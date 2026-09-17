Voici combien coûtent les études dans ces 19 domaines universitaires au Québec en 2026

Parce que oui, ça coûte plus cher étudier en arts visuels qu'en médecine. 😮

Des étudiants devant l'Université de Montréal.

Statistique Canada a révélé combien coûtent les études dans 19 domaines universitaires au Québec en 2026-2027.

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Étudier à l'université au Québec en 2026, ça coûte combien exactement? De nouvelles données de Statistique Canada permettent de voir à combien s'élèvent les droits de scolarité moyens au dans la province selon le domaine d'études, et la facture peut varier considérablement d'un programme universitaire à l'autre.

À lire également : Le top des universités au pays pour 2027 est sorti et voici où se classent celles du Québec

Pour l'année universitaire 2026-2027, les étudiants et étudiantes au premier cycle au Québec doivent débourser en moyenne 4 156 $ en droits de scolarité, tous domaines confondus. À titre comparatif, ils s'élevaient à 2 817 $ il y a dix ans, ce qui représente une hausse d'environ 47,5 %.

Certains programmes universitaires ont toutefois connu des augmentations beaucoup plus importantes que la moyenne au Québec.

C'est notamment le cas de la dentisterie. Les droits de scolarité moyens sont passés de 3 596 $ en 2016-2017 à 6 551 $ en 2026-2027, soit un bond de 82,2 %. Il s'agit également du domaine d'études le plus coûteux parmi ceux recensés par Statistique Canada au Québec cette année.

La médecine suit avec des droits de scolarité moyens de 4 672 $, comparativement à 2 675 $ 10 ans plus tôt. Cela représente une augmentation de 74,7 %.

Les personnes qui étudient en droit ont aussi vu leur facture universitaire grimper considérablement. Les droits moyens sont passés de 2 842 $ à 4 648 $, pour une hausse de 63,5 % depuis 2016-2017.

À l'autre bout du spectre, les sciences infirmières affichent l'une des augmentations les moins prononcées au cours des 10 dernières années. Les droits de scolarité sont passés de 2 548 $ à 3 232 $, ce qui correspond tout de même à une hausse de 26,8 %.

L'architecture a pour sa part connu une augmentation de 29,6 %, tandis que la médecine vétérinaire affiche une hausse de 30,9 %.

Voici les droits de scolarité moyens au Québec en 2026-2027 par domaine d'études, du plus cher au moins cher :

  • Dentisterie
    • 6 551 $ (+82,2 % plus cher qu'il y a 10 ans)
  • Sciences humaines
    • 4 983 $ (+35,4 %)
  • Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications
    • 4 735 $ (+47,1 %)
  • Médecine
    • 4 672 $ (+74,7 %)
  • Droit
    • 4 648 $ (+63,5 %)
  • Mathématiques, informatique et sciences de l'information
    • 4 599 $ (+60,5 %)
  • Sciences physiques et de la vie, et technologies
    • 4 455 $ (+46,0 %)
  • Sciences sociales et de comportements, et études du droit
    • 4 332 $ (+49,6 %)
  • Génie
    • 4 248 $ (+54,2 %)
  • Agriculture, ressources naturelles et conservation
    • 4 239 $ (+56,5 %)
  • Commerce, gestion et administration publique
    • 4 076 $ (+53,1 %)
  • Santé autre, parcs, récréation et conditionnement physique
    • 4 020 $ (+39,4 %)
  • Architecture
    • 3 682 $ (+29,6 %)
  • Optométrie
    • 3 577 $ (variation sur 10 ans non disponible)
  • Éducation
    • 3 376 $ (+37,6 %)
  • Pharmacie
    • 3 295 $ (+32,4 %)
  • Médecine vétérinaire
    • 3 248 $ (+30,9 %)
  • Sciences infirmières
    • 3 232 $ (+26,8 %)
  • Services personnels, de protection et de transport
    • 3 118 $ (+33,2 %)

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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