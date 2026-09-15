Ce «meilleur vendeur» d'automne sur Amazon vient avec des rabais allant jusqu'à 42 %

Un futur incontournable de ta garde-robe t'attend!

L’enseigne d'un entrepôt Amazon.

Amazon propose un haut à manches longues parmi ses meilleurs vendeurs avec des rabais allant jusqu’à 42 %.

Khairil Azhar Junos | Dreamstime
Éditrice Junior

Avec l’automne qui s’installe, les petits hauts à manches longues recommencent tranquillement à prendre la place des camisoles dans la garde-robe. Si tu as besoin de faire le plein pour la saison, pas besoin de dépenser une fortune afin d'ajouter quelques options faciles à agencer à ta rotation : un modèle particulièrement populaire sur Amazon Canada est justement offert avec des rabais allant jusqu’à 42 % au moment d’écrire ces lignes.

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Le chandail côtelé à manches longues de la marque Zeagoo s’est hissé au premier rang des meilleures ventes dans la catégorie des t-shirts pour femmes sur Amazon. Il affiche également une note de 4,2 étoiles sur 5 basée sur plus de 550 évaluations.

Le chandail brun \u00e0 manches longues c\u00f4tel\u00e9 pour femme de Zeagoo sur Amazon Le chandail brun à manches longues côtelé pour femme de Zeagoo sur Amazon.Amazon Canada

Côté prix, ça varie selon la couleur choisie. La version brune est notamment passée de 24,99 $ à 14,39 $, ce qui représente le rabais maximal de 42 %. D’autres teintes sont aussi en solde, avec des prix qui tournent généralement autour de 13,49 $ à 19,99 $. Il y a d’ailleurs pas mal de choix : noir, bleu, blanc, rouge, kaki, crème, gris, vert, rose, violet et plusieurs modèles rayés font partie des options affichées.

Plusieurs des couleurs du chandail \u00e0 manches longues c\u00f4tel\u00e9 pour femme de Zeagoo sur Amazon. Plusieurs des couleurs du chandail à manches longues côtelé pour femme de Zeagoo sur Amazon.Amazon Canada

Le haut est composé de 92 % de viscose et de 8 % d’élasthanne. Avec son tissu côtelé extensible, son col rond et sa coupe près du corps, c’est le genre de morceau de base qui peut facilement passer d’un look relax avec un jean à une tenue de bureau sous un veston ou un cardigan.

Les commentaires laissés par la clientèle donnent toutefois un indice important avant de choisir ta taille. Plusieurs personnes apprécient la douceur et l’élasticité du tissu ainsi que sa coupe ajustée. Une cliente affirme également que le matériel n’est pas transparent. Par contre, quelques avis recommandent de choisir une grandeur au-dessus, surtout pour obtenir un résultat un peu moins moulant.

Bref, pour moins de 15 $ dans certaines couleurs, ce meilleur vendeur pourrait être une trouvaille intéressante pour refaire ton stock de hauts passe-partout juste à temps pour les journées plus fraîches.

Le chandail à manches longues côtelé pour femme de Zeagoo sur Amazon

Prix : En rabais entre 13,49 $ à 19,99 $ plutôt que 24,99 $ selon la couleur et la grandeur

C'est ici pour te le procurer sur Amazon Canada

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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