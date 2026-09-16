Élections 2026 : 6 moments « crunchy » du Face-à-Face de TVA

Les couteaux ont parfois volé bas!

Charles Milliard, Paul St-Pierre Plamondon, Ruba Ghazal, Christine Fréchette, Éric Duhaime.

On a répertorié plusieurs moments « crunchy » survenus lors du Face-à-Face 2026 de TVA, ce mardi 15 septembre.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est, la glace est brisée. Les cinq leaders des principaux partis politiques ont croisé le fer lors d’un premier débat télévisé de la campagne électorale de 2026, à l’occasion du Face-à-Face de TVA, ce mardi 15 septembre. Retour sur quelques moments marquants d’une soirée qui a abordé plusieurs enjeux.

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Sous la gouverne de l’animateur Paul Larocque, Christine Fréchette de la Coalition avenir Québec (CAQ), Paul St-Pierre Plamondon du Parti québécois (PQ), Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec (PCQ), Charles Milliard du Parti libéral du Québec (PLQ) et Ruba Ghazal de Québec solidaire (QS) se sont affrontés pendant deux heures.

Trois de ces personnes participaient d’ailleurs à leur tout premier débat électoral, soit la caquiste, la co-porte-parole solidaire ainsi que le chef libéral.

Si Christine Fréchette a été attaquée de toutes parts, devant défendre les huit années de règne caquiste sous l’ex-premier ministre François Legault ainsi que ses cinq mois à la tête du gouvernement, les cinq personnes aspirant au poste de premier ou première ministre se sont aussi lancé quelques flèches au cours de la soirée, qui somme toute, n'a pas fait trop de vagues.

On t’a sélectionné six moments qui se sont démarqués pendant ces deux heures de débat.

Un premier échange corsé Duhaime-Fréchette

Lorsqu’est venu le temps de parler du coût de la vie, la cheffe caquiste a critiqué les propositions de son adversaire conservateur visant à réduire les dépenses de l’État québécois.

« C’est carrément un démantèlement, en fait, de l’État. Ce n’est pas oser pour vrai, c’est démolir pour vrai », a-t-elle dit, en référence au slogan du Parti conservateur.

Ce qui inquiète notamment Christine Fréchette dans les propositions d’Éric Duhaime, c’est la place des femmes dans l’économie québécoise.

« Parce qu’on le sait, la création des CPE, ça a amené la présence de 70 000 femmes sur le marché du travail. Et ça, ça a été de l’autonomie financière. Mais il semble que l’autonomie financière avec monsieur Duhaime, ça s’arrête aux femmes », a-t-elle ajouté, rappelant que le PCQ ne veut pas « davantage de place en CPE et que les femmes qui travaillent et ont des enfants ont besoin de ces places à bons coûts ».

« Moi, quand j’étais jeune mère, je n’ai pas eu cet accès-là et je le sais que ça pèse sur le portefeuille », a-t-elle renchéri.

« Nous, ce qu’on veut, là, c’est remettre de l’argent dans les poches des parents qui n’y ont pas accès », a répliqué Éric Duhaime.

Selon Christine Fréchette, son adversaire conservateur attend les Québécois et Québécoises « dans le détour » avec la hausse de divers frais.

PSPP contre les dépenses de la CAQ

Dans la première demi-heure du débat, Paul St-Pierre Plamondon a lancé une attaque à l’endroit de Christine Fréchette et du bilan de la CAQ au pouvoir.

Il a notamment dénoncé le « gaspillage éhonté » de fonds publics sous le gouvernement caquiste, affirmant que celui-ci prive le Québec de moyens pour aider la population à faire face au coût de la vie.

« Il ne comprend pas comment ça fonctionne au niveau gouvernemental », s’est contentée de répondre la première ministre sortante.

Le PQ et le PLQ s’accordent

Force est de constater qu’une certaine collégialité régnait par moments lors du Face-à-Face de TVA entre le PQ et le PLQ, alors que les deux chefs se sont montrés d’accord sur plusieurs enjeux au cours de la soirée.

En l’espace de quelques secondes, Paul St-Pierre Plamondon et Charles Milliard ont notamment démontré leur intérêt à mieux encadrer les hausses de loyer dans les résidences privées pour aînés et se sont rejoints sur l’importance de miser davantage sur la prévention en santé et l’activité physique.

Les deux partis avaient d’ailleurs présenté des propositions semblables sur ce dernier point quelques jours avant le débat.

Le PQ veut collaborer avec Ottawa

S’il est porté au pouvoir, le PQ n’hésitera pas à collaborer avec le gouvernement fédéral, selon Paul St-Pierre Plamondon.

Questionné sur les moyens de faire respecter les intérêts du Québec dans un Canada uni, ce dernier a indiqué que « la différence d’approche, c’est que moi, je veux collaborer avec Mark Carney et les autres provinces ».

« Vous voulez collaborer? », a relancé l’animateur Paul Larocque.

« C’est nouveau », a rétorqué du tac au tac Charles Milliard.

« Si et quand c’est dans le respect des intérêts du Québec et le respect du Québec est non négociable », a répondu le chef du PQ.

Sur les mauvais investissements de la CAQ

Le chef du Parti libéral n’a pas manqué d’exemples lorsqu’est venu le temps d’énumérer des projets qui ont mal tourné sous les deux mandats de la CAQ, notamment la filière batterie et l’investissement dans l’entreprise suédoise Northvolt, l’usine de production de batteries au lithium de Nemaska, à Bécancour, ainsi que, tout récemment, un projet informatique de Santé Québec dont la facture frôlerait le milliard de dollars.

« La seule entreprise que vous avez amenée à Bécancour, c’est une entreprise de pot », a répliqué Christine Fréchette, faisant référence aux années où les libéraux étaient au pouvoir.

Sur la souveraineté du Québec

Lors de la « troisième période », les cinq leaders ont échangé sur l’avenir du Québec. Le débat s’est notamment ouvert sur la question référendaire.

Le PQ et QS ne s’en cachent pas : les deux partis sont favorables à l’indépendance du Québec. Toutefois, lorsque Charles Milliard, à la tête du Parti libéral du Québec, a pressé Christine Fréchette de préciser sa position sur la possible tenue d’un référendum, cette dernière n’a pas répondu directement à la question. Rappelons qu’elle avait voté « oui » lors du référendum de 1995.

Le chef du PCQ, lui, avait une opinion on ne peut plus claire à cet effet.

« On a un chef qui rêve de conduire l’autobus du oui, un autre qui rêve de conduire l’autobus du non. Nous, on sait que les Québécois ne veulent pas de référendum... on ne veut pas que les autobus sortent du garage », a-t-il illustré.

Les autres débats à surveiller

Le prochain rendez-vous, lui, aura lieu dès demain, mercredi 16 septembre, à 20 h. Le grand débat des chefs sur Noovo et Crave réunira à nouveau les cinq leaders, cette fois dans un format calqué sur celui de l'émission Les Débatteurs, animé par Michel Bherer.

Une semaine plus tard, soit le 23 septembre, c'est du côté de Radio-Canada que la joute se déroulera, animée par Patrice Roy. Il s'agira du dernier débat avant que la population ne se rende aux urnes le 5 octobre pour élire son prochain gouvernement.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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