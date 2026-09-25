Cette carte te permet de voir où et quand les couleurs sont les plus belles au Québec

Le meilleur outil pour planifier une escapade automnale des plus magiques. 🍂🍁

Lac Legault, Mont Kaaikop. Droite : Lac Pink.

La saison des couleurs est arrivée au Québec : voici où aller (et quand) pour en profiter au maximum.

@melissalacoste_ | Instagram, @iza.bee | Instagram
Rédactrice en chef

L’automne offre annuellement tout un spectacle au Québec, alors que les paysages verdoyants se parent peu à peu de jaune, d’orange et de rouge. Mais il faut savoir que cette transformation ne se produit pas au même rythme aux quatre coins de la province. Pendant que les couleurs ont commencé à apparaître dans certaines régions et seront bientôt à leur apogée, ailleurs, il faudra encore patienter avant d’admirer les décors automnaux dans toute leur splendeur.

À lire également : L'un des plus beaux villages au pays est à 1 h de Gatineau: C'est LE «girls trip» d'automne

Puisque le feuillage ne change pas au même moment partout, mieux vaut savoir où les paysages sont les plus spectaculaires avant de prendre la route. Ça peut notamment t’aider à choisir la destination idéale pour ton prochain road trip automnal.

Justement, une carte interactive consacrée aux paysages d’automne au Québec permet de suivre l’évolution des couleurs à travers la province et de repérer les endroits où elles sont à leur apogée.

Carte interactive de Bonjour Qu\u00e9bec le 24 septembre 2026, qui montre les r\u00e9gions o\u00f9 les couleurs ont d\u00e9but\u00e9es. Carte interactive de Bonjour Québec le 24 septembre 2026 - Région du Grand Montréal et environs.Bonjour Québec

La carte est proposée par Bonjour Québec, le site touristique officiel du gouvernement du Québec, et est mise à jour chaque semaine. Elle permet de connaître l’état du feuillage dans différentes régions grâce à un code de couleurs facile à consulter :

Vert : Non débutée

Jaune : Début

Orange : Milieu

Rouge : Apogée

Brun : Déclin

Gris : Terminée

Avant d’organiser ta prochaine sortie automnale, tu peux donc jeter un coup d’œil à la carte pour savoir où les couleurs sont les plus éclatantes et choisir ton escapade en conséquence. À toi, les décors féériques!

Site Internet de Bonjour Québec

From Your Site Articles
couleurs d'automne au québec parcs nationaux
Québec Canada Choses à faire Voyage
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Loto-Québec cherche 8 gagnants qui ne savent peut-être pas qu'ils ont remporté jusqu'à 2 M$

Des sommes importantes risquent de disparaître si personne ne se manifeste rapidement. 😬

ALLER SIMPLE 2 : Les candidats (et leurs secrets) sont dévoilés et certains sont épiques

Le fils d'une célébrité québécoise est dans le lot. Sauras-tu le reconnaître? 👀

Un Québécois porté disparu, retrouvé, recherché à nouveau et finalement arrêté en 48 h

Une grosse semaine.

7 sentiers avec passerelles à moins de 2h de Montréal où l'automne est juste magique

Les couleurs de la saison t'attendent! 🍂✨

Tu voyages en 2027? Ces 4 règles pourraient compliquer les plans des Canadiens à l'étranger

Certains avantages prennent fin le 31 décembre pour les Canadiens... planifie en conséquence! ✈️

Rappels d'aliments importants : Ces 59 produits sont visés au Québec

Framboises, cheddar, poulet : ton frigo mérite une petite inspection. 🔍

Cette trouvaille beauté populaire coûte 34 % moins cher au Costco qu'au Sephora

Si tu avais déjà un oeil sur cette brume virale, c'est le temps d'aller chez Costco!

Cette friperie à 50 minutes de Montréal vend du vintage et du Y2K à partir de 2 $

Les petits prix, sans la « fast fashion »!

Le Canada s'est préparé à une invasion militaire par les États-Unis : On t'explique

« Il serait irresponsable de ne pas s’y préparer. »

Où est le meilleur sushi burrito? Alexa d'OD Panama nous partage LE spot à connaître

On va se le dire, elle nous a tous donné des « cravings ». 🍣🌯