Un plongeur a été attaqué par un requin blanc à Percé, en Gaspésie

Il a reçu les premiers soins sur place avant d'être transporté à l'hôpital.

Un requin blanc.

Un plongeur a été blessé lors d'une attaque de requin blanc en Gaspésie.

Ramon Carretero | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Un plongeur a été blessé par un requin blanc mercredi matin au large de Percé, près de l'Île Bonaventure, en Gaspésie, lors d'une sortie organisée par l'entreprise Plongée Percé.

À lire également : 3 requins blancs localisés dans le golfe du Saint-Laurent, dont un près de la Gaspésie

Selon la Sûreté du Québec, l'incident est survenu peu avant 10 h 30. Les autorités policières ont été appelées en renfort aux services d'urgence pour porter secours à la victime.

Dans un communiqué, Plongée Percé a confirmé que les mesures de prise en charge avaient été déclenchées immédiatement : « La personne impliquée a reçu les premiers soins sur place avant d'être rapidement transportée vers un centre hospitalier pour une évaluation plus approfondie. Nous avons la confirmation que sa vie n'est pas en danger. »

Par respect pour la vie privée de la personne concernée, l'entreprise a indiqué qu'aucun détail additionnel ne serait communiqué à ce sujet. Elle a tenu à remercier l'ensemble des équipes ayant participé à l'intervention pour leur rapidité et leur professionnalisme, précisant qu'elle tiendrait le public informé si de nouveaux développements le justifient.

Par mesure de précaution, toutes les activités de plongée de Plongée Percé sont suspendues pour le reste de la saison.

Une espèce de plus en plus fréquente dans le Saint-Laurent

Selon le Registre canadien des attaques de requins, tenu par l'Observatoire des requins du Saint-Laurent (ORS), une trentaine d'incidents impliquant des requins ont été recensés en plus de 300 ans. Le risque statistique d'un incident impliquant un requin dans les eaux canadiennes demeure, selon l'ORS, faible à très faible dans la plupart des circonstances, sans toutefois être nul.

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux suite à l'attaque de mercredi, l'organisme indique que cet incident, aussi grave soit-il, ne permet pas à lui seul de conclure à une hausse soudaine du niveau de risque pour le public.

L'ORS a d'ailleurs publié un communiqué à la fin juillet pour remettre les choses en contexte, après que plusieurs requins blancs aient été repérés cet été dans le golfe du Saint-Laurent. Selon l'organisme, ces visites sont devenues plus fréquentes ces dernières années, surtout dans les zones où il y a beaucoup de phoques gris, leur mets préféré. Par contre, difficile de dire exactement pourquoi : ni le nombre de phoques ni la température de l'eau, à eux seuls, n'expliquent complètement le phénomène.

Les spécialistes invitent les gens à rester prudents et prudentes près de l'eau, à éviter les zones à forte concentration de phoques, et rappellent que l'attitude à adopter est « une vigilance proportionnée ».


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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