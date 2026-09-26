Cet accessoire de cuisine à 40 $ chez Costco est LA trouvaille pour les fans d’Halloween
Les adeptes d'« ACOTAR » aussi vont ca-po-ter! ✨
Pas besoin d’attendre l’Halloween pour ajouter un peu de magie à ton quotidien. Les fans d’univers fantastiques, de décors féériques et de romans comme A Court of Thorns and Roses (ACOTAR) pourraient bien avoir un petit coup de cœur pour une trouvaille repérée chez Costco. Pour 39,99 $, tu peux mettre la main sur un chaudron en fonte noire qui semble tout droit sorti d’une cuisine enchantée.
À lire également : Les meilleures trouvailles d'automne en entrepôt selon les « accros du Costco »
La marmite en fonte traitée Denmark de 5,6 L (six pintes) est officiellement vendue sous le nom de « pot à haricots ». Mais ne te laisse pas tromper par son appellation : tu n’as certainement pas besoin de te nourrir exclusivement de fèves au lard pour justifier son achat.
La marmite en fonte préassaisonnée Denmark de 5,6 L est affichée à 39,99 $ au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ce type de récipient est traditionnellement associé à la cuisson lente des haricots, d’où son nom, mais il peut aujourd'hui servir à préparer toutes sortes de plats mijotés. Avec sa fonte noire, sa forme bombée et son anse, elle pourrait aussi bien se retrouver dans une cuisine cottagecore que dans celle d’une sorcière ou d’un personnage de roman fantastique. Bref, c’est le genre d’objet pratique qui ajoute une petite dose de fantaisie à la routine.
Elle est également faite pour être utilisée, et pas seulement admirée sur la cuisinière. La marmite est en fonte préassaisonnée, convient à toutes les surfaces de cuisson, incluant les plaques à induction, et peut aller au four ainsi que sur le barbecue jusqu’à 230 °C (450 °F).
Le prix est aussi assez intéressant lorsqu’on regarde ailleurs. Un chaudron en fonte Smith & Clark au style semblable et d’une capacité de seulement quatre pintes est affiché en rabais à 109,99 $ plutôt que 137,99 $ sur Wayfair.
À 39,99 $, la version vendue au Costco pourrait donc être une belle option si tu veux apporter un côté féérique à tes recettes d’automne, tout en ayant un chaudron particulièrement thématique lorsque l’Halloween arrive.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.