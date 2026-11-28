Alexandrie nous dit tout sur le message de Mathieu envoyé en « DM » avant OD Panama
Non, ce n'est pas qu'une rumeur. 👀
C'est bien connu : le monde est petit, et chaque saison d'Occupation Double le prouve, puisque des célibataires se connaissent déjà avant l'aventure. Parfois, leurs chemins se sont déjà croisés ou il y avait des amitiés en commun, comme pour Imane et Jacob, Engie et Billy, Amélie et Alexandrie, Billy et Frédérick ainsi qu'Amélie et Mathieu. D'autres fois, c'est une affaire de stalking sur les réseaux sociaux : Rébecca suivait Jérémy, alors qu'Emma « savait qui était » pas mal de monde.
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Selon les rumeurs, Mathieu et Alexandrie faisaient aussi partie du lot, puisque des fans d'OD ont remarqué des mentions « J'aime » échangées entre leurs comptes Instagram. Maintenant que le duo finaliste est sorti de l'aventure, on lui a posé la question.
Eh bien, les internautes n'avaient pas complètement tort, et ça ne fait pas très longtemps. Cette photo du 22 janvier 2026 en est un exemple.
En entrevue avec Narcity Québec, Mathieu a confirmé qu'il avait bel et bien tenté sa chance auprès d'Alexandrie sur Instagram avant même de mettre les pieds dans l'aventure d'OD Panama. Il était abonné à son compte et avait même pris son courage à deux mains pour tenter une petite approche à plus d'une reprise.
« Alexandrie, c'est vraiment mon genre de fille à 100 %. C'est pour ça que, quand j'ai vu son portrait, je savais déjà vers qui je m'en allais », a-t-il lancé d'entrée de jeu. « Mais oui, pour répondre à ta question, je savais qui c'était grâce à Instagram. J'étais abonné à elle, elle n'était pas abonnée à moi. J'avais slidé, je pense, deux fois dans ses DM [ses messages privés sur les réseaux sociaux], un petit emoji ou de quoi du genre. Mais ce n'était rien de gros », a-t-il précisé.
Si cette information a suscité son lot de questionnements sur les réseaux sociaux au cours de la saison, Mathieu assure qu'il n'a jamais tenté de cacher ce détail de son histoire avec Alexandrie. Au contraire, selon ses dires, les autres gars de l'aventure étaient au courant dès les premières semaines.
Ce serait plutôt le fait que ces conversations n'aient pas été diffusées à la télévision qui aurait ouvert la porte aux spéculations chez le public.
« Je l'ai mentionné tellement de fois au début de l'aventure, je ne l'ai jamais caché, je l'ai dit aux gars. Donc, je comprends le monde qui se posait des questions et qui a plus réagi. Mais en même temps, c'est juste que ça n'a pas été montré, parce que ça n'a jamais été un secret, vraiment pas, loin de là », a-t-il insisté.
Toutefois, connaître quelqu'un par l'entremise des réseaux sociaux et réellement connaître cette personne sont deux choses bien différentes. C'est d'ailleurs ce qu'a tenu à préciser Alexandrie, qui avait elle aussi déjà fait un petit tour sur le profil Instagram de son « chum OD » avant leur participation à la téléréalité.
Eh oui, l'intérêt n'était pas complètement à sens unique. Si Mathieu était abonné à la candidate au moment de faire son entrée à OD, cette dernière l'avait également suivi par le passé et avait même aimé une ou deux de ses photos. Pourquoi est-ce que ça n'a donc pas cliqué entre eux avant l'aventure, tu te demandes?
C'est qu'entre-temps, une autre personne était entrée dans le décor.
« On ne se connaissait pas, dans le fond. Mathieu, tu es rentré dans mes DM. Moi, je m'étais déjà abonnée à Mathieu auparavant, et j'avais liké une ou deux de ses photos. Après ça, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, alors je me suis juste désabonnée de Mathieu, parce que c'était complètement inutile », a raconté Alexandrie.
Quand il est arrivé dans l'aventure, la candidate a eu une petite impression de déjà-vu.
« Quand Mathieu est arrivé, je me suis dit : “Il me semble qu'il me dit quelque chose, lui.” Après ça, on a fait le lien que Mathieu était déjà rentré dans mes DM, mais sans plus », se souvient-elle.
Selon les explications des deux finalistes, il n'était donc pas question d'une fréquentation ni d'une connexion amoureuse déjà établie avant leur participation à OD. On parle plutôt de quelques interactions sur Instagram qui n'avaient pas débouché sur une relation.
C'était quoi, le fameux message de Mathieu pour séduire Alexandrie?
Cela dit, on ne pouvait pas laisser Mathieu s'en tirer aussi facilement sans savoir quelle pick-up line il avait utilisée pour tenter d'attirer l'attention d'Alexandrie à l'époque.
Le duo a accepté d'ouvrir l'application Instagram et partager la vérité : Mathieu lui avait envoyé l'une de ses anciennes photos, sur laquelle ses yeux étaient particulièrement mis en valeur, accompagnée d'une petite phrase pour le moins créative :
« Première fois, je pense, que je pourrais perdre un staring contest. »
Et visiblement, avec du recul, la principale intéressée approuve l'approche, puisqu'elle a elle-même commenté que « c'est quand même bon ».
Il faut tout de même lui donner des points pour l'originalité. Mathieu avait clairement fait un peu plus d'efforts que le traditionnel emoji de flamme envoyé en réponse à une publication.
Reste que le candidat était loin de se douter, au moment d'envoyer ce petit message privé, qu'il allait un jour se retrouver en finale d'Occupation Double avec la fille à qui il faisait les yeux doux sur Instagram.
Où en est le couple finaliste aujourd'hui?
Bien sûr, impossible de rencontrer les finalistes sans leur poser la fameuse question : forment-ils un couple?
Malheureusement pour certains fans, la réponse n'est pas aussi simple que pour Emma et Enzo.
« En fait, Mathieu et moi, on n'a jamais été un couple, concrètement », a d'abord expliqué la finaliste. « En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on veut prendre le temps de se connaître à l'extérieur, avec nos deux réalités, pour être certains que ça fonctionne. On n'a pas envie de faire les manchettes si on sort et qu'on s'affiche en tant que couple, et que, dans trois semaines, ça n'a pas fonctionné. On aime mieux partir de la base et dire qu'on regarde si ça fonctionne à l'extérieur, pour que, par exemple, dans trois semaines, les gens disent : “Oh mon Dieu, ils sont encore ensemble!” », a-t-elle ajouté.
« Oui, je pense qu'en dehors de la bulle d'OD, il y a plusieurs vraies choses de la vie dont il faut prendre conscience, et il faut regarder si tout fit entre nous deux. Mais on laisse ça aller, on surfe la vague, ça va très bien », a complété Mathieu.
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Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.
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