyses de l'ACIA, et aucun cas de maladie n'a été signalé. Les personnes enceintes, âgées ou immunodéprimées sont les plus à risque. Compare bien chaque code avec la liste officielle.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Dessert glacé sans produits laitiers menthe et chocolat de marque Nora's
Des desserts glacés de marque Nora's font l'objet d'un rappel dans plusieurs provinces canadiennes.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Un dessert glacé à la menthe qui cache des arachides : pas idéal si tu es allergique. Le pot de 500 ml de Nora's (CUP 6 27843 81424 5), code TG-BF093T, avec la date « meilleur avant » du 3 avril 2028, contient des arachides qui ne figurent pas sur l'étiquette.
Le produit a été distribué en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, et possiblement ailleurs au pays. Si tu en as un au congélo, ne le mange pas et jette-le, ou rapporte-le au magasin où tu l’as acheté.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Biscuits au gingembre à l'anglaise de marque Le Choix du Président
Des biscuits au gingembre à l'anglaise de marque Le Choix du Président sont visés par un rappel.
Avant de tremper un biscuit dans ton café, jette un œil à la boîte. Les biscuits au gingembre à l'anglaise Le Choix du Président (350 g, CUP 0 60383 76819 5) pourraient contenir du fil de métal. Deux dates « meilleur avant » sont visées : 2027 FE 08 et 2027 MR 14.
Loblaw a procédé au rappel le 6 octobre. Il s'agit d'un rappel de classe 2, et les biscuits ont été distribués partout au pays.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Crevettes avec sauce cocktail de marques President's Choice et SeaQuest
Deux types de crevettes cocktail font l'objet d'un rappel au Canada.
Si tu as mis une couronne de crevettes de côté en prévision d'un party, vérifie l'emballage. Le problème vient de la sauce cocktail, qui contiendrait de la moutarde absente de l’étiquette. Loblaw a retiré deux produits des tablettes partout au pays le 1er octobre dernier.
Le plus susceptible de dormir encore chez toi, c’est la couronne de crevettes SeaQuest (454 g, CUP 0 60383 18047 8) : onze dates « meilleur avant » sont visées, du 5 novembre 2026 au 13 juillet 2027. Les crevettes tigrées noires Le Choix du Président (568 g, CUP 0 60383 18048 5) sont aussi touchées, mais seulement pour les dates du 6 et du 7 octobre 2026.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Vegan Protein Puff Chili & Lime de marque Smarter Snacks
Des sacs de Vegan Protein Puff Chili & Lime de marque Smarter Snacks doivent être évités.
Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Elle revient encore. Cette collation « végane » déjà rappelée en septembre dernier pour certains lots précis, voit son rappel élargi : tous les sacs de 50 g (CUP 8 684041 306837) dont l'étiquette ne mentionne pas le lait sont maintenant visés.
Une personne a déjà réagi après en avoir mangé. Si tu es allergique ou sensible au lait, ne consomme pas ces collations : jette-les ou rapporte-les où tu les as achetées. Elles ont été vendues partout au pays, en magasin comme en ligne.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
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