Cette petite ville tout près de Québec explose de couleurs flamboyantes en automne

Histoire de te sentir dans « Gilmore Girls »!

La basilique Sainte-Anne-de-Beaupré en automne. Droite : Une personne à Sainte-Anne-de-Beaupré en automne.

Voyage d'automne au Québec : Sainte-Anne-de-Beaupré est à mettre sur ta « bucket list ».

Meunierd | Dreamstime, @elgielazaga | Instagram
Éditrice Junior

Si tu as envie d'un road trip qui te plonge dans les couleurs de l'automne, Sainte-Anne-de-Beaupré devrait être sur ta bucket list. Située à environ 30 minutes de Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, cette destination pittoresque se transforme complètement quand les couleurs arrivent.

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Entre les arbres aux tons flamboyants et les activités qui permettent de profiter de la quiétude des municipalités charmantes comme celle-ci, tu risques d'avoir l'impression d'avoir mis les pieds dans un village de roman d'amour saisonnier.

Impossible de passer dans le coin sans s'arrêter à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Avec ses tours qui culminent à environ 91 mètres de hauteur, son style néo-roman et sa façade détaillée, elle reste l'un des points de repère les plus impressionnants de la région, que ce soit pour sa signification religieuse, historique ou juste pour prendre des photos.


Le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré vaut aussi le détour. Il s'avance sur environ 300 mètres dans le Saint-Laurent et offre une vue assez spectaculaire sur l'île d'Orléans, le Cap-Tourmente et même la ville de Québec au loin. En automne, avec la lumière plus basse en fin de journée, c'est un des meilleurs spots pour prendre des photos dans le coin.

Juste à côté, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente est reconnue pour sa halte migratoire d'oies des neiges. Chaque automne, des dizaines de milliers d'oies s'y arrêtent, et les sentiers du secteur permettent de les observer d'assez près. C'est le genre d'expérience qui n'existe pas vraiment ailleurs dans la région, même si tu n'es pas un grand amateur d'oiseaux d'habitude.

À une quinzaine de minutes de route, le Mont-Sainte-Anne offre une vue d'ensemble sur toute la vallée et le fleuve, pour voir les couleurs d'automne d'un point de vue complètement différent.

Pour souper, la buvette Coquette vaut vraiment le détour. Avec seulement 35 places, sa déco rose et fleurie, et des plats signés par quatre restaurateurs de Québec reconnus par le Guide Michelin, c'est le genre d'endroit où tu peux t'arrêter pour un 5 à 7 avec des huîtres ou pour un souper plus élaboré.

Bref, si tu cherches une escapade d'automne qui combine du classique et du nouveau, tu sais quoi suggérer à ta personne préférée ou à tes ami.e.s.

Site Internet de Sainte-Anne-de-Beaupré


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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