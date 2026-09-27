Quel est le salaire d’une éducatrice en CPE en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
Juste réussir à habiller une trâlée d'enfants en habit de neige, ça mérite une augmentation! 🙃
Être éducatrice en centre de la petite enfance (CPE) en 2026, est-ce que c’est payant? On a fouillé différentes conventions collectives et données gouvernementales pour connaître le salaire de ces personnes qui se démènent corps et âme pour réussir à habiller moult bambins avant d’aller prendre une marche de 15 minutes. Horaire, avantages sociaux et échelle salariale : voici tout ce qu’il faut savoir sur ce job essentiel au développement des enfants de la province et au retour au travail des parents.
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Il faut d’abord savoir que la tâche d’une personne membre du personnel éducateur d’un CPE ne se limite pas à donner des collations et à chanter des comptines à son petit groupe d’enfants.
Grosso modo, les éducatrices accompagnent les enfants dans leur développement tout en veillant à leur santé, à leur sécurité et à leur bien-être, stipule le site Web du gouvernement du Québec.
Leur rôle consiste notamment à observer les besoins des enfants, à proposer des activités adaptées à leur âge et à leur rythme, puis à créer un environnement stimulant qui favorise leurs apprentissages et leur autonomie.
À noter qu’il existe deux types d’éducatrices, soit qualifiées et non qualifiées. La différence entre les deux repose principalement sur la formation reconnue par le ministère de la Famille.
L’éducatrice qualifiée détient notamment un diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques d’éducation à l’enfance ou une formation jugée équivalente, tandis qu’une éducatrice non qualifiée peut exercer le métier sans avoir encore complété l’ensemble des exigences nécessaires pour obtenir cette reconnaissance.
Quel est l’horaire d’une éducatrice en CPE?
On est loin d’un simple 9 à 5 comme un ou une fonctionnaire. Les horaires peuvent varier d’un CPE à l’autre, mais aussi selon les dispositions négociées localement et les différentes conventions collectives.
Les ententes nationales prévoient qu’une semaine de travail peut aller jusqu’à 40 heures, généralement réparties du lundi au vendredi.
Quel est le salaire des éducatrices en CPE?
Les trois ententes nationales prévoient essentiellement la même structure salariale pour le personnel éducateur en CPE. Les échelles, les échelons et les majorations générales sont harmonisés entre la CSN, la CSQ et la FTQ.
Un document gouvernemental indique qu’une éducatrice qualifiée gagne, en date du 1er avril 2026 entre 25,82 $ de l’heure et 34,47 $ de l’heure. Pour une semaine de 40 heures, on parle alors d’un salaire annuel brut allant d’environ 53 706 $ à 71 698 $.
Quant à une éducatrice non qualifiée, il est plutôt question d’un taux horaire se situant entre 21,25 $ et 31,87 $, soit entre 44 200 $ et 66 290 $ annuellement.
Voici l’échelle salariale des éducatrices qualifiées en CPE, selon les conventions collectives en vigueur jusqu’en 2028 :
Selon les taux en vigueur du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 :
- Échelon 1 : 25,82 $
- Échelon 2 : 26,37 $
- Échelon 3 : 26,93 $
- Échelon 4 : 27,51 $
- Échelon 5 : 28,10 $
- Échelon 6 : 28,96 $
- Échelon 7 : 29,92 $
- Échelon 8 : 30,85 $
- Échelon 9 : 31,84 $
- Échelon 10 : 32,83 $
- Après un an à l’échelon 10 : 34,47 $
Voici l’échelle salariale des éducatrices non qualifiées en CPE, selon les conventions collectives en vigueur jusqu’en 2028 :
Selon les taux en vigueur du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 :
- Échelon 1 : 21,25 $
- Échelon 2 : 21,91 $
- Échelon 3 : 22,60 $
- Échelon 4 : 23,34 $
- Échelon 5 : 24,07 $
- Échelon 6 : 24,83 $
- Échelon 7 : 25,60 $
- Échelon 8 : 26,45 $
- Échelon 9 : 27,28 $
- Échelon 10 : 28,12 $
- Échelon 11 : 29,05 $
- Échelon 12 : 29,95 $
- Échelon 13 : 30,91 $
- Échelon 14 : 31,87 $
En gros, une éducatrice qualifiée ou non qualifiée change d’échelon lorsqu’elle termine une année d’expérience et qu’elle a accumulé au moins 1 664 heures rémunérées.
Par contre, tu ne commences pas nécessairement au bas de l’échelle. Ton échelon de départ dépend de ta formation et de l’expérience reconnue au moment de l’embauche.
Quels sont les avantages sociaux des éducatrices en CPE?
C’est bien beau le salaire, mais ce n’est pas tout ce qui compte, lorsque vient le temps de choisir un plan de carrière. Les avantages sociaux pèsent beaucoup dans la balance.
Les éducatrices en CPE ont notamment droit à un maximum de cinq semaines de vacances payées selon l'ancienneté, à une douzaine de jours fériés pour le personnel à temps complet, à une banque de congés de maladie et pour obligations familiales, à des assurances collectives ainsi qu'à un régime de retraite.
Des congés parentaux, sociaux et de perfectionnement sont également prévus.
Il faut toutefois savoir que les conditions de travail ne sont pas toujours jojo.
Lors d’une conférence de presse tenue le 17 septembre dernier, dans le cadre de la campagne électorale de 2026 au Québec, la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, a parlé du salaire du personnel éducateur en CPE.
« J’ai visité plein de CPE depuis que je suis députée », a dit celle qui souhaite embaucher 5 000 éducatrices pour créer 30 000 nouvelles places dans le réseau de la petite enfance. « Partout où je vais, on me dit la même chose : les éducatrices désertent la profession parce qu’elles sont mal payées, elles sont sous-valorisées et, surtout, elles sont épuisées. »
La candidate de Québec solidaire dans Sherbrooke, Stéphanie Vachon, elle-même éducatrice à l’enfance en CPE et représentante du secteur des CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, a confirmé ces dires, soulignant que « de plus en plus de collègues quittent la profession », parce qu’elle ne permettrait pas financièrement de « vivre dignement ».
D'autres partis promettent plus de places en CPE, comme le Parti québécois (PQ) et le Parti libréal du Québec (PLQ).
Or, seule la Coalition avenir Québec (CAQ) a mise de l'avant une prime pour mettre un frein à la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine, soit 10 000 $ aux nouvelles éducatrices diplômées qui s’engageront à travailler pendant au moins deux ans dans un CPE ou une garderie subventionnée.
Quelles sont les études pour devenir éducatrice en CPE?
N’est pas éducatrice en CPE qui veut. Pour être « qualifiée », le chemin le plus direct passe par un diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques d’éducation à l’enfance, une formation généralement offerte sur trois ans à temps plein dans une grande majorité des cégeps.
Il est aussi possible d’obtenir une attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques d’éducation à l’enfance, mais tu devras la combiner à de l’expérience sur le terrain. D’autres formations collégiales ou universitaires peuvent également être acceptées comme équivalences, selon les critères du ministère de la Famille.
Il est aussi possible de commencer à travailler en CPE comme éducatrice ou éducateur non qualifié avant d’avoir complété toutes les exigences menant au statut de personnel qualifié.
Cette personne peut ensuite accumuler de l’expérience et poursuivre sa formation afin d’obtenir sa qualification officielle.
Pour plus d’informations sur les conventions collectives analysées dans le cadre de cet article, les voici :
- Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)
- Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)
- Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ)
À noter que Narcity Québec a choisi d’alléger le texte en utilisant uniquement le terme « éducatrice » plutôt qu’« éducatrice et éducateur », puisque la profession est très majoritairement féminine, selon les données du gouvernement du Québec.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
Cet article s’appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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