Cet appareil électronique à 43 % de rabais s’est vendu 4 500 fois en un mois sur Amazon
4,5/5 après plus de 21 000 avis de la clientèle, ça veut tout dire. 🤩
Entre les écouteurs cheap qui lâchent après quelques semaines et les casques haut de gamme à prix élevé, trouver un bon compromis n’est pas toujours évident. Justement, sur Amazon Canada, un modèle propose un prix en baisse en plus d'une bonne note du public après des milliers d’achats récents.
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Le casque sans fil JBL Tune 520BT est actuellement affiché à 39,98 $ au lieu de 69,98 $, ce qui représente un rabais de 43 %. Avec plus de 4 500 unités vendues au cours du dernier mois (toutes couleurs confondues) et une note de 4,5 étoiles basée sur plus de 21 000 avis, disons que ça commence à faire pas mal de monde convaincu.
Ce casque audio populaire est vendu en rabais sur Amazon Canada pour 39,98 $.Amazon Canada
Ce qui attire d’abord l’attention, c’est son autonomie annoncée jusqu’à 57 heures. Concrètement, ça veut dire que tu peux passer plusieurs jours sans penser à le recharger, et même si tu oublies, une recharge rapide de cinq minutes te donne environ trois heures d’écoute : pratique quand tu es pressé.e.
Côté son, JBL mise sur sa technologie Pure Bass, souvent associée à des basses assez présentes, comme celles qu’on entend dans des salles de spectacle. Le casque fonctionne en Bluetooth 5.3, ce qui permet une connexion stable et sans fil avec ton téléphone ou ton ordi.
Tu peux aussi personnaliser ton écoute avec l’application JBL Headphones, qui inclut un égaliseur pour ajuster le son selon tes préférences. Les appels mains libres sont intégrés, avec la fonction Voice Aware qui te permet d’entendre ta propre voix pendant une conversation, pour éviter de parler trop fort sans t’en rendre compte.
Casque audio populaire vendu sur Amazon Canada pour 39,98 $.Amazon Canada
Son design léger et pliable le rend facile à transporter dans un sac, et les boutons directement sur l’écouteur permettent de contrôler la musique et les appels sans sortir ton téléphone. Note que le modèle est offert en quatre couleurs, soit noir, bleu marine, lilas et blanc, au même prix réduit.
Bref, si tu cherches un casque sans fil avec une bonne autonomie et un prix plus accessible qu’à l’habitude, celui-ci vaut probablement le détour pendant qu’il est en rabais.
Casque sans fil JBL Tune 520BT
Prix : En rabais à 39,98 $ plutôt que 69,98 $
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
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