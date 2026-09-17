Une autre province ne changera plus l'heure au Canada, mais ce n'est pas encore le Québec
Rêve ou cauchemar de garder l'heure d'été? 🤔
Ça y est! Bientôt, tu n’auras plus à te soucier du changement d’heure, tant à l’automne qu’à l’été... si tu vis au Manitoba. Le gouvernement de la province des Prairires a confirmé ce jeudi 17 septembre qu’il conservera désormais l’heure avancée toute l’année. Et le Québec, lui? On fait le point.
À lire également : Voici combien coûtent les études dans ces 19 domaines universitaires au Québec en 2026
« Nous avons entendu les Manitobains haut et fort : fini les changements d’heure au Manitoba », a déclaré le premier ministre Wab Kinew, par voie de communiqué.
Selon lui, conserver l’heure avancée toute l’année serait notamment bénéfique pour la santé, les entreprises et les familles, en évitant de perturber le sommeil et les routines deux fois par année.
Concrètement, les Manitobains et Manitobaines ne reculeront donc pas l’heure le 1er novembre prochain.
La décision fait suite à une consultation publique menée en mai dernier. Parmi les quelque 72 000 votes enregistrés, 92 % étaient en faveur de l’abolition du changement d’heure : 58 % préféraient conserver l'heure avancée toute l'année, contre 34 % pour l'heure normale.
Le Manitoba rejoint ainsi d'autres provinces et territoires ayant adopté une heure permanente ou entrepris des démarches en ce sens, dont la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Et le Québec, dans tout ça?
Si la tendance se maintient, les Québécois et Québécoises devront encore changer l'heure en novembre prochain. En juillet dernier, le ministère de la Justice a confirmé par courriel à Narcity Québec qu'il poursuivait ses analyses sur la question du changement d’heure.
La consultation en ligne menée en 2024 a notamment permis de recueillir plus de 25 000 commentaires portant sur plusieurs préoccupations, dont les heures d’ensoleillement, les effets sur la santé physique et mentale, le sommeil ainsi que l’arrimage avec les autres provinces et pays.
Le ministère de la Justice précise que ces éléments sont toujours pris en compte dans ses travaux et que les analyses se poursuivent en raison de la complexité du dossier, particulièrement en ce qui concerne les effets sur la santé de la population.
Pour rappel, si tu vis au Québec, le changement d'heure pour revenir à l'heure normale de l'Est aura lieu dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, à 2 h du matin. À ce moment, tu gagneras une heure de sommeil.
Ce sera le cas partout dans la Belle Province, à l'exception d'une portion bien précise de la Basse-Côte-Nord, qui demeure à l'heure normale de l'Atlantique toute l'année.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.