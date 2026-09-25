Cette carte te permet de voir où et quand les couleurs sont les plus belles au Québec
Le meilleur outil pour planifier une escapade automnale des plus magiques. 🍂🍁
L’automne offre annuellement tout un spectacle au Québec, alors que les paysages verdoyants se parent peu à peu de jaune, d’orange et de rouge. Mais il faut savoir que cette transformation ne se produit pas au même rythme aux quatre coins de la province. Pendant que les couleurs ont commencé à apparaître dans certaines régions et seront bientôt à leur apogée, ailleurs, il faudra encore patienter avant d’admirer les décors automnaux dans toute leur splendeur.
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Puisque le feuillage ne change pas au même moment partout, mieux vaut savoir où les paysages sont les plus spectaculaires avant de prendre la route. Ça peut notamment t’aider à choisir la destination idéale pour ton prochain road trip automnal.
Justement, une carte interactive consacrée aux paysages d’automne au Québec permet de suivre l’évolution des couleurs à travers la province et de repérer les endroits où elles sont à leur apogée.
Carte interactive de Bonjour Québec le 24 septembre 2026 - Région du Grand Montréal et environs.Bonjour Québec
La carte est proposée par Bonjour Québec, le site touristique officiel du gouvernement du Québec, et est mise à jour chaque semaine. Elle permet de connaître l’état du feuillage dans différentes régions grâce à un code de couleurs facile à consulter :
Vert : Non débutée
Jaune : Début
Orange : Milieu
Rouge : Apogée
Brun : Déclin
Gris : Terminée
Avant d’organiser ta prochaine sortie automnale, tu peux donc jeter un coup d’œil à la carte pour savoir où les couleurs sont les plus éclatantes et choisir ton escapade en conséquence. À toi, les décors féériques!
Site Internet de Bonjour Québec
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