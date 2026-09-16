Rappel important de framboises surgelées au Québec : vérifie ton congélateur
Des cas de maladie ont déjà été signalés. 😳
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) vient d'émettre un rappel important pour des framboises entières surgelées de marque Alasko, vendues dans plusieurs provinces canadiennes, dont au Québec.
À lire également : Rappels importants de Costco: Cesse d'utiliser ces 7 produits et retourne-les immédiatement
Le problème? Ces framboises pourraient être contaminées par le norovirus, un virus responsable de plusieurs cas de gastroentérite chaque année. Selon l'ACIA, des cas de maladie liés à la consommation de ces produits ont déjà été signalés, et une enquête est toujours en cours.
Des framboises surgelées de la marque Alasko sont visées par un rappel à travers le Canada. Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Voici les deux formats visés par le rappel :
- Framboises entières (surgelées) Alasko, format de 1 kg, CUP 6 95058 00205 4, lot SY25314, PO#138602, date « MA » 2027-NO-10;
- Framboises entières surgelées Alasko, format de 5 kg (5 x 1 kg), CUP 1 069505 800205 1, lot SY25314, PO#138602, date « MA » 2027-NO-10.
Ces produits ont été distribués au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec.
Une infection au norovirus se manifeste habituellement de 24 à 48 heures après l'exposition, parfois même après seulement 12 heures. Les symptômes les plus courants sont la diarrhée, les vomissements, des nausées et des crampes abdominales, souvent accompagnés de fièvre légère, de maux de tête ou de courbatures. Dans la majorité des cas, tout rentre dans l'ordre après un jour ou deux, sans effet à long terme. Il reste important de bien s'hydrater, puisque la diarrhée et les vomissements peuvent entraîner une déshydratation, rappellent les autorités.
Si tu as ces framboises Alasko dans ton congélateur, ne les consomme pas, ne les sers pas et ne les vends pas. Le mieux est de les jeter ou de les rapporter au magasin où tu les as achetées. Si tu penses être tombé malade après en avoir mangé, communique avec ton fournisseur de soins de santé.
Pour tous les détails sur ce rappel, dont les numéros à composer pour joindre l'ACIA, consulte l'avis complet ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.