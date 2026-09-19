Ce meilleur vendeur à 2,99 $ chez IKEA est parfait pour l'arrivée de la pluie et la neige

Toute la famille (et la visite) vont te remercier!

L'enseigne d'IKEA.

Une enseigne d'IKEA, où un meilleur vendeur à seulement 2,99 $ peut être pratique en automne.

TSableaux | Dreamstime
Éditrice Junior

Chaque automne, c'est un peu le même scénario : les bottes trempées s'accumulent dans l'entrée, les bas mouillés traînent partout, le plancher est froid et il y a des chances que la visite te demande des pantoufles en arrivant chez toi. Si tu cherches une trouvaille toute simple avant que la pluie et de la neige s'installent pour de bon, tu pourrais la trouver en faisant un tour chez IKEA.

À lire également : Ce « meilleur vendeur » à 1,99 $ chez IKEA a une note de 4,8/5 et ça vaut la visite

Le détaillant vend les mules SKOVELSJÖN, qui font d'ailleurs partie des meilleurs vendeurs du site avec une note de 4,5 sur 5 étoiles pour plus de 1400 avis, à seulement 2,99 $ la paire. Il y a une ouverture au niveau des orteils, donc elles s'enfilent et se retirent en un instant, peu importe la pointure (ou presque) de la personne qui vient de sonner à ta porte.

Les mules SKOVELSJ\u00d6N beiges d'IKEA sur fond blanc. Les pantoufles SKOVELSJÖN à 2,99 $ chez IKEA. IKEA

Côté matériaux, elles sont faites de polyester recyclé à 100 % avec une semelle en mousse EVA (thermoplastique souple), et elles se lavent à la main jusqu'à 40 °C.

Un commentaire résume bien pourquoi cette trouvaille fait autant jaser : « Parfait pour les invités de la maison, bon prix, bonne qualité », peut-on lire sur le site d'IKEA.

Un commentaire 4 \u00e9toiles sur les pantoufles SKOVELSJ\u00d6N d'IKEA. Ce commentaire montre une personne satisfaite des pantoufles SKOVELSJÖN d'IKEA. IKEA

Comme elles sont offertes en deux tailles (Petit/Moyen et Grand/Très grand), tu peux facilement t'assurer d'en avoir en stock pour la maisonnée et pour les moments où ton entourage débarque chez toi.

Les mules SKOVELSJÖN chez IKEA

Prix : 2,99 $

C'est ici pour te procurer cet article

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Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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