8 activités GRATUITES à Québec et ses environs pour profiter de l'automne en octobre

Pas besoin de dépenser pour t'amuser!

Un personnage déguisé pour l'Halloween. Droite : Une personne dans un décor d'automne.

Quoi faire à Québec : huit activités gratuites en octobre.

Municipalité de Lac-Beauport | Facebook, @logarcete | Instagram
Éditrice Junior

En octobre, la ville de Québec prend des airs d’Halloween, et pas besoin de vider ton portefeuille pour profiter de l’ambiance! Plusieurs activités gratuites sont au programme en 2026, avec juste ce qu’il faut de frissons, de mystère et de festivités automnales pour remplir ton calendrier.

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Marché aux curiosités étranges, jeux de société, fête d’Halloween, spectacles de cirque et autres sorties thématiques : voici huit choses à mettre sur ta bucket list en octobre. Que tu sortes avec ta gang, en famille ou en duo, tu as de quoi te mettre dans l’ambiance de la saison sans dépenser un sou.

Visiter L'Étrange Carnaval

Prix : Gratuit

Quand : Du 23 au 25 octobre 2026

Adresse : Jardins de l'Hôtel-de-Ville - 2, rue des Jardins, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour l'édition 2026, l'Étrange Carnaval s'installe dans le Vieux-Québec avec ses attractions inspirées des fêtes foraines rétro, avec une twist digne du mois de l'épouvante. Pendant les festivités, tu pourras notamment croiser des dompteurs et dompteuses de feu et des acrobates suspendu.e.s, en plus de participer à des jeux de kermesse ou à des ateliers de cirque et de création de masques. Les plus jeunes pourront aussi profiter d'une collecte de bonbons, de tatouages temporaires et de barbe à papa.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et poussettes, site extérieur

Site Internet de l'Étrange Carnaval

Visiter le Jardin d'automne

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours du 1er octobre au 8 novembre 2026

Adresse : Jardin Jeanne-d'Arc - Plaines d’Abraham, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour une petite dose de mystère cet automne, direction le jardin Jeanne-d’Arc sur les plaines d’Abraham. Jusqu’au 8 novembre, une quinzaine d’œuvres d’art populaire signées Patrick Lavallée s’installent au cœur du décor et donnent vie aux contes et légendes liés au célèbre parc. Entre personnages intrigants et sculptures colorées, la promenade d’environ une heure te permet de découvrir les histoires qui habitent les lieux.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et poussettes, site extérieur

Site Internet des plaines d'Abraham

Aller à des soirées de jeux de société

Prix : Gratuit, sur réservation

Quand : Les dimanches d'octobre 2026, de 18 h 30 à 22 h

Adresse : Ninkasi Bar & Bistro - 811, rue Saint-Jean, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Envie d'une soirée jeux de société sans avoir à convaincre toute ta gang? Chaque dimanche d’octobre, le Pub Ludique Ninkasi organise une soirée gratuite autour d’un jeu différent, avec des groupes formés sur place. Le 4 octobre, place au bluff avec Loups-garous de Thiercelieux, suivi de Time Bomb: Undercover le 11, L’Ombre du Kraken le 18 et Avalon – La Résistance le 25. De quoi tester tes talents de déduction, de stratégie et, surtout, ta capacité à mentir avec aplomb!

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants

Page Facebook de l'événement

Avoir la frousse dans un parcours hanté en forêt

Prix : Gratuit

Quand : Vendredi 30 octobre 2026, de 17 h 30 à 20 h 30

Adresse : Parc Le Saisonnier - 78, ch. du Brûlé, Lac-Beauport, QC

Pourquoi tu dois y aller : Histoire de célébrer l’Halloween en famille, le parc Le Saisonnier se transforme en univers peuplé de légendes et de créatures mystérieuses. Au programme : Dame blanche géante, danseurs de pow-wow wendat, contes des Premières Nations autour du feu, personnages, décors et bonbons. Les plus courageux et courageuses pourront aussi s’aventurer dans un parcours de peur en forêt dès 18 h, ou invoquer Bloody Mary. Frissons garantis!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Page Facebook de l'événement

Passer par la fête familiale d’Halloween du Quartier Petit Champlain

Prix : Gratuit

Quand : Samedi 24 octobre 2026, de 13 h à 16 h

Adresse : Quartier Petit Champlain et Place-Royale - Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Sors ton plus beau costume et va profiter d’un après-midi d’Halloween complètement gratuit dans les rues du Petit Champlain et de Place-Royale. Cette année, la fête familiale prend des airs de sorcellerie avec des jeux de kermesse, un atelier de dessin, du maquillage, un échassier et même du cirque déambulatoire. Évidemment, qui dit Halloween dit aussi distribution de bonbons!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieu extérieur

Site Internet du Quartier Petit Champlain

Faire des trouvailles dans un marché de l’étrange

Prix : Gratuit, kiosques de vente sur place

Quand : Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026, de 9 h à 17 h

Adresse : Le Grand Marché de Québec (2e étage) - 220, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Sorcellerie, tarot et curiosités un peu mystiques : pour sa sixième édition, le Marché de l’étrange rassemble des artistes et artisan.e.s dont les créations sortent de l’ordinaire. Tu pourras fouiner parmi des bijoux, des illustrations, des encens, des plantes médicinales et des produits ésotériques, en plus de profiter de services de voyance et de lecture de tarot. Les familles pourront aussi participer gratuitement à un atelier autour des lutins du Québec à 10 h, avec conte et décoration de meringues au menu.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Grand Marché de Québec

Assister à des spectacles à ciel ouvert

Prix : Gratuit

Quand : Du 9 au 12 octobre 2026

Adresse : Différents endroits dans le Vieux-Québec et le Vieux-Limoilou, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pendant quatre jours, les rues de Québec deviennent carrément une scène à ciel ouvert! L'événement Réverbère te permet de tomber sur toutes sortes de performances gratuites en te promenant dans le Vieux-Québec et le Vieux-Limoilou. Cirque, théâtre, musique, danse et animations déambulatoires font partie des disciplines qui prennent possession de l'espace public. Le genre de sortie où tu peux simplement te balader et te laisser surprendre par ce qui se passe au prochain coin de rue.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, lieux extérieurs

Site Internet de la Ville de Québec

Pique-niquer dans un vignoble

Prix : Accès gratuit, dégustations et bistro payant sur place

Quand :

  • Du 1er au 15 octobre : dimanche au jeudi de 10 h à 18 h, vendredi et samedi de 10 h à 19 h
  • Du 16 au 31 octobre : tous les jours de 11 h à 17 h

Adresse : 1335, av. Royal, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, QC

Pourquoi tu dois y aller :Tout près de Québec, l’Île-d’Orléans ne manque pas de bonnes adresses où découvrir les vins d’ici, mais le vignoble Isle de Bacchus se démarque particulièrement par sa vue. Sa terrasse donne sur les vignes en pente avec le fleuve en toile de fond, créant tout un décor pour une petite pause. Et le meilleur? Tu peux apporter ton propre pique-nique et profiter gratuitement des lieux. Il faudra toutefois passer au comptoir si tu veux accompagner ton repas d’un verre de vin.

Site Internet du Vignoble de l'Isle de Bacchus

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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