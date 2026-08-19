Cet article pour la maison à 20% de rabais s'est vendu 12 700 fois en un mois sur Amazon
Il a l'impressionnante note de 4,5/5 étoiles basée sur près de 45 000 avis. 👀🔥
La section des « meilleures ventes » du site Internet d'Amazon Canada regorge toujours de trouvailles intéressantes. Disons-le franchement : quand vient le temps de magasiner en ligne chez des vendeurs plus ou moins connus, c'est toujours rassurant de voir les avis de milliers de personnes au pays avant d'acheter. Du côté des essentiels pour la maison, un accessoire de literie se démarque particulièrement en ce moment, et pourrait te donner le goût de faire des changements dans ta chambre à coucher.
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Il s'agit du protège-matelas imperméable Utopia Bedding, qui s'est vendu plus de 12 700 fois au cours du dernier mois seulement, toutes tailles confondues. Et bonne nouvelle si ton matelas a justement besoin d'un peu plus de protection : plusieurs formats sont actuellement en rabais.
Ce protège-matelas est fabriqué en viscose de bambou (20 % de viscose dérivée du bambou et 80 % de polyester), une matière douce et respirante. Conçu comme un drap-housse, il est doté d’une bande élastique sur tout le pourtour qui lui permet de rester bien en place, même sur les matelas plus épais, tandis qu'il convient aux matelas mesurant jusqu’à 43,2 cm de profondeur.
Son principal atout? Il est entièrement imperméable et crée une barrière contre les éclaboussures, la transpiration et les autres liquides. De quoi aider à garder le matelas propre et sec plus longtemps.
Le protège-matelas imperméable en viscose de bambou de Utopia Bedding est parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon Canada. Amazon Canada
En plus d'être populaire, il est présentement en solde pour plusieurs formats :
- Grand lit (format queen) : -20 %, à 29,44 $ (normalement 36,99 $)
- Très grand lit (format king) : -21 %, à 33,24 $ (normalement 41,99 $)
- Double : -10 %, à 23,93 $ (normalement 26,59 $)
- Lit simple : -15 %, à 22,94 $ (normalement 26,99 $)
Côté entretien, le fabricant recommande un lavage à la machine à l'eau froide, sur un cycle délicat, et un séchage à basse température. On évite le fer, le chlore et l'assouplisseur.
Le protège-matelas en viscose de bambou de Utopia Bedding serait 100 % imperméable. Amazon Canada
Dans les avis partagés par la clientèle sur Amazon Canada, on souligne surtout à quel point le produit est doux et silencieux, contrairement à d'autres protège-matelas qui font ce bruit de plastique désagréable :
« Bon protège-matelas de qualité. Mon matelas est très épais, et il s'ajuste parfaitement. Il tient bien en place et offre une excellente protection. Je le recommande sans hésiter! »
« C'est un bon produit, surtout si vous avez un mouilleur de lit. Il protège bien le matelas. Il n'émet pas de bruit de craquement plastique. Il est doux au toucher et facile à poser sur le lit et à enlever. Il n'a pas taché après plusieurs accidents. Je recommanderais ce produit. »
« Respirant et doux. S'adapte parfaitement à mon lit queen. Je le recommande vivement! Excellent prix aussi! »
Bref, entre son prix accessible, sa note élevée et le volume impressionnant de ventes mensuelles, ce protège-matelas semble être un choix sûr pour protéger sa literie sans sacrifier le confort.
Protège-matelas imperméable Utopia Bedding
Prix : À partir de 22,94 $, selon le format
Rabais : Jusqu'à -21 %, selon la taille sélectionnée
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
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