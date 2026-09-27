7 musées et expositions GRATOS à Montréal que tu peux visiter en octobre 2026
C'est gratuit, alors pourquoi pas?
En octobre, les citrouilles, les films d'horreur et les sorties d'Halloween prennent pas mal de place, mais il n'y a pas que les activités spooky pour profiter de Montréal. Plusieurs musées, galeries et espaces culturels de la métropole proposent aussi des expositions à découvrir gratuitement, histoire de mettre un peu de culture dans ton automne sans vider ton portefeuille.
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Costumes inspirés de la mythologie et de la culture populaire, expérience immersive autour de la mousse, peinture contemporaine, photographie, typographie et histoire montréalaise : les sept sorties culturelles de cette liste sont assez différentes pour trouver quelque chose qui pique ta curiosité.
« Devenir mousse » - Sébastien Sauvageau
Gratuit : Du 16 octobre 2026 au 21 février 2027
Heures d'ouverture : Du mardi au vendredi de 16 h à 20 h, et le samedi et le dimanche de 12 h à 20 h. Fermé le lundi
Adresse : Salle d'exposition de la Place des Arts - 175, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de ralentir un peu au milieu de l'agitation du centre-ville? Cette expérience immersive gratuite transforme la mousse en source d'inspiration pour créer un univers sonore et visuel propice à la contemplation. Pendant une vingtaine de minutes, une composition originale de Sébastien Sauvageau mêle musique, sons et scénographie audiovisuelle afin d'évoquer la lenteur, l'adaptation et la résilience de ce petit végétal. Le concept est assez inusité et te propose surtout de prendre un moment pour écouter et observer ce qui t'entoure autrement.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Centre de design de l’UQAM
Gratuit : Jusqu’au 4 octobre 2026
Heures d'ouverture : Du mercredi au dimanche, de 12 h à 18 h
Adresse : Centre de design de l’UQAM - 1440, rue Sanguinet, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu ne portes probablement pas attention aux polices de caractères que tu croises chaque jour, mais cette exposition risque de changer ça. Présentée pour la première fois au Canada, elle rassemble plus de 300 créations typographiques provenant de l’ECAL en Suisse, auxquelles s’ajoutent 138 créations réalisées au Québec. Tu pourras aussi entrer dans une installation immersive à 360 degrés où une trentaine de langues, dont le français, le mohawk, l’atikamekw et l’inuktitut, prennent vie à travers différentes typographies. Une façon originale de découvrir tout ce qui peut se cacher derrière les lettres qu'on utilise quotidiennement.
« Archétypes » - Émile Brunet
Gratuit : Du 28 octobre au 22 novembre 2026
Heures d'ouverture : Du mercredi au vendredi, de 12 h à 19 h, le week-end de 13 h à 17 h
Adresse : Maison de la culture Claude-Léveillée - 911, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec Archétypes, l'artiste Émile Brunet transforme des éléments aussi simples qu'un fruit, une branche, un oiseau ou un paysage en tableaux qui laissent beaucoup de place à l'interprétation. Inspirées notamment par la précision des maîtres flamands et la peinture académique, ses œuvres jouent avec la lumière et les détails pour donner une allure presque intemporelle à des scènes contemporaines. Plutôt que de chercher une signification précise, tu peux donc simplement observer les tableaux et imaginer ta propre histoire.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée McCord Stewart
Gratuit :
- Le premier dimanche du mois avec la formule « Payez ce que vous pouvez », à partir de 0,01 $, sans réservation
- En tout temps pour les 17 ans et moins et les membres des communautés autochtones
- Le mercredi après 17 h pour l'exposition Voix autochtones d’aujourd’hui
Heures d'ouverture : Le mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 17 h, le mercredi de 10 h à 21 h
Adresse : Musée McCord Stewart - 690, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Profite du premier dimanche d'octobre pour explorer ce musée consacré à l'histoire sociale de Montréal en déboursant aussi peu que 0,01 $. Tu pourras notamment découvrir Voix autochtones d’aujourd’hui, qui aborde les savoirs, les traumatismes et la résilience des peuples autochtones, ainsi que Au menu. Montréal : une histoire de restaurants, présentée jusqu'au 18 octobre et consacrée à l'évolution de la scène culinaire montréalaise. Une nouvelle installation de l'artiste Carrie Allison, askōhtēskanohwē, sera également à découvrir dès le 30 septembre.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Planétarium de Montréal
Gratuit : En tout temps pour visiter les expositions
Heures d'ouverture : Du mardi au mercredi de 9 h à 17 h 15, du jeudi au samedi de 9 h à 20 h 45 et le dimanche de 9 h à 17 h 15, fermé le lundi
Adresse : Planétarium - 4801, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin d'acheter un billet pour découvrir une partie du Planétarium! Les espaces d'exposition sont accessibles gratuitement et te permettent de plonger dans l'univers de l'astronomie à travers des bornes interactives, des jeux multimédias, des projections et différentes expositions. Tu peux donc satisfaire ta curiosité pour l'espace et les sciences sans dépenser un sou, même si les spectacles présentés dans les théâtres nécessitent, eux, un billet.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
« Le bal masqué des farfadets espiègles : volet costumes » - Alexandria « Lex » Nassopoulos et Jean-François L. Bibeau
Gratuit : Du 1er octobre au 1er novembre 2026
Heures d'ouverture : Le lundi et le vendredi de 10 h à 18 h, du mardi au jeudi de 13 h à 21 h, le samedi et dimanche de 10 h à 17 h
Adresse : Bibliothèque de Saint-Pierre - 183, rue des Érables, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Voilà une exposition qui tombe à point pour ajouter un peu de fantaisie à ton mois d'octobre. Le duo d'artistes Alexandria « Lex » Nassopoulos et Jean-François L. Bibeau transforme la bibliothèque avec une sélection de costumes inspirés de la mythologie, du folklore, des classiques littéraires et de la culture populaire. Adeptes de création et de cosplay depuis plus de 20 ans, les artistes utilisent notamment le tissu, le fil, le plastique et le carton pour donner vie à un univers coloré et complètement éclaté.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Site Internet de la Ville de Montréal
* Cette image est utilisée à titre indicatif seulement
« Enracinement, quand l’invisible devient visible » - Madeleine Bourgeois
Gratuit : Du 2 au 29 octobre 2026
Heures d'ouverture : Le lundi et le vendredi de 10 h à 18 h, du mardi au jeudi de 10 h à 21 h, et le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h
Adresse : Bibliothèque Saul-Bellow - 3100, rue Saint-Antoine, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette exposition de la photographe Madeleine Bourgeois te propose de regarder les arbres bien au-delà de ce qui est visible au premier coup d'œil. Ses images dévoilent autant leurs parties aériennes que leurs racines cachées afin de mettre en contraste leur force et leur fragilité. Marqués par les intempéries, les insectes, les catastrophes ou encore l'exploitation humaine, les arbres photographiés deviennent aussi des symboles de résistance et de renaissance.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
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