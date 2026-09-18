Voici les provinces et les villes du Canada qui ont aboli le changement d'heure

Tic-tac le Québec, tic-tac! 🙄

Un cadran numérique. Droite : La ville de Vancouver au Canada.

Plusieurs provinces ont décidé d'abolir le changement d'heure dans les dernières années au Canada.

Clinton Kayode | Unsplash, Divyank Sachdeva | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

Tic-tac, les cadrans devront bientôt être ajustés au Québec, alors que le changement d'heure automnal approche. Par contre, pas pour tout le monde. Le Manitoba est devenu le 17 septembre la plus récente province à tourner le dos à cette coutume bisannuelle, rejoignant une liste qui s'allonge d'année en année au Canada. Entre les provinces qui ont carrément aboli le rituel et les régions qui font bande à part depuis longtemps, voici où en est chaque coin du pays.

À lire également : Une autre province ne changera plus l'heure au Canada, mais ce n'est pas encore le Québec

Saskatchewan

Depuis les années 1960, la Saskatchewan reste à l'heure normale du Centre à longueur d'année et ne change donc pas l'heure deux fois par année. Certaines communautés frontalières ont toutefois historiquement suivi l'heure de l'Alberta ou le Manitoba. Depuis 2026, la province indique qu'aucune de ces « zones d'option horaire » n'est officiellement en vigueur.

Yukon

Le territoire a fait le saut en 2020 en gardant l'heure avancée en tout temps plutôt que de revenir à l'heure normale chaque automne. La décision est venue après la tenue d'une consultation publique où 93 % des 4 800 personnes ayant répondu voulaient mettre fin au changement d'heure.

Colombie-Britannique

Les horloges y ont avancé une dernière fois le 8 mars 2026 et ne reculeront pas cet automne. La province reste donc à l'heure avancée du Pacifique en permanence.

« Cette décision, ce n'est pas juste une question d'horloges. C'est une façon de faciliter la vie des familles, de réduire les perturbations pour les entreprises et de soutenir une économie stable et prospère », avait alors souligné le premier ministre de la province, David Eby, par voie de communiqué.

Dawson Creek, Fort St. John, Chetwynd, Fort Nelson et Creston, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, étaient déjà à l'heure normale des Rocheuses en tout temps bien avant que le reste de la province adopte l'heure permanente.

Alberta

Le projet de loi 31, sanctionné en mai 2026, établit une heure officielle unique pour l'Alberta, la même que celle de la Saskatchewan. Les Albertain.e.s n'auront donc pas à retarder leurs cadrans cette année.

Manitoba

Le premier ministre Wab Kinew l'a confirmé ce 17 septembre : la province conservera désormais l'heure avancée toute l'année. « Les Manitobains et Manitobaines nous l’ont dit haut et fort : il est temps d’en finir avec les changements d’heure au Manitoba », a affirmé le chef d'État par voie de communiqué.

Territoires du Nord-Ouest

Les Territoires du Nord-Ouest ont emboîté le pas à l'Alberta en 2026 en décidant eux aussi d'abolir le changement d'heure. À compter du 1er novembre, les horloges n'y seront donc pas reculées et le territoire restera à UTC−6 toute l'année, soit la même heure que l'Alberta et la Saskatchewan.

Les villes et régions qui font bande à part

Même à l'intérieur des provinces et territoires qui changent encore l'heure, certains coins de pays suivent leur propre horloge depuis longtemps. C'est le cas de l'île Southampton, au Nunavut, qui reste à l'heure normale de l'Est à l'année, sans jamais avancer ses cadrans comme le reste du territoire. Au Québec, la Basse-Côte-Nord, de Kegaska à Blanc-Sablon, fait de même en demeurant à l'heure normale de l'Atlantique douze mois par année, même si la province continue, pour l'instant, de changer l'heure deux fois l'an.

À quand la fin du changement d'heure au Québec? 

C'est un dossier qui est sur la pile depuis bien des mois dans la province québécoise, mais rien n'indique que ça va bouger d'ici le changement d'heure de novembre. Le ministère de la Justice a d'ailleurs confirmé à Narcity Québec, ce 17 septembre, qu'il n'y avait aucun nouveau développement sur le dossier.

« En raison de la complexité de la question, notamment quant à la santé de la population, nos analyses se poursuivent », a mentionné le ministère.

Ce dernier explique que sa réflexion s'appuie notamment sur les plus de 25 000 commentaires recueillis lors de la consultation en ligne de 2024, où la population soulevait autant l'enjeu des heures d'ensoleillement que les répercussions potentielles sur la santé physique et mentale, le sommeil, ou encore la nécessité de rester synchronisé avec les autres provinces et pays.

Autrement dit: malgré une majorité claire de la population en faveur de l'abolition depuis 2025, le gouvernement reste en mode analyse, sans échéancier ni engagement à trancher avant un prochain changement d'heure.

Tu devras donc reculer l'heure dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2026. Ton party d'Halloween va gagner une heure de plus, mais ton mois de novembre va commencer plongé dans la noirceur dès 17 h.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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