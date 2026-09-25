Entraves majeures dans le Grand Montréal : Voici les routes que tu veux éviter ce week-end

Attache ta tuque avec d'la broche, il y a pas mal de fermetures de prévues! 😬

Des voitures dans le trafic à Montréal.

Plusieurs entraves majeures sont prévues dans le Grand Montréal ce week-end.

Khairil Azhar Junos | Dreamstime
Rédaction et édition

Encore un week-end chargé pour les automobilistes de la région métropolitaine, alors que plusieurs entraves et fermetures majeures sont prévues dans le Grand Montréal jusqu'au 28 septembre, selon les informations du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). La majorité sont liées aux Championnats du Monde Route UCI.

À lire également : Mondiaux de vélo : Le vice-champion du monde se plaint des rues de Montréal

Le pont Samuel-De Champlain fermé samedi et dimanche

C'est l'entrave la plus importante à surveiller cette fin de semaine. Samedi et dimanche, de 8 h à 13 h, le pont Samuel-De Champlain sera complètement fermé en direction de Montréal, tout comme l'A-15 Nord entre le pont et l'avenue Atwater.

Carte des entraves sur le pont Samuel-De Champlain Des fermetures sont prévues sur le pont Samuel-De Champlain jusqu'au 28 septembre. Mobilité Montréal

Le détour recommandé passe par la route 132 Est, puis par les ponts Victoria ou Jacques-Cartier. À noter que la piste multifonctionnelle du pont sera également fermée selon le même horaire. Il sera donc impossible d'y circuler à pied ou à vélo durant cette période.

À Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie, la sortie 2 de la route 136 Est sera aussi fermée samedi et dimanche de 8 h à 13 h. Le détour se fera par la sortie 3, vers la rue Guy, ou par la rue Lucien-L'Allier pour les camions.

Plusieurs accès coupés du côté de Brossard

La Rive-Sud n'est pas en reste. À Brossard, la sortie 53 de l'A-15 Nord / R-132 Est, qui mène vers l'A-10, le pont Champlain, Montréal ou Sherbrooke, sera fermée samedi et dimanche de 8 h 30 à 12 h. L'accès à l'A-15 Nord à partir de la sortie 75 de la R-132 Ouest sera également fermé durant cette période.

Carte des entraves sur le pont Samuel-De Champlain Des sorties du pont Samuel-De Champlain du côté de Borssard seront fermées jusqu'au 28 septembre. Mobilité Montréal

La voie de desserte de l'A-15 Nord / R-132 Est, soit le boulevard Marie-Victorin Est, sera complètement fermée entre le boulevard de Rome et l'A-10, samedi et dimanche de 8 h à 13 h. Le boulevard de Rome en direction nord sera lui aussi fermé entre les boulevards Leduc et Marie-Victorin Est selon le même horaire.

Sur l'A-30 Est à Brossard, la sortie 69, vers Grande-Allée, sera fermée samedi et dimanche de 6 h à 12 h. Un détour est prévu par la sortie 73, vers la R-112 et le boulevard Cousineau. En direction ouest, une voie sur deux sera également fermée à la hauteur de cette sortie.

Carignan et Saint-Jean-sur-Richelieu aussi touchées

À Carignan, la sortie 22 de l'A-10 Est, menant vers l'A-35, Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu, sera fermée samedi et dimanche de 7 h 30 à 11 h. Un détour est prévu par la sortie 29, vers la R-133 et le chemin des Patriotes.

La sortie 55-E de l'A-35 Nord, vers l'A-10 Est et Sherbrooke, sera aussi fermée de 8 h à 12 h. Les automobilistes devront faire demi-tour par la sortie 55-O et l'échangeur A-10/A-30.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, les deux sorties 50 de l'A-35, à la hauteur du chemin Saint-André, seront fermées samedi et dimanche de 7 h 30 à 11 h. Le détour se fera par la sortie 45, vers le boulevard Pierre-Caisse. La circulation sur la R-104, soit le boulevard Saint-Luc, se fera également à contresens en direction est entre le chemin Saint-André et l'avenue des Pins, de 8 h à 13 h.

Enfin, plusieurs interventions sont aussi prévues sur la R-112, entre Chambly, Carignan, Richelieu et Marieville, tout au long de la fin de semaine. Le pont Yule sera notamment complètement fermé dimanche de 8 h à 13 h.

La route 158 complètement fermée à Mirabel

De vendredi 21 h à lundi 5 h, la route 158 (Sir-Wilfrid-Laurier) sera complètement fermée dans les deux directions à Mirabel, entre l'A-15 et le chemin Saint-Simon. Des détours par l'A-50 et l'A-15 seront balisés afin de contourner le secteur.

Ce qui s'en vient dès le 28 septembre

Dès dimanche soir, de nouveaux travaux s'ajouteront au réseau routier pour quelques semaines. À Brossard, le boulevard Marie-Victorin en direction sud sera fermé de nuit du 28 septembre au 7 octobre, en raison de travaux d'asphaltage sur l'A-15 Sud.

Carte des entraves dans la r\u00e9gion de Laval. L'échangeur de l'A-13 à Laval fera l'objet de fermetures au-delà du 28 septembre. Mobilité Montréal

À Montréal, l'échangeur de l'A-13 (Chomedey), à la hauteur de l'A-520 (Côte-de-Liesse), fera aussi l'objet de fermetures de nuit du 28 septembre au 2 novembre afin de permettre la reconstruction du pont d'étagement.

Les chantiers habituels se poursuivent

Le pont Victoria demeure limité à une seule voie par direction en tout temps, en raison des travaux sur la rue Bridge dont la fin reste indéterminée. À Dorval, l'accès à l'A-520 ouest à partir du boulevard Roméo-Vachon demeure fermé jusqu'au 11 novembre.

Comme toujours, ces entraves pourraient être modifiées en cas de mauvais temps ou de contraintes opérationnelles. Le réflexe à avoir avant de partir : consulter Québec 511 pour les mises à jour en temps réel.


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