Une expo immersive pour les vrais fans de « true crime » débarque à Montréal
Attention, c'est 16 ans et plus, et avec raison!
Films, séries, documentaires, livres, biographies, balados : si tu es fan de true crime, tu sais sûrement déjà qu'il y a plusieurs manières de plonger dans ce triste aspect de l'expérience humaine. Cela dit, ce n'est pas tout. Dès le mois d'octobre, Montréal accueille une exposition qui te permet de mettre les médiums habituels de côté afin d'explorer l'esprit criminel autrement.
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Ainsi, Dans la tête des tueurs en série : l'expo immersive débarque pour la première fois au Canada dès le 9 octobre 2026. L'expérience d'environ 90 minutes s'intéresse à 18 tueurs en série, mais aussi aux enquêtes et au travail policier ayant permis de faire avancer ces affaires.
Au total, plus d'une vingtaine d'étapes immersives sont au programme. Tu pourras notamment découvrir des reconstitutions de lieux associés à des crimes, dont la Coccinelle de Ted Bundy et l'appartement de Jeffrey Dahmer, ainsi que des éléments liés aux messages codés du Tueur du Zodiaque. L'exposition présente aussi des pièces à conviction et retrace l'évolution de la police scientifique et des enquêtes criminelles au fil des décennies.
Une partie du parcours se penche également sur la psychologie et le parcours des meurtriers afin d'examiner certains facteurs et motivations derrière leurs gestes. Le sujet est évidemment lourd, et l'expérience ne cherche pas à cacher cette réalité : des images pouvant être considérées comme choquantes ou perturbantes sont présentées. L'activité est d'ailleurs réservée aux 16 ans et plus, et les personnes mineures doivent être accompagnées d'un adulte.
Pour terminer la visite, une expérience en réalité virtuelle te place au cœur d'une enquête où tu devras tenter de découvrir la vérité par toi-même.
Côté prix, le billet régulier pour adulte coûte entre 25,90 $ et 39,90 $ selon la plage horaire choisie, auxquels s'ajoutent 4 $ de frais de réservation. Un tarif spécial de 22,90 $ à 34,90 $ est proposé aux personnes de 65 ans et plus, aux étudiant.e.s de 16 à 25 ans, aux militaires et aux personnes en situation de handicap.
Cette nouvelle exposition propose donc d'aborder le sujet sous un angle différent, entre histoire criminelle, psychologie et techniques d'enquête, tout en gardant en tête les événements réels et les victimes derrière ces affaires.
« Dans la tête des tueurs en série : l'expo immersive » à Montréal
Prix : À partir de 25,90 $ par adulte et 22,90 $ pour les personnes de 65 ans et plus, les étudiant.e.s de 16 à 25 ans, les militaires et les personnes en situation de handicap
Quand : Du 9 octobre 2026 au 31 janvier 2027
Adresse : 312, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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