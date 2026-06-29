Ressenti à 44 avec l'humidex : une canicule frappe le Québec cette semaine
Le jour des déménagements s'annonce brutal. 🥵
Si tu as prévu de déménager ou partir en vacances cette semaine, prépare-toi : la météo au Québec s'annonce franchement étouffante. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour une quarantaine de secteurs du sud de la province, et les prévisions météo pointent vers une chaleur accablante de mercredi à samedi. Le 1er juillet tombe en plein dans le coeur de cet épisode et on dirait bien que ton climatiseur sera la première chose que tu voudras déballer.
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Selon Environnement Canada, le mercure atteindra entre 30 et 33 degrés en journée, avec des nuits qui ne descendront pas sous les 20 degrés. L'humidex, lui, grimpera entre 40 et 44, ce qui rend la chaleur nettement plus difficile à tolérer pour le corps.
Plusieurs dizaines de secteurs du sud du Québec sont visés par ce bulletin spécial, dont Montréal, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Granby, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Sorel, Vaudreuil, Châteauguay, les Laurentides et les Basses-Laurentides.
Pour rappel, au Québec, une canicule est généralement définie comme une séquence d'au moins trois jours consécutifs où le mercure atteint ou dépasse les 30 °C. Si les prévisions se confirment, plusieurs régions pourraient ainsi connaître leur toute première canicule de l'année.
Ce type de chaleur combinée à une forte humidité rend le refroidissement naturel du corps beaucoup moins efficace. Les personnes les plus à risque, notamment les personnes âgées, les jeunes enfants et celles souffrant de maladies chroniques, doivent redoubler de prudence.
Environnement Canada identifie les impacts potentiels suivants :
- Épuisement ou coup de chaleur
- Risque d'être incommodé pour la population générale
- Risque élevé d'être incommodé pour les personnes vulnérables
En attendant que la fraîcheur revienne, pense à t'hydrater régulièrement, à te réfugier dans un endroit climatisé et à limiter les efforts physiques intenses en plein après-midi. Et si tu déménages le 1er juillet : bonne chance, et n'oublie pas la glacière avec des boissons froides.
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