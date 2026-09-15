Une panne d'électricité majeure prévue à Québec pour 60 000 adresses ce week-end
Ça va durer plus de 12 heures! 😳
Prépare-toi une glacière pour la bouffe dans ton congélateur. Hydro-Québec s'apprête à couper le courant pendant plus de douze heures à environ 60 000 adresses de la région de Québec pour effectuer des travaux jugés nécessaires au poste Neufchâtel.
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L'interruption est prévue du dimanche 20 septembre à 17 h 30 jusqu'au lundi 21 septembre à 6 h 30. Les secteurs touchés incluent Québec, L'Ancienne-Lorette et Saint-Gabriel-de-Valcartier.
L'interruption de courant se fera du 20 septembre 17 h 30 au 21 septembre 6 h 30. Info-pannes | Hydro-Québec
Selon Hydro-Québec, cette panne planifiée vise avant tout à protéger la sécurité des travailleurs et de la population pendant que les équipes interviennent sur les installations. La société d'État précise que le retour du courant ne se fera pas d'un seul coup dès 6 h 30 : le réseau sera plutôt rebranché graduellement pour éviter une surcharge qui pourrait causer de nouveaux problèmes.
Pourquoi agir maintenant, en plein mois de septembre? Hydro-Québec explique vouloir régler la situation avant l'arrivée du froid. « Ces travaux doivent être réalisés avant l’hiver afin de prévenir un bris plus important qui pourrait entraîner une panne de plus longue durée et toucher un plus grand nombre de clients », peut-on lire dans le communiqué partagé ce 16 septembre.
Le moment choisi n'est pas non plus laissé au hasard : en optant pour un dimanche soir et une nuit de fin de semaine, Hydro-Québec espère limiter les désagréments pour sa clientèle, qui a normalement moins besoin d'électricité à ces heures.
Les personnes concernées devraient déjà avoir été avisées par téléphone.
Si tu ne veux pas terminer ta soirée à souper aux chandelles, à te doucher à l'eau froide ou à manquer ton émission du dimanche soir, ça pourrait être le bon moment de te trouver des amis chez qui squatter pour la nuit.
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