Cet article pour la maison à 20% de rabais s'est vendu 12 700 fois en un mois sur Amazon

Il a l'impressionnante note de 4,5/5 étoiles basée sur près de 45 000 avis. 👀🔥

Une chambre à coucher. Droite : Des boîtes de livraison Amazon Canada.

Un protège-matelas s'est vendu près de 13 000 fois sur Amazon Canada en 30 jours, et les avis sont positifs.

Tommy Mees | Dreamstime, Vadreams | Dreamstime
Rédactrice en chef

La section des « meilleures ventes » du site Internet d'Amazon Canada regorge toujours de trouvailles intéressantes. Disons-le franchement : quand vient le temps de magasiner en ligne chez des vendeurs plus ou moins connus, c'est toujours rassurant de voir les avis de milliers de personnes au pays avant d'acheter. Du côté des essentiels pour la maison, un accessoire de literie se démarque particulièrement en ce moment, et pourrait te donner le goût de faire des changements dans ta chambre à coucher.

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Il s'agit du protège-matelas imperméable Utopia Bedding, qui s'est vendu plus de 12 700 fois au cours du dernier mois seulement, toutes tailles confondues. Et bonne nouvelle si ton matelas a justement besoin d'un peu plus de protection : plusieurs formats sont actuellement en rabais.

Ce protège-matelas est fabriqué en viscose de bambou (20 % de viscose dérivée du bambou et 80 % de polyester), une matière douce et respirante. Conçu comme un drap-housse, il est doté d’une bande élastique sur tout le pourtour qui lui permet de rester bien en place, même sur les matelas plus épais, tandis qu'il convient aux matelas mesurant jusqu’à 43,2 cm de profondeur.

Son principal atout? Il est entièrement imperméable et crée une barrière contre les éclaboussures, la transpiration et les autres liquides. De quoi aider à garder le matelas propre et sec plus longtemps.

Utopia Bedding prot\u00e8ge-matelas imperm\u00e9able en viscose de bambou vendu sur Amazon. Le protège-matelas imperméable en viscose de bambou de Utopia Bedding est parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon Canada. Amazon Canada

En plus d'être populaire, il est présentement en solde pour plusieurs formats :

Côté entretien, le fabricant recommande un lavage à la machine à l'eau froide, sur un cycle délicat, et un séchage à basse température. On évite le fer, le chlore et l'assouplisseur.

Le prot\u00e8ge-matelas imperm\u00e9able de Utopia Bedding vendu sur Amazon Canada. Le protège-matelas en viscose de bambou de Utopia Bedding serait 100 % imperméable. Amazon Canada

Dans les avis partagés par la clientèle sur Amazon Canada, on souligne surtout à quel point le produit est doux et silencieux, contrairement à d'autres protège-matelas qui font ce bruit de plastique désagréable :

« Bon protège-matelas de qualité. Mon matelas est très épais, et il s'ajuste parfaitement. Il tient bien en place et offre une excellente protection. Je le recommande sans hésiter! »

« C'est un bon produit, surtout si vous avez un mouilleur de lit. Il protège bien le matelas. Il n'émet pas de bruit de craquement plastique. Il est doux au toucher et facile à poser sur le lit et à enlever. Il n'a pas taché après plusieurs accidents. Je recommanderais ce produit. »

« Respirant et doux. S'adapte parfaitement à mon lit queen. Je le recommande vivement! Excellent prix aussi! »

Bref, entre son prix accessible, sa note élevée et le volume impressionnant de ventes mensuelles, ce protège-matelas semble être un choix sûr pour protéger sa literie sans sacrifier le confort.

Protège-matelas imperméable Utopia Bedding

Prix : À partir de 22,94 $, selon le format

Rabais : Jusqu'à -21 %, selon la taille sélectionnée

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada


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    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Cet article pour la maison s'est vendu plus de 5 000 X en un mois sur Amazon et il a 4,5/5

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