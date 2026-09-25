Un party d'Halloween avec ambiance surnaturelle débarque dans ce lieu iconique de Montréal
Accès gratuit et frissons garantis! 👻
Les fans d’Halloween peuvent déjà ajouter une sortie de plus à leur bucket list automnale : une expérience mystérieuse et légèrement spooky fera son grand retour à Montréal cette année. Après avoir sauté l’édition 2025, Lune Noire revient au parc Jean-Drapeau, prête à replonger la métropole dans une ambiance aussi festive qu’intrigante.
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L’événement, qui avait fait ses débuts en 2024, prendra cette fois place dans le décor coloré des Jardins des Floralies, près des Mosaïcultures. L’accès au site ainsi qu'à plusieurs activités sera gratuit, tandis qu'une expérience immersive payante fera également partie de la programmation. Les détails, les dates et les heures restent toutefois à venir au moment d'écrire ces lignes.
Et selon le moment choisi pour ta visite, l’atmosphère ne devrait pas être tout à fait la même. Pendant la journée, Lune Noire misera sur un univers ludique, accueillant et un brin mystique qui pourra convenir aux familles. Lorsque le soleil se couchera, le décor prendra plutôt des airs surnaturels et festifs pour une sortie entre ami.e.s ou en date. Des installations illuminées et des décors thématiques viendront compléter l’expérience, tandis que la Buvette proposera des boissons et des plats spécialement conçus pour l’occasion.
Lors de sa première édition, l’événement avait notamment présenté La Dernière Balade, un parcours d’environ un kilomètre en forêt ponctué de stations thématiques, de performances et d’ambiances sonores inquiétantes. Le village éphémère de Lune Noire proposait aussi des activités familiales gratuites, dont une chasse aux bonbons, de la décoration de citrouilles et des jeux de fête foraine.
Après une année d’absence, reste maintenant à voir ce que Lune Noire réserve à la population montréalaise pour son retour. Le parc Jean-Drapeau indique que la programmation complète sera dévoilée au cours des prochaines semaines, alors garde l'oeil ouvert!
Lune Noire au parc Jean-Drapeau
Prix : Accès au site et activités gratuites, expérience immersive payante
Quand : Dates et heures à venir
Adresse : Jardins des Floralies, parc Jean-Drapeau, Montréal, QC
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