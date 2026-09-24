Un homme de Québec arrêté pour menace de terrorisme au nom de l'État islamique

Il aurait eu l'intention de fabriquer une arme chimique. 👀

Une voiture de la GRC.

Un homme de Québec a été arrêté par la Gendarmerie royale du Canada pour terrorisme au nom de l'État islamique.

George Kroll | Dreamstime
Rédaction et édition

Un résident de Québec fait maintenant face à plusieurs accusations criminelles liées au terrorisme, après une enquête menée par une équipe spécialisée en sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

À lire également : Un Québécois porté disparu, retrouvé, recherché à nouveau et finalement arrêté en 48 h

Par communiqué, le corps policier fédéral a annoncé ce jeudi 24 septembre que Louay Angoud, un homme de 24 ans originaire de Québec, a été formellement accusé d'infractions en matière de terrorisme.

D'après les informations recueillies, il aurait eu l'intention de mener « au moins une attaque terroriste » au nom de l'État islamique.

La GRC affirme que l'accusé aurait communiqué en ligne avec des membres de cette organisation terroriste, en plus d'avoir amassé de la documentation dans le but de fabriquer une arme chimique pouvant servir à « empoisonner des citoyens canadiens ».

Le suspect fait face à quatre chefs d'accusation, soit l'utilisation ou la possession de biens à des fins terroristes, une infraction commise au profit d'un groupe terroriste, la participation à une activité terroriste et le port d'une arme dans un dessein dangereux.

Dans son communiqué, la GRC rappelle que la lutte contre la radicalisation menant à la violence demeure une priorité absolue pour le gouvernement fédéral et affirme rester activement engagée dans la lutte contre l'extrémisme violent à caractère religieux.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
état islamique sécurité nationale gendarmerie royale du canada
Ville de Québec Canada Nouvelles Nouvelles Québec

Statistique Canada dévoile les prénoms de bébé les plus populaires au pays en 2025

Olivia s'est fait détrôner chez les fillettes! 👑👶

Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir en octobre 2026 au Québec

Une somme qui est non négligeable! 🤑

Rappels d'aliments importants : Ces 59 produits sont visés au Québec

Framboises, cheddar, poulet : ton frigo mérite une petite inspection. 🔍

16 des meilleures trouvailles et nouveautés au Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci

Plusieurs produits coûtent une petite fortune chez d’autres détaillants. 😲

Élections 2026 : 7 moments qui ont volé le show lors du débat de Radio-Canada

La cacophonie était TRÈS souvent la 6e invitée sur le plateau! 🥴

Jusqu'à 5 875 $ pourront être réclamés dès octobre par ces propriétaires au Québec

Et tu as jusqu'au 1er décembre pour faire ta demande! 🏡

Cette ville en Ontario est l'une des plus belles au Canada et vaut la visite cet automne

Une escapade 100 % automne t'attend!

Cette trouvaille beauté populaire coûte 34 % moins cher au Costco qu'au Sephora

Si tu avais déjà un oeil sur cette brume virale, c'est le temps d'aller chez Costco!

Donald Trump s'en prend encore au Canada et croit que le pays « s'autodétruit »

Ce n'est pas juste l'immigration aux États-Unis qui le dérange... 🙄

Loto-Québec cherche 8 gagnants qui ne savent peut-être pas qu'ils ont remporté jusqu'à 2 M$

Des sommes importantes risquent de disparaître si personne ne se manifeste rapidement. 😬