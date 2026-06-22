Tiques au Québec : 174 nouvelles municipalités à risque de maladie de Lyme en 2026
Les tiques gagnent du terrain. 😳 Est-ce que ta ville est dans la liste?
Fais des provisions de chasse-bibittes. La carte des zones à risque pour la maladie de Lyme au Québec vient de s'agrandir de façon importante. Pour 2026, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a ajouté 174 nouvelles municipalités à la liste des secteurs endémiques, soit ceux où une prophylaxie post-exposition (PPE) peut être recommandée après une piqûre de tique.
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Au total, 685 municipalités québécoises sur 1 098 sont maintenant considérées à risque. Les cas de maladie de Lyme au Québec sont en hausse constante : 1 021 cas déclarés en 2025, dont 927 acquis sur le territoire. La progression des tiques à pattes noires s'étend dans plusieurs régions du sud du Québec, et la santé publique élargit sa zone de surveillance en conséquence.
Ce qui change en 2026
L'un des changements les plus frappants concerne Chaudière-Appalaches : la région comptait 2 municipalités endémiques en 2025 et en compte maintenant 53. Dans la Capitale-Nationale, 16 municipalités de la MRC de Portneuf intègrent la liste pour la première fois, dont Cap-Santé, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge et Saint-Raymond.
L'Estrie, Montréal, Laval et la Montérégie sont désormais entièrement couvertes.
Pourquoi autant de nouvelles municipalités d'un coup? L'INSPQ a revu sa façon de calculer la zone à risque. Avant, on incluait les municipalités situées à 20 km d'une zone à risque significatif; ce rayon passe maintenant à 50 km. Un indicateur climatique a aussi été ajouté pour tenir compte des conditions favorables à l'installation de la tique à pattes noires dans une région. Résultat : la carte fait un bond important. Et elle restera stable jusqu'en 2029 — pas de mise à jour annuelle prévue avant ça.
Pour vérifier si ta municipalité figure dans la liste, consulte la carte interactive et la liste complète publiées par l'INSPQ.
Piqûre de tique : quoi faire?
La PPE est un traitement préventif qu'on peut recevoir après une piqûre, à condition que plusieurs critères soient réunis : la piqûre doit avoir eu lieu dans un secteur endémique, la tique doit être restée accrochée au moins 24 heures, et la PPE doit être prise dans les 72 heures suivant son retrait. Si tu réponds à ces critères, tu peux t'adresser directement à un pharmacien.
Que la PPE soit indiquée ou non, surveille l'apparition d'un érythème migrant dans les semaines suivantes : une rougeur circulaire d'au moins 5 cm qui s'étend lentement autour du site de la piqûre, généralement sans douleur ni démangeaison. Elle apparaît entre 3 et 30 jours après la piqûre. Plusieurs personnes atteintes de la maladie de Lyme ne se souviennent même pas avoir été piquées. Alors, si tu as des doutes, consulte un médecin.
Il est aussi recommandé d'envoyer la tique au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) pour analyse, ce qui contribue à la surveillance épidémiologique dans ta région.
Comment éviter les tiques?
Selon le gouvernement du Québec, quelques habitudes simples peuvent faire une grande différence. En forêt ou dans les hautes herbes, porte des vêtements longs de couleur claire, des souliers fermés, et applique un chasse-moustiques à base de DEET ou d'icaridine sur les parties exposées.
Au retour d'une sortie, examine tout ton corps et prends une douche dans les deux heures si possible, ce qui permet aussi d'enlever les tiques non encore accrochées. Les zones moins visibles comme le cuir chevelu, les aisselles et les aines méritent une attention particulière. Si tu as un animal, vérifie-le aussi.
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