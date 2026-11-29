8 choses à faire avant tes 30 ans pour bien gérer ton budget, selon un expert en finances
Prends des notes, tu vas en avoir besoin! 🤑
Premier vrai salaire, premier appartement et, parfois, premières dettes : la vingtaine est souvent la période où l’on apprend à gérer son budget sur le tas, faute de littératie financière en finances personnelles. C’est aussi à cet âge que les décisions liées à l’argent, bonnes ou mauvaises, ont le plus d’impact à long terme.
À lire également : Salaire moyen au Canada : La paie des Québécois grimpe et voici combien ils gagnent
Selon le planificateur financier Fabien Major, bien des erreurs coûteuses viennent moins d’un manque d’argent que d’un manque d’intérêt pour ses propres finances.
En entrevue avec Narcity Québec, il a partagé les réflexes qu’il recommande d’adopter avant d’atteindre la trentaine, ou le plus vite possible si ce n’est pas déjà fait.
1. Commence à épargner maintenant
Pour Fabien Major, l’erreur la plus courante après l’endettement, c’est de tout reporter à plus tard. On se dit qu’on a besoin de tout son argent pour l’instant, que le sujet n’est pas intéressant, et on remet l’épargne à une date indéterminée.
Le problème, c’est que le temps joue un rôle énorme grâce aux intérêts composés. Selon lui, une personne qui met de côté ne serait-ce que 50 $ par mois dès la vingtaine peut avoir fait « la moitié du chemin » pour la retraite à 40 ans.
À l’inverse, celle qui se réveille à 40 ans sans aucune épargne devra doubler, voire tripler les montants qu’elle aurait dû mettre de côté dans la vingtaine.
« On se retrouve à 40 ans, on n’a pas une cenne de côté. Puis là, on est rendus au point où on est obligés de se priver », résume-t-il.
2. Rembourse d’abord les dettes qui coûtent cher
Avant même de penser à investir, que ce soit dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un compte d’épargne libre d'impôt (CELI) ou sa version pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), il faut s'assurer de ne pas traîner de dettes coûteuses, à commencer par les cartes de crédit.
« Entre s'ouvrir un REER ou rembourser 5 000 $ sur sa carte de crédit, moi, je crois qu'on doit commencer par le remboursement de la carte de crédit », affirme le planificateur financier.
Avec des taux qui tournent généralement autour de 19 à 21 %, voire plus pour certaines cartes de grandes bannières, une dette de 10 000 $ sur une carte peut coûter environ 2 000 $ en intérêts par année.
« C'est la même chose que si on met 2 000 $ dans le foyer », dit-il.
Quand on a plusieurs dettes, il conseille de s'attaquer en priorité à celle dont le taux d'intérêt est le plus élevé, et non à celle dont le montant est le plus gros. Les prêts étudiants, souvent bien moins coûteux selon lui peuvent être remboursés au minimum en attendant d'avoir des revenus plus importants.
3. Choisis un budget que tu es capable de respecter
La fameuse règle du 50-30-20 est-elle la meilleure pratique? Pas nécessairement, croit Fabien Major.
Pour les néophytes, il s'agit d'une méthode qui propose de diviser son revenu net en trois parts : la moitié (50 %) pour les besoins essentiels (loyer, épicerie et autres factures), 30 % pour les envies (sorties au resto, abonnements, voyages) et les 20 % restants pour l'épargne ou le remboursement de dettes.
« Le meilleur budget, c'est celui qu'on respecte, peu importe le nom de la méthode. C'est celui qu'on respecte et qu'on est capable de conserver », tranche le planificateur financier.
Si une méthode est trop contraignante pour ta réalité, elle risque d'être abandonnée après quelques semaines. Mieux vaut donc en adopter une plus simple, mais réaliste.4. Mets au moins 10 % de ton revenu de côté
Peu importe la méthode d'épargne choisie, le planificateur financier fixe un seuil clair. « Économiser un minimum de 10 %, c'est le minimum minimum », dit-il, bien qu'il reconnaisse que l'idéal serait 20 %.
Il avoue même des personnes qui épargnent 30 % et plus de leur revenu, simplement parce qu'elles vivent en dessous de leurs moyens. Leur logique est simple : si elles gagnent 1 000 $, elles en dépensent seulement 700 $.
« Cette personne-là, c'est rendu dans ses habitudes, c'est un automatisme et ce n'est même pas un effort », mentionne M. Major.
5. Réfléchis à ton rapport à l'argent
Selon Fabien Major, aucune méthode budgétaire ne fonctionne si on refuse de se questionner sur ce que l'argent représente pour soi.
« L'argent, c'est un moyen de transport, pour nous transporter du présent jusqu'au futur, vers nos projets. C'est un moyen de se récompenser et un moyen de se punir », explique-t-il.
Il rappelle que c'est notre réaction émotive face à l'argent qui fait la différence entre les personnes qui réussissent à épargner et celles qui ont « les poches percées tout le temps », toujours à court d'argent et endettées.
« Il y a des gens qui vont tout le temps, tout le temps escamoter les réflexions, puis ne pas vouloir y penser, puis fuir les responsabilités », dit-il.
6. Ne laisse pas dormir ton épargne
C'est bien beau de mettre de l'argent dans un compte d'épargne quelconque, mais il faut à tout le moins penser à l'investir. Selon Fabien Major, ne pas le faire est un piège, voire « une grossière erreur ». Mieux vaut choisir des placements qui rapportent. Le minimum à viser? Le taux d'inflation, voire plus, sans quoi ton argent perd de la valeur avec le temps.
Par exemple, si l'inflation est de 3 % et qu'on te propose un placement qui rapporte 2 %, ton pouvoir d'achat diminue. Dans ce cas, inutile de s'obstiner avec son banquier ou sa banquière, estime-t-il, puisque l'offre ne répond pas à tes besoins.
« L'inflation, c'est le piège le plus sournois, qui va nous accompagner toute la vie durant, même si on a 90 ans. Parce que si ça coûte de plus en plus cher, on doit avoir, avec notre argent de côté, avec nos investissements, une capacité de faire mieux que l'inflation », souligne l'expert.
Il rappelle toutefois qu'il faut choisir des placements adaptés à sa tolérance au risque.
7. Utilise le CELI, le REER et le CELIAPP ensemble
Fabien Major est sans équivoque. La plus grande confusion entre le CELI, le REER et le CELIAPP, c'est de croire qu'il faut en choisir un seul. « Il faut penser en système plutôt qu'en silo », illustre-t-il.
Il donne l'exemple d'une personne qui gagne 70 000 $ et cotise 5 000 $ à son REER. Aux yeux du fisc, son revenu imposable passe à 65 000 $, ce qui peut lui valoir un remboursement d'environ 2 000 $ à sa déclaration d'impôts. Ce remboursement peut ensuite être placé dans un CELI ou dans un autre compte, ce qui fait travailler le même argent deux fois.
Pour une personne qui n'est pas encore propriétaire et qui rêve d'acheter sa première maison, il suggère de commencer par le CELIAPP. Les cotisations donnent droit à une déduction d'impôt, comme le REER, mais l'argent retiré pour l'achat n'a pas à être remboursé, contrairement au Régime d'accession à la propriété (RAP) du REER.
Le REER devient quant à lui particulièrement intéressant à partir d'un revenu d'environ 50 000 $, selon lui. Le CELI, qu'il qualifie de « couteau suisse », peut servir à presque tous les projets. En 2026, son plafond annuel est de 7 000 $, et une personne qui avait 18 ans en 2009 et n'y a jamais cotisé dispose de 109 000 $ de droits de cotisation.
8. Pense au REEE dès que tes enfants entrent dans le portrait
Même si fonder une famille semble encore loin, Fabien Major invite à s'intéresser au régime enregistré d'épargne-études (REEE) dès que des enfants « commencent à être dans la conversation ».
Selon lui, c'est « de loin le compte le plus spectaculaire », puisque les cotisations donnent droit à des subventions des deux paliers de gouvernement totalisant 30 %, jusqu'à certains plafonds annuels.
Le planificateur suggère notamment d'y verser une partie des allocations familiales, comme l'Allocation canadienne pour enfants. Selon ses calculs, une famille qui y dépose ces sommes pendant les cinq premières années de vie de son enfant pourrait accumuler environ 25 000 $ d'ici ses 18 ou 19 ans, sans toucher à sa paie.
Il cite le cas d'un couple qui, depuis 14 ans, a investi le REEE de ses deux enfants dans des produits liés en bonne partie à la technologie, aux communications et à l'innovation.
Même si les parents n'ont pas cotisé chaque année alors qu'ils le pouvaient, les quelque 75 000 $ versés pour leurs deux enfants valent aujourd'hui 360 000 $, raconte-t-il.
« C'est non négligeable », souligne-t-il, puisque les parents disposent ainsi de sommes pour payer les études de leurs enfants, et même pour une mise de fonds sur leur première maison.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.