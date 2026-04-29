Amazon vend plus de 7 000 de ces oreillers par mois au Canada et ils sont à 25 % de rabais

Des produits de « qualité hôtelière » à mini prix? OUI SVP! 🛌

Des boîtes d'Amazon Canada. Droite : les oreillers meilleurs vendeurs sur Amazon Canada.

Ces oreillers de « qualité d'hôtel » sont parmi les favoris des Canadiens et Canadiennes sur Amazon.

Georgesheldon | Dreamstime, Amazon Canada
Rédactrice en chef

La section des « meilleures ventes » d'Amazon Canada, qui regroupe les articles les plus populaires du moment, ne cesse de surprendre. C’est un excellent moyen de repérer les articles chouchous, les deals à ne pas manquer ou encore les trouvailles à découvrir. Actuellement, l’un des produits vedettes est un ensemble d’oreillers. Et ça tombe bien : il est à 25 % de rabais.

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En effet, si tu cherches des oreillers confortables sans te ruiner, tu risques de vouloir jeter un œil aux ensembles Utopia Bedding « qualité hôtelière rafraîchissante », alors que plus de 7 000 duos ont été achetés sur la plateforme de vente en ligne au cours du dernier mois. Cela représente plus de 230 commandes par jour.

Avec plus de 70 000 avis et une note de 4,4 étoiles sur 5, il s’agit de l’un des ensembles les mieux notés de sa catégorie sur Amazon. Ce n’est peut-être pas une note parfaite, mais disons-le : c’est assez rare d’obtenir une aussi bonne évaluation pour des oreillers, puisque les préférences varient grandement d’une personne à l’autre. Toutefois, avec un volume d’évaluations positives aussi élevé, on peut dire que ce produit a clairement conquis le cœur de la population canadienne.


Utopia Bedding : Lot de deux oreillers de lit rafraichissants avec soufflets pour grand lit, gris. Le duo d'oreillers « rafraîchissants » taille Queen de Utopia Bedding est parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon.Amazon Canada

Selon la description, ces oreillers sont conçus pour offrir une expérience digne d’une chambre d’hôtel, avec un rembourrage fluffy et un tissu rafraîchissant qui « respire » et aide à réguler la température pendant la nuit. Le fournisseur affirme que la conception permet un soutien optimal, que tu dormes sur le côté, sur le dos ou sur le ventre. Le rembourrage est suffisamment ferme pour maintenir la tête et le cou bien alignés, sans pour autant être inconfortable.

Côté entretien, on recommande un lavage à la main ou un cycle délicat, histoire de prolonger leur durée de vie tout en conservant leur qualité.

Au moment de publier ces lignes, l’ensemble de taille Queen est offert à 33,20 $ au lieu de 43,99 $, soit un rabais de 25 %, et les membres Prime peuvent opter pour la livraison en 24 heures.

Selon les avis de la clientèle canadienne les plus populaires, plusieurs apprécient (ou parfois critiquent) le fait qu’ils soient bien remplis et d’une hauteur « moyenne », donc ni trop mous ni trop fermes.

« Ils sont moelleux sans être trop mous au point que ta tête s’y enfonce complètement. Offrent un bon soutien sans donner l’impression de reposer sur un sac de briques [...] Bonus : ils ont l’air de sortir tout droit d’un hôtel chic, où quelqu’un laisse des chocolats sur le lit et où, pendant un instant, tu as l’impression que ta vie est parfaitement en ordre », affirme une internaute, qui leur attribue une note de 5 sur 5. (Traduction libre)

« La taille est généreuse et rend vraiment le lit plus luxueux. Que vous dormiez sur le dos ou sur le côté, ces oreillers conservent leur forme et restent confortables. Je vais certainement commander plus pour la chambre! », explique une autre personne, qui a aussi donné une note de 5 sur 5. (Traduction libre)

« Je n’en ai ouvert qu’un seul : il était de très bonne qualité, mais contenait un peu trop de rembourrage à mon goût, donc je l’ai finalement retourné. Cela dit, ce serait l’oreiller idéal pour quelqu’un qui préfère un modèle plus ferme », confie une autre personne, qui a, pour sa part, attribué une note de quatre étoiles sur cinq. (Traduction libre)

Bien sûr, chacun a ses préférences, mais à 16,60 $ par oreiller au moment de publier ces lignes, le rapport qualité-prix semble difficile à battre.

Que ce soit pour renouveler ta literie, pour la chambre d’ami.e.s ou simplement pour mieux dormir, c’est le bon moment pour en profiter.

Ensemble de deux oreillers rafraîchissants Utopia Bedding

Prix : 43,99 $ 33,20 $ pour l'ensemble de deux

C’est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

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    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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