Ce meilleur vendeur à 2,99 $ chez IKEA est parfait pour l'arrivée de la pluie et la neige
Toute la famille (et la visite) vont te remercier!
Chaque automne, c'est un peu le même scénario : les bottes trempées s'accumulent dans l'entrée, les bas mouillés traînent partout, le plancher est froid et il y a des chances que la visite te demande des pantoufles en arrivant chez toi. Si tu cherches une trouvaille toute simple avant que la pluie et de la neige s'installent pour de bon, tu pourrais la trouver en faisant un tour chez IKEA.
À lire également : Ce « meilleur vendeur » à 1,99 $ chez IKEA a une note de 4,8/5 et ça vaut la visite
Le détaillant vend les mules SKOVELSJÖN, qui font d'ailleurs partie des meilleurs vendeurs du site avec une note de 4,5 sur 5 étoiles pour plus de 1400 avis, à seulement 2,99 $ la paire. Il y a une ouverture au niveau des orteils, donc elles s'enfilent et se retirent en un instant, peu importe la pointure (ou presque) de la personne qui vient de sonner à ta porte.
Les pantoufles SKOVELSJÖN à 2,99 $ chez IKEA. IKEA
Côté matériaux, elles sont faites de polyester recyclé à 100 % avec une semelle en mousse EVA (thermoplastique souple), et elles se lavent à la main jusqu'à 40 °C.
Un commentaire résume bien pourquoi cette trouvaille fait autant jaser : « Parfait pour les invités de la maison, bon prix, bonne qualité », peut-on lire sur le site d'IKEA.
Ce commentaire montre une personne satisfaite des pantoufles SKOVELSJÖN d'IKEA. IKEA
Comme elles sont offertes en deux tailles (Petit/Moyen et Grand/Très grand), tu peux facilement t'assurer d'en avoir en stock pour la maisonnée et pour les moments où ton entourage débarque chez toi.
Les mules SKOVELSJÖN chez IKEA
Prix : 2,99 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.