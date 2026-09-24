Un homme de Québec arrêté pour menace de terrorisme au nom de l'État islamique
Il aurait eu l'intention de fabriquer une arme chimique. 👀
Un résident de Québec fait maintenant face à plusieurs accusations criminelles liées au terrorisme, après une enquête menée par une équipe spécialisée en sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
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Par communiqué, le corps policier fédéral a annoncé ce jeudi 24 septembre que Louay Angoud, un homme de 24 ans originaire de Québec, a été formellement accusé d'infractions en matière de terrorisme.
D'après les informations recueillies, il aurait eu l'intention de mener « au moins une attaque terroriste » au nom de l'État islamique.
La GRC affirme que l'accusé aurait communiqué en ligne avec des membres de cette organisation terroriste, en plus d'avoir amassé de la documentation dans le but de fabriquer une arme chimique pouvant servir à « empoisonner des citoyens canadiens ».
Le suspect fait face à quatre chefs d'accusation, soit l'utilisation ou la possession de biens à des fins terroristes, une infraction commise au profit d'un groupe terroriste, la participation à une activité terroriste et le port d'une arme dans un dessein dangereux.
Dans son communiqué, la GRC rappelle que la lutte contre la radicalisation menant à la violence demeure une priorité absolue pour le gouvernement fédéral et affirme rester activement engagée dans la lutte contre l'extrémisme violent à caractère religieux.
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