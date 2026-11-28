Cette trouvaille à 8 $ au Tigre Géant est la chose la plus Noël « ever »
Attention aux fans de décos des Fêtes!🎄
Si dès novembre, tu sors les décos de Noël, et que tu fais partie de ceux et celles qui aiment le look coloré des Fêtes, une trouvaille à petit prix pourrait trouver sa place dans ton chez-toi. Le Tigre Géant vend des distributeurs de savon en céramique dignes du repaire du père Noël. À 8 $, c’est un achat qui risque de parfaitement compléter ton ambiance de winter wonderland.
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Le distributeur existe en quatre modèles, chacun avec sa petite personnalité. Il y a le père Noël, joufflu à souhait, et le bonhomme en pain d’épices, qui a sorti son plus beau nœud papillon vert pour l’occasion. Tu as aussi la maisonnette de pain d’épices, avec son toit couvert de neige et sa porte rayée comme un sucre d’orge. Et il y a le petit camion rouge qui ramène le sapin à la maison : un peu quétaine, comme les autres, mais adorable.
Les distributeurs de savon en céramique à thématique de Noël du Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Côté pratique, le distributeur a un corps en céramique et une pompe en plastique. Tu le remplis avec ton savon liquide habituel ou même de la lotion, donc pas besoin d’acheter un savon spécial pour qu’il fasse son effet.
Les brosses à toilette en maison de pain d’épices du Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Et ce n’est pas tout. Pour la salle de bain parfaitement agencée, le Tigre Géant propose aussi une brosse à toilette à 12 $, en deux modèles assortis. Tu peux choisir la même maisonnette, ou une tête de père Noël avec un brin de houx sur sa tuque. On n’aurait jamais cru dire ça d’une brosse à toilette, mais elle est franchement cute.
À ce prix-là, tu peux peut-être te permettre cette dépense, même si le tout sera rangé après le Nouvel An.
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