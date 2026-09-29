Le salaire moyen augmente au Québec et voici de combien
Enfin une bonne nouvelle pour ton budget.😏
La question revient souvent : ton salaire suit-il vraiment le rythme du coût de la vie? Les toutes dernières données de Statistique Canada, diffusées ce jeudi 24 septembre, apportent une réponse plutôt encourageante pour les travailleurs et travailleuses du Québec.
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Selon le rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, qui porte sur les données de juillet 2026, la rémunération hebdomadaire moyenne au Canada s'établissait à 1 347,14 $, en hausse de 3,2 % comparativement à juillet 2025. Une fois annualisé sur 52 semaines, ce montant équivaut à environ 70 051 $ par année.
Chez nous, la rémunération hebdomadaire moyenne a atteint 1 279,96 $ en juillet, une légère baisse de 0,8 % par rapport à juin, mais tout de même une progression de 1,9 % sur douze mois. Sur une base annuelle, ça représente environ 66 558 $ de revenus bruts.
Le Québec continue donc d'afficher une croissance salariale positive, même si son rythme reste plus modéré que la moyenne canadienne actuelle. Dans un contexte où le coût de la vie demeure une préoccupation constante, chaque hausse, même modeste, fait une différence réelle sur le budget des ménages.
Le classement complet des salaires par province et territoire
Comme toujours, les territoires nordiques dominent largement le classement, portés par des conditions de travail particulières qui justifient des rémunérations bien au-dessus de la moyenne.
Le Nunavut reste en tête avec 1 844,70 $ par semaine, alors que l'Île-du-Prince-Édouard ferme la marche parmi les provinces avec 1 207,99 $.
Voici le portrait complet de la rémunération hebdomadaire moyenne par province et territoire en juillet 2026 :
- Nunavut : 1 844,70 $/semaine | +2,3 % | 95 924 $/an
- Territoires du Nord-Ouest : 1 821,38 $/semaine | +4,8 % | 94 712 $/an
- Yukon : 1 504,26 $/semaine | +1,1 % | 78 222 $/an
- Alberta : 1 399,61 $/semaine | +2,5 % | 72 780 $/an
- Ontario : 1 391,19 $/semaine | +3,6 % | 72 342 $/an
- Colombie-Britannique : 1 356,78 $/semaine | +4,4 % | 70 553 $/an
- Saskatchewan : 1 325,24 $/semaine | +4,4 % | 68 912 $/an
- Terre-Neuve-et-Labrador : 1 317,98 $/semaine | +1,7 % | 68 535 $/an
- Québec : 1 279,96 $/semaine | +1,9 % | 66 558 $/an
- Nouveau-Brunswick : 1 261,88 $/semaine | +5,3 % | 65 618 $/an
- Nouvelle-Écosse : 1 228,91 $/semaine | +5,6 % | 63 903 $/an
- Manitoba : 1 217,11 $/semaine | +3,1 % | 63 290 $/an
- Île-du-Prince-Édouard : 1 207,99 $/semaine | +4,1 % | 62 815 $/an
Pourquoi les salaires augmentent-ils?
Une hausse du salaire moyen ne veut pas dire que chaque personne reçoit automatiquement une augmentation. Statistique Canada rappelle que ces variations reflètent plusieurs facteurs combinés : les changements dans la composition de l'emploi entre les secteurs, les variations du nombre d'heures travaillées, ainsi que les effets de glissement annuel propres aux calculs statistiques.
En juillet, des hausses d'emploi salarié ont été observées dans 8 des 20 secteurs suivis, notamment dans le commerce de détail (+3 900 emplois), les services d'hébergement et de restauration (+3 600), les services professionnels, scientifiques et techniques (+2 500), ainsi que les services immobiliers et de location (+2 300).
Ces gains ont toutefois été en partie contrebalancés par des reculs dans les administrations publiques (-5 700 emplois), en grande partie liés à la fin d'activités temporaires de dotation pour le Recensement 2026, et dans le commerce de gros (-4 100 emplois).
Au final, l'emploi salarié au Canada a tout de même progressé de 26 100 (+0,1 %) en juillet, après trois hausses consécutives entre mars et juin totalisant 124 200 emplois. Sur un an, la progression atteint 171 900 emplois, soit +0,9 %.
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