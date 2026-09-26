Cet accessoire de cuisine à 40 $ chez Costco est LA trouvaille pour les fans d’Halloween

Les adeptes d'« ACOTAR » aussi vont ca-po-ter! ✨

La marmite en fonte préassaisonnée Denmark de 5,6 L au Costco. Droite : La façade d'un Costco.

Costco vend un accessoire de cuisine bien spécial pour 39,99 $.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Pas besoin d’attendre l’Halloween pour ajouter un peu de magie à ton quotidien. Les fans d’univers fantastiques, de décors féériques et de romans comme A Court of Thorns and Roses (ACOTAR) pourraient bien avoir un petit coup de cœur pour une trouvaille repérée chez Costco. Pour 39,99 $, tu peux mettre la main sur un chaudron en fonte noire qui semble tout droit sorti d’une cuisine enchantée.

À lire également : Les meilleures trouvailles d'automne en entrepôt selon les « accros du Costco »

La marmite en fonte traitée Denmark de 5,6 L (six pintes) est officiellement vendue sous le nom de « pot à haricots ». Mais ne te laisse pas tromper par son appellation : tu n’as certainement pas besoin de te nourrir exclusivement de fèves au lard pour justifier son achat.

La bo\u00eete et le prix de la marmite en fonte pr\u00e9assaisonn\u00e9e Denmark de 5,6 L au Costco. Droite : La marmite ouverte. La marmite en fonte préassaisonnée Denmark de 5,6 L est affichée à 39,99 $ au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Ce type de récipient est traditionnellement associé à la cuisson lente des haricots, d’où son nom, mais il peut aujourd'hui servir à préparer toutes sortes de plats mijotés. Avec sa fonte noire, sa forme bombée et son anse, elle pourrait aussi bien se retrouver dans une cuisine cottagecore que dans celle d’une sorcière ou d’un personnage de roman fantastique. Bref, c’est le genre d’objet pratique qui ajoute une petite dose de fantaisie à la routine.

Elle est également faite pour être utilisée, et pas seulement admirée sur la cuisinière. La marmite est en fonte préassaisonnée, convient à toutes les surfaces de cuisson, incluant les plaques à induction, et peut aller au four ainsi que sur le barbecue jusqu’à 230 °C (450 °F).

Le prix est aussi assez intéressant lorsqu’on regarde ailleurs. Un chaudron en fonte Smith & Clark au style semblable et d’une capacité de seulement quatre pintes est affiché en rabais à 109,99 $ plutôt que 137,99 $ sur Wayfair.

À 39,99 $, la version vendue au Costco pourrait donc être une belle option si tu veux apporter un côté féérique à tes recettes d’automne, tout en ayant un chaudron particulièrement thématique lorsque l’Halloween arrive.



Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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