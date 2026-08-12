Un 2e chat atteint de la rage confirmé au Québec : voici toutes les municipalités à risque

Trois personnes ont dû recevoir un traitement préventif après avoir été exposées. 😳

Un chat et un raton laveur.

Trois personnes ont été exposées à la rage du raton laveur après avoir eu des contacts à risque avec un chat atteint.

Yana Kononykhina | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

La rage du raton laveur continue de faire des ravages chez les animaux domestiques au Québec. Santé Québec Montérégie-Centre a confirmé qu'un deuxième chat atteint de la rage a été identifié, cette fois à Saint-Anicet. Trois personnes ayant eu un contact jugé à risque avec l'animal ont dû être traitées à titre préventif.

À lire également : Un premier cas de rage du raton laveur chez un chat au Québec : Ce qu'il faut savoir

Le cas a été détecté le 31 juillet, quelques jours à peine après celui de Godmanchester, le tout premier chez un chat depuis le début de l'épidémie. Dans un avis publié le 10 août, l'organisation en profite pour rappeler certains réflexes de base aux propriétaires d'animaux : garder la vaccination à jour et garder ses distances avec toute bête inconnue.

Le message est clair : « La rage est une maladie toujours mortelle chez l'animal et chez l'humain une fois les symptômes apparus. » D'où l'importance de ne jamais s'approcher d'un animal sauvage ou d'un animal domestique qu'on ne connaît pas, même s'il a l'air en forme, docile, ou même s'il est déjà mort. Les enfants, en particulier, devraient savoir qu'il ne faut pas s'en approcher et qu'il faut avertir un adulte s'ils en croisent un, rappelle Santé Québec.

Si jamais tu te fais mordre ou griffer, ou que tu entres en contact avec la salive d'un animal qui te semble suspect, rince la zone à l'eau pendant dix à quinze minutes, puis contacte Info-Santé au 811 le plus vite possible. Un traitement préventif administré rapidement peut empêcher la maladie de progresser chez l'humain.

Comment protéger tes animaux de compagnie

Les autorités citent quelques règles de base à garder en tête :

  • Assure-toi que la vaccination antirabique de ton animal est bel et bien à jour;
  • Ne laisse pas ton chat ou ton chien se promener sans surveillance à l'extérieur, question de limiter les rencontres avec la faune sauvage;
  • Si ton animal croise un animal sauvage ou revient avec une blessure que tu ne peux pas expliquer, file chez le vétérinaire sans attendre;
  • Un comportement inhabituel comme de l'hypersalivation, de la paralysie, une boiterie, de la désorientation ou une agressivité soudaine? Consulte un vétérinaire rapidement.

Depuis le 1er janvier 2026, 139 cas de rage du raton laveur ont été confirmés au Québec, la grande majorité en Estrie et en Montérégie, où l'épidémie est active depuis décembre 2024. En juillet dernier, un premier cas a aussi été recensé dans le Centre-du-Québec, à Saint-Eugène-de-Grantham, ce qui démontre que le territoire touché continue de s'étendre.

Pour signaler un animal suspect, appelle le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs au 1 877 346-6763 ou remplis le formulaire en ligne, accessible en tout temps.

Voici toutes les municipalités en zone de surveillance rehaussée

Au total, 224 municipalités du Québec sont actuellement visées par la surveillance rehaussée de la rage du raton laveur, réparties dans trois régions : l'Estrie (82 municipalités), la Montérégie (130 municipalités, dont Saint-Anicet) et le Centre-du-Québec (12 municipalités).

Parmi les municipalités touchées, on retrouve entre autres Sherbrooke, Granby, Magog et Cowansville en Estrie; Saint-Hyacinthe, Longueuil, Boucherville, Salaberry-de-Valleyfield et Saint-Anicet en Montérégie; ainsi que Drummondville, Saint-Germain-de-Grantham et Wickham au Centre-du-Québec.

Tu peux consulter la liste complète des municipalités visées ainsi que la carte des spécimens analysés en 2026 sur le site du gouvernement du Québec.

Si ta municipalité (ou celle de tes proches) figure sur cette liste, c'est le moment de redoubler de vigilance.


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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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