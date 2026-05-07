Menace terroriste grave au Royaume-Uni : Le gouvernement du Canada émet un avis important
Jette un œil à ça si tu as un voyage à Londres bientôt. 👀
Si tu comptais te rendre au Royaume-Uni prochainement, sache que le gouvernement du Canada a récemment mis à jour ses avertissements de voyage pour le pays de Charles III et ça concerne un rehaussement officiel du niveau de menace terroriste.
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Au cas où tu ne le savais pas, Ottawa évalue tous les pays du monde selon un échelon de risque à quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Le Royaume-Uni est actuellement classé au Niveau 2, ce qui signifie que les Canadiens et les Canadiennes qui s’y rendent doivent faire preuve d’une grande prudence, et ce, principalement en raison de la persistance de la menace terroriste sur le territoire.
La mise à jour canadienne, publiée le 5 mai dernier, s’inscrit dans la foulée d’un changement officiel du côté du Royaume-Uni.
Le 30 avril, le service de sécurité britannique, le MI5, a relevé le niveau de menace terroriste nationale à 4 (« grave ») sur une échelle de 5. Cela correspond au niveau « sévère », ce qui signifie qu’une attaque est jugée hautement probable.
La menace terroriste actuelle se distingue par une hausse du nombre et de la complexité des incidents, liés à différentes idéologies. Si le terrorisme islamiste demeure la principale menace au Royaume-Uni, l’extrémisme de droite est en forte progression, soutient par communiqué le MI5.
Par ailleurs, les personnes et institutions juives et israéliennes font face à un risque accru, notamment dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.
En Irlande du Nord, un niveau distinct est maintenu à 3, soit « substantiel », indiquant qu’une attaque y est considérée comme probable, notamment en lien avec le terrorisme local.
Des attentats ont déjà fait des victimes au Royaume-Uni, notamment des attaques au couteau, des attaques au camion-bélier et des explosions. Ces événements se sont surtout produits à Londres, mais aussi ailleurs au pays. D’autres attaques demeurent possibles, selon Ottawa.
Le gouvernement canadien dresse d’ailleurs une liste étendue de cibles potentielles, incluant les édifices gouvernementaux, les établissements scolaires, les lieux de culte, les aéroports et autres réseaux de transport, ainsi que les espaces publics fréquentés par des visiteurs, comme les restaurants, bars, cafés, hôtels, marchés et attractions touristiques.
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