On a fait la même épicerie chez Super C et Tigre Géant : Voici le panier le moins cher
Quel est l'épicier le plus économique?
Faire son épicerie sans exploser son budget demande parfois un peu plus de stratégie qu’on ne le souhaiterait. Entre les rabais temporaires, les différences de quelques sous et les écarts beaucoup plus marqués sur certains essentiels, le commerce le moins cher n’est pas nécessairement le même d’un produit à l’autre. On a donc décidé d’opposer Super C à Tigre Géant pour voir lequel des deux permet de repartir avec le panier d’épicerie le plus abordable.
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Bananes, légumes, lait, œufs, poulet, beurre et autres produits qu’on retrouve régulièrement sur une liste d’épicerie ont été ajoutés à nos paniers virtuels à partir des sites Internet des deux enseignes. Notre objectif : acheter des produits identiques ou aussi comparables que possible et découvrir quelle facture serait la moins salée.
Dans certains cas, les marques ou les formats proposés diffèrent légèrement d’un détaillant à l’autre. On s’est donc assuré de choisir les options les plus comparables possible et, lorsque nécessaire, de ramener les prix à une même unité de mesure. À noter également que certaines aubaines présentées sont temporaires et que les prix ainsi que la disponibilité des produits peuvent varier selon la succursale et les promotions en cours.
Bananes
Les bananes sont vendues à bon prix chez Super C.
Prix chez Super C : 0,33 $ l'unité
Prix chez Tigre Géant : 0,35 $ l'unité
Que tu préfères les mettre dans ton sac pour avoir une collation sous la main ou les découper en rondelles sur une bonne toast au beurre d’arachide, il est toujours pratique d'avoir des bananes à la maison. Pour cet aliment de base, c’est Super C qui remporte de justesse la comparaison, avec un prix de 0,33 $ l’unité contre 0,35 $ chez Tigre Géant. Une différence de seulement deux sous qui ne changera peut-être pas le total de ta facture de façon spectaculaire, mais comme on dit, il n’y a pas de petites économies!
Concombre anglais
Les concombres sont vendus à très bon prix chez Tigre Géant.
Prix chez Super C : 0,99 $ l'unité plutôt que 1,49 $ jusqu'au 30 septembre 2026
Prix chez Tigre Géant : 0,84 $ l'unité
Croquant, frais et facile à ajouter autant dans une salade que dans un sandwich, le concombre anglais fait partie des légumes pratiques à garder au frigo. Super C l’offre présentement à 0,99 $ plutôt que 1,49 $ jusqu’au 30 septembre, mais Tigre Géant réussit tout de même à faire mieux avec un prix de 0,84 $ l’unité. Tu économises donc 0,15 $ en optant pour ce dernier, et l’écart deviendra encore plus intéressant lorsque le prix régulier sera de retour chez son compétiteur.
Brocoli
Super C et Tigre Géant offrent le brocoli à prix similaire.
Prix chez Super C : 2,99 $ l'unité
Prix chez Tigre Géant : 2,94 $ l'unité
Pour accompagner un repas, garnir un sauté ou simplement servir en crudités avec une bonne trempette, le brocoli est un autre classique qui se retrouve facilement dans un panier d’épicerie. Pour cet item, pas besoin de faire un détour supplémentaire pour économiser une fortune : seulement 0,05 $ sépare les deux bannières. C’est tout de même Tigre Géant qui décroche le meilleur prix, mais avec un écart aussi mince, la proximité du magasin pourrait bien peser davantage dans la balance!
Courge spaghetti
Tu peux trouver la courge spaghetti à très bon prix chez Super C.
Prix chez Super C : 2,84 $ l'unité plutôt que 4,29 $ jusqu'au 30 septembre 2026
Prix chez Tigre Géant : 3,97 $ l'unité
Connais-tu la courge spaghetti? Cette fameuse courge porte plutôt bien son nom : une fois cuite, sa chair se défait en longs filaments qui rappellent des nouilles. Pour un souper rapido, tu peux simplement la couper en deux, la faire cuire, la garnir de ta sauce du commerce préférée, saupoudrer le tout de fromage puis la faire gratiner. Résultat : un repas réconfortant et presque pas de vaisselle à faire. Si ça t'intéresse, on te conseille de l'acheter chez Super C, qui marque un bon point avec son prix en rabais, te permettant d’économiser 1,13 $ par courge par rapport au Tigre Géant.
Lait Lactantia PurFiltre 2 %
Tigre Géant est l'épicier qui offre actuellement le prix le plus compétitif pour le lait Lactantia 2%.
Prix chez Super C : 4,99 $ plutôt que 5,49 $ pour 2 L jusqu'au 4 novembre 2026
Prix chez Tigre Géant : 4,48 $ plutôt que 4,98 $ pour 2 L jusqu'au 4 octobre 2026
Une économie de 0,51 $ sur une bouteille de lait, ça peut sembler bien peu, mais lorsqu’il s’agit d’un produit que tu rachètes semaine après semaine, les sous peuvent rapidement s’additionner. Dans le cas du Lactantia PurFiltre 2 %, Tigre Géant propose actuellement le format de 2 L à 4,48 $, soit le meilleur prix de notre comparatif. Fait intéressant : les deux détaillants accordent présentement le même rabais de 0,50 $ sur ce produit, mais le prix de départ moins élevé chez Tigre Géant lui permet tout de même de remporter cette ronde.
Oeufs calibre gros
Les douzaines d'oeufs calibre gros sont vendues à bon prix chez les deux épiciers.
Prix chez Super C : 4,17 $ la douzaine
Prix chez Tigre Géant : 4,08 $ la douzaine
S'il y a bien un aliment qu’on est toujours bien content.e.s d’avoir sous la main lorsqu’on ne sait pas quoi manger, ce sont les œufs. Omelette improvisée, œufs sur toast ou déjeuner pour souper : une douzaine peut facilement sauver ton repas quand le frigo commence à se vider. Pour notre comparatif, les deux bannières sont pratiquement nez à nez, même si les marques diffèrent. Tigre Géant prend finalement une petite avance avec ses œufs Burnbrae Farms à 4,08 $ la douzaine, soit seulement 0,09 $ de moins que la marque Sélection chez Super C.
Pain aux raisins marbré à la cannelle Sun-maid
Le pain aux raisins marbré à la cannelle est vendu à bon prix chez Super C.
Prix chez Super C : 4,69 $ plutôt que 5,69 $ pour 450 g jusqu'au 4 novembre 2026
Prix chez Tigre Géant : 4,87 $ pour 450 g
Petit conseil pour ton prochain brunch à la maison : le pain aux raisins et à la cannelle fait d’excellents pains dorés! Avec les raisins et les tourbillons de cannelle déjà intégrés aux tranches, une petite trempette dans ton mélange d’œufs et de lait suffit pour transformer le tout en déjeuner ultra gourmand. Pour mettre l’idée à l’essai, direction Super C : le pain Sun-Maid de 450 g y est actuellement en rabais à 4,69 $, soit 0,18 $ de moins que chez Tigre Géant. À un dollar sous son prix régulier, c’est peut-être justement le bon moment de troquer tes rôties habituelles pour quelque chose d’un peu plus décadent.
Poitrines de poulet d'élevage canadien Maple Leaf
Tigre Géant offre actuellement un rabais très intéressant sur les poitrines de poulet Maple Leaf.
Prix chez Super C : 11,34 $ par lb
Prix chez Tigre Géant : 7,97 $ par lb plutôt que 12,97 $ par lb jusqu'au 29 septembre 2026
Si tu as un peu d’espace dans ton congélateur, voici un produit qui pourrait valoir la peine d’être acheté en plus grande quantité. Les formats de poitrines de poulet proposés chez Super C sont généralement un peu plus généreux, mais comme cette viande se congèle très bien, rien ne t’empêche de portionner ton achat dès ton retour de l’épicerie pour en avoir sous la main lors de tes prochains soupers. Afin de remplir tes réserves sans trop faire grimper ta facture, Tigre Géant se démarque franchement cette fois-ci, à 7,22 $ par livre.
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Super C est l'épicier qui offre le prix le plus compétitif concernant le pot d'un kg de beurre d'arachide Kraft.
Prix chez Super C : 6,49 $ pour 1 kg
Prix chez Tigre Géant : 6,97 $ pour 1 kg
Toast au beurre d’arachide, quelqu’un? Ce classique du garde-manger peut aussi bien sauver un déjeuner pressé que se glisser dans un smoothie, accompagner des quartiers de pommes ou servir à préparer une sauce d’inspiration asiatique pour le souper. Puisqu’un pot de 1 kg peut patienter un bon moment dans l’armoire, autant regarder où il est le plus avantageux au moment de faire des réserves. Cette fois, Super C prend les devants à 6,49 $, ce qui laisse 0,48 $ de plus dans tes poches par rapport au même format chez Tigre Géant.
Assortiment de gruau instantané Quaker
La boîte de sachets de gruau variés est vendue à bon prix chez Super C.
Prix chez Super C: 3,49 $ plutôt que 3,79 $ pour la boîte de huit sachets jusqu'au 28 octobre 2026
Prix chez Tigre Géant : 3,66 $ pour la boîte de huit sachets.
Les matins où chaque minute compte, un sachet de gruau instantané peut rapidement devenir ton meilleur allié. Un peu d’eau ou de lait, quelques minutes au micro-ondes et le déjeuner est réglé; tu peux même ajouter des fruits, des noix ou une cuillerée de beurre d’arachide pour le rendre un peu plus soutenant. Pour cette boîte variée de Quaker, les prix sont encore une fois très rapprochés, mais le rabais offert chez Super C lui permet de prendre une légère avance : tu y débourseras 3,49 $, soit 0,17 $ de moins que chez Tigre Géant.
Jus d'orange et mangue pur à 100 % Oasis
Tigre Géant est l'épicier qui offre le prix le plus avantageux concernant le jus d'orange et mangue Oasis.
Prix chez Super C : 4,79 $ pour 1,6 L
Prix chez Tigre Géant : 4,49 $ pour 1,6 L
Envie de mettre un peu de soleil dans ton verre même lorsque la grisaille d’automne commence à s’installer? Avec son mélange d’orange et de mangue, ce jus Oasis pur à 100 % a définitivement des airs plus tropicaux que la météo qui nous attend. Puisque le format de 1,6 L est exactement le même chez les deux détaillants, la comparaison est plutôt simple à faire : Tigre Géant l’emporte à 4,49 $, ce qui représente une économie de 0,30 $ par rapport à Super C. Ce n’est peut-être pas de quoi financer tes prochaines vacances dans le Sud, mais on le prend quand même!
Beurre salé de marque maison
Le beurre de marque Giant Value est vendu à bon prix chez Tigre Géant.
Prix chez Super C: 5,99 $ pour 454 g
Prix chez Tigre Géant: 4,87 $ pour 454 g
Du beurre à moins de 5 $? Voilà le genre d'aubaine qui mérite peut-être une petite place dans ton panier. Que ce soit pour cuisiner, tartiner tes rôties ou préparer une fournée de biscuits maison, cet essentiel peut disparaître assez rapidement du frigo. Les deux enseignes proposent ici leur propre marque maison dans un format de 454 g, mais Tigre Géant se démarque avec son beurre Giant Value à 4,87 $. À quantité égale, tu économises donc 1,12 $ par bloc comparativement au beurre Sélection chez Super C. Avec la saison des tartes, croustades et autres desserts réconfortants qui bat son plein, ça pourrait être le bon moment d’en profiter pour faire quelques réserves!
Le verdict? Avec un total de 49,38 $, Tigre Géant remporte cette manche face à Super C, où le même panier atteint 53,10 $. C'est donc une économie de 3,72 $ sur cette seule épicerie. Notre comparaison montre toutefois qu'aucune des deux enseignes n'affiche systématiquement le meilleur prix : pour plusieurs produits, quelques sous seulement séparent les deux commerces, tandis que certaines aubaines font davantage pencher la balance.
C'est notamment le cas des poitrines de poulet, en rabais chez Tigre Géant jusqu'au 29 septembre, qui coûtaient environ 3,48 $ de moins la livre que chez Super C au moment de notre recherche. Sans ce rabais, c'est d'ailleurs Super C qui aurait remporté la comparaison! Jeter un petit coup d'œil aux circulaires avant de faire ton épicerie pourrait donc toujours valoir la peine.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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