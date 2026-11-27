Salaire moyen au Canada : La paie des Québécois grimpe et voici combien ils gagnent
Est-ce assez pour t'acheter du Kraft Dinner ou du filet mignon? 🤔
Entre le loyer, l'épicerie et les dépenses qui s'accumulent à l'approche des Fêtes, bien des gens se demandent si leur chèque de paie arrive à suivre le coût de la vie. Les nouvelles données fédérales permettent justement de voir où se situe le salaire moyen au Québec par rapport au reste du pays.
À lire également : Salaires au Québec : Voici les 13 secteurs d'emploi qui paient le plus en ce moment
Statistique Canada a diffusé ce jeudi 26 novembre son enquête mensuelle sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, qui porte cette fois sur le mois de septembre 2026.
Dans la Belle Province, la rémunération hebdomadaire moyenne s'est établie à 1 302,35 $ en septembre. C'est 0,7 % de plus qu'en août, une progression un peu plus rapide que celle observée à l'échelle canadienne (+0,5 %) au cours du même mois. Sur un an, la hausse atteint 2,5 %.
Multiplié par 52 semaines, ce montant représente un revenu annuel brut d'environ 67 722 $. Pour l'ensemble du pays, la paie hebdomadaire moyenne grimpe plutôt à 1 357,92 $, soit près de 70 612 $ par année.
L'écart avec le Québec s'élève donc à environ 2 890 $ par année, alors qu'il dépassait les 3 000 $ selon les données révisées d'août. Sur douze mois, la croissance québécoise reste toutefois plus lente que celle du Canada, qui s'établit à 3,3 %.
Le Québec gagne une place au classement
Le Québec se hisse au 8e rang des provinces et territoires, devançant de justesse Terre-Neuve-et-Labrador, où la paie hebdomadaire moyenne a reculé de 1,3 % en un mois. Seulement 1,54 $ par semaine sépare maintenant les deux provinces.
Autre fait marquant, l'Île-du-Prince-Édouard a fait un bond de 9,8 % en un mois et de 13,3 % sur un an. Elle quitte ainsi la dernière position, qui revient maintenant à la Nouvelle-Écosse avec 1 220,78 $ par semaine.
Sans surprise, le Nunavut demeure en tête avec 1 918,95 $ par semaine, ce qui frôle les 100 000 $ par année.
Voici le classement complet des provinces et territoires selon la rémunération hebdomadaire moyenne de septembre 2026, avec la variation sur un an. Les montants annuels sont des estimations calculées sur 52 semaines.
- Nunavut, 1 918,95 $ par semaine (environ 99 785 $ par année), +8,2 %
- Territoires du Nord-Ouest, 1 773,27 $ par semaine (environ 92 210 $ par année), +1,5 %
- Yukon, 1 536,40 $ par semaine (environ 79 893 $ par année), +1,2 %
- Alberta, 1 409,70 $ par semaine (environ 73 304 $ par année), +3,1 %
- Ontario, 1 393,46 $ par semaine (environ 72 460 $ par année), +3,2 %
- Colombie-Britannique, 1 374,36 $ par semaine (environ 71 467 $ par année), +4,9 %
- Saskatchewan, 1 318,72 $ par semaine (environ 68 573 $ par année), +3,5 %
- Québec, 1 302,35 $ par semaine (environ 67 722 $ par année), +2,5 %
- Terre-Neuve-et-Labrador, 1 300,81 $ par semaine (environ 67 642 $ par année), +0,9 %
- Île-du-Prince-Édouard, 1 292,62 $ par semaine (environ 67 216 $ par année), +13,3 %
- Nouveau-Brunswick, 1 271,76 $ par semaine (environ 66 132 $ par année), +6,1 %
- Manitoba, 1 235,55 $ par semaine (environ 64 249 $ par année), +3,9 %
- Nouvelle-Écosse, 1 220,78 $ par semaine (environ 63 481 $ par année), +2,9 %
Ce que les chiffres ne disent pas
Une hausse de la rémunération moyenne ne veut pas dire que tout le monde a reçu une augmentation de salaire. Statistique Canada rappelle que ce chiffre varie aussi selon la composition de l'emploi, le nombre d'heures travaillées et l'effet de glissement annuel, c'est-à-dire l'influence de la tendance observée un an plus tôt.
D'ailleurs, la semaine de travail moyenne s'est légèrement allongée au pays en septembre, pour atteindre 33,6 heures.
La moyenne cache aussi d'énormes écarts d'un secteur à l'autre. À l'échelle canadienne, les travailleurs et travailleuses de l'extraction minière, pétrolière et gazière touchent en moyenne 2 633,55 $ par semaine, alors que ceux de l'hébergement et de la restauration reçoivent 545,80 $, une différence qui s'explique en partie par le nombre d'heures travaillées.
Du côté du marché de l'emploi, le taux de postes vacants au Québec s'est établi à 3,0 % en septembre, en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à l'an dernier.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.