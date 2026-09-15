Une expo immersive pour les vrais fans de « true crime » débarque à Montréal

Attention, c'est 16 ans et plus, et avec raison!

Une personne dans une salle de Dans la tête des tueurs en série : l'expo immersive. Droite : Des accessoires représentant des crimes.

L'expérience « Dans la tête des tueurs en série : l'expo immersive » débarque à Montréal en octobre 2026.

Dans la tête des tueurs en série: l'expo immersive | Fever
Éditrice Junior

Films, séries, documentaires, livres, biographies, balados : si tu es fan de true crime, tu sais sûrement déjà qu'il y a plusieurs manières de plonger dans ce triste aspect de l'expérience humaine. Cela dit, ce n'est pas tout. Dès le mois d'octobre, Montréal accueille une exposition qui te permet de mettre les médiums habituels de côté afin d'explorer l'esprit criminel autrement.

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Ainsi, Dans la tête des tueurs en série : l'expo immersive débarque pour la première fois au Canada dès le 9 octobre 2026. L'expérience d'environ 90 minutes s'intéresse à 18 tueurs en série, mais aussi aux enquêtes et au travail policier ayant permis de faire avancer ces affaires.

Au total, plus d'une vingtaine d'étapes immersives sont au programme. Tu pourras notamment découvrir des reconstitutions de lieux associés à des crimes, dont la Coccinelle de Ted Bundy et l'appartement de Jeffrey Dahmer, ainsi que des éléments liés aux messages codés du Tueur du Zodiaque. L'exposition présente aussi des pièces à conviction et retrace l'évolution de la police scientifique et des enquêtes criminelles au fil des décennies.

Une partie du parcours se penche également sur la psychologie et le parcours des meurtriers afin d'examiner certains facteurs et motivations derrière leurs gestes. Le sujet est évidemment lourd, et l'expérience ne cherche pas à cacher cette réalité : des images pouvant être considérées comme choquantes ou perturbantes sont présentées. L'activité est d'ailleurs réservée aux 16 ans et plus, et les personnes mineures doivent être accompagnées d'un adulte.

Pour terminer la visite, une expérience en réalité virtuelle te place au cœur d'une enquête où tu devras tenter de découvrir la vérité par toi-même.

Côté prix, le billet régulier pour adulte coûte entre 25,90 $ et 39,90 $ selon la plage horaire choisie, auxquels s'ajoutent 4 $ de frais de réservation. Un tarif spécial de 22,90 $ à 34,90 $ est proposé aux personnes de 65 ans et plus, aux étudiant.e.s de 16 à 25 ans, aux militaires et aux personnes en situation de handicap.

Cette nouvelle exposition propose donc d'aborder le sujet sous un angle différent, entre histoire criminelle, psychologie et techniques d'enquête, tout en gardant en tête les événements réels et les victimes derrière ces affaires.

« Dans la tête des tueurs en série : l'expo immersive » à Montréal

Prix : À partir de 25,90 $ par adulte et 22,90 $ pour les personnes de 65 ans et plus, les étudiant.e.s de 16 à 25 ans, les militaires et les personnes en situation de handicap

Quand : Du 9 octobre 2026 au 31 janvier 2027

Adresse : 312, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC

C'est ici pour te procurer ton billet

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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