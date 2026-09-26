Cette maison hantée GRATUITE sur la Rive-Sud de Québec a un parcours rempli de monstres

C'est LA maison où tout le quartier veut aller cogner! 🔥

Un personnage monstrueux devant une maison hantée pour l'Halloween. Droite : Les décors d'une maison hantée.

Maison hantée sur la Rive-Sud de Québec : Voici une adresse à visiter.

La P’tite Maison d’Halloween 2.0 | Facebook
Éditrice Junior

Si tu es du genre à faire la tournée des maisons hantées de quartier pour avoir quelques frissons et admirer la créativité des gens derrière ces projets à l'Halloween, tu as une adresse à mettre sur ta bucket list. Située sur la Rive-Sud de Québec, une demeure se métamorphose en parcours extérieur digne d'un cauchemar, et la visite est complètement gratuite.

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Nichée dans la municipalité de Sainte-Claire, à environ une heure de la capitale nationale, La P’tite Maison d’Halloween 2.0 est un projet résidentiel qui revient pour une nouvelle édition en 2026. Pour l'occasion, les personnes derrière l'initiative transforment l'extérieur de leur propriété du 87, rue de la Fabrique en véritable parcours hanté. Plusieurs zones thématiques, créatures, décors et animatroniques sont installés sur le terrain afin de créer une expérience qui va bien au-delà de quelques citrouilles déposées sur le balcon.


Et cette année, de nombreuses nouveautés s'ajoutent au décor. Tu pourras notamment croiser un loup-garou de sept pieds de haut, doté de mouvements réalistes et d'un hurlement qui risque de te faire sursauter. Un jardin de plantes carnivores fait également son apparition avec des créatures végétales, dont l'une grogne et tente de « dévorer » les personnes qui s'approchent. La zone des barils toxiques, qui faisait déjà partie de l'expérience, sera quant à elle de retour.


Tu n'as toutefois pas besoin d'être fan de grosses frousses pour découvrir le projet, puisque deux versions du parcours sont proposées. La visite libre s'adresse notamment aux jeunes familles et permet d'explorer les installations avec de la musique et de l'animation, mais sans acteurs et actrices ni boucane. Elle sera accessible le 31 octobre et le 1er novembre, de 13 h à 17 h. Des bonbons et des surprises seront aussi distribués aux enfants le jour de l’Halloween.


Une fois le soir venu, l'ambiance change avec une formule conçue pour celles et ceux qui veulent davantage de frissons. Des personnages effrayants prennent alors place dans le parcours, tandis que de la fumée, de la musique et de l'animation viennent amplifier l'expérience. Cette version sera offerte le 30 octobre de 18 h 30 à 21 h, puis le 31 octobre de 18 h 30 à 21 h 30, avec des heures pouvant varier légèrement selon l’achalandage.

Bref, que tu découvres La P’tite Maison d’Halloween 2.0 pour la première fois ou que tu aies déjà fait un saut à Sainte-Claire lors d'une édition précédente, l'endroit vaut le détour!

La P’tite Maison d’Halloween 2.0

Prix : Gratuit

Quand : 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre 2026

Adresse : 87, rue de la Fabrique, Sainte-Claire, QC

Page Facebook de La P’tite Maison d’Halloween 2.0

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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