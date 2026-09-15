Allocation canadienne pour enfants : Jusqu’à 680 $ attendent les parents cette semaine

Et ça, c’est par enfant! 💸

Deux mains qui tiennent des billets de 50 $ canadien.

Jusqu’à 680 $ attendent les parents du Québec cette semaine avec l’allocation canadienne pour enfants.

Rochu2008 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’allocation canadienne pour enfants (ACE), versée par l’Agence du revenu du Canada (ARC), sera déposée dans les comptes bancaires des familles cette semaine. Le montant maximal de 680 $ par tête demeure celui qui a été bonifié en juillet dernier, aucun changement à prévoir de ce côté.

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Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, voici les sommes maximales offertes par enfant à charge, si le revenu net familial se situe sous 38 237 $.

  • 679,75 $ par mois pour un enfant de moins de 6 ans
  • 573,58 $ par mois pour un enfant de 6 à 17 ans

Une famille avec deux enfants de moins de 6 ans pourrait donc recevoir plus de 1 359 $ cette semaine, tant que son revenu respecte ce seuil.

Dépasser 38 237 $ ne fait toutefois pas perdre automatiquement l’accès à l’ACE. La prestation diminue plutôt progressivement. Entre 38 237 $ et 82 847 $, un pourcentage variant selon le nombre d’enfants s’applique à la portion excédentaire du revenu. Au-delà de 82 847 $, la réduction combine un montant fixe et un pourcentage supplémentaire.

De nombreuses familles à revenu moyen continuent donc de recevoir une partie de la prestation chaque mois.

Le montant versé dépend aussi de l’âge de l’enfant. Un bébé devient admissible dès le mois suivant sa naissance ou son inscription. Après son sixième anniversaire, le taux correspondant aux 6 à 17 ans s’applique dès le mois suivant. Le dernier versement est ensuite effectué le mois de son 18e anniversaire.

Si le dépôt direct est déjà configuré, aucune démarche n’est nécessaire, puisque le montant est ajusté automatiquement à partir de la déclaration de revenus de 2025. Pour une première demande, l’inscription peut se faire en tout temps dans Mon dossier, sur le site de l’ARC.

Le versement de cette semaine est prévu le 18 septembre.

Pour une estimation personnalisée, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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