14 produits populaires qui coûtent pas mal moins cher sur Amazon que chez Canadian Tire
Tu peux épargner près de 78 $ sur un seul produit. 💰🤯
On a tous et toutes déjà acheté quelque chose chez Canadian Tire en se disant que le prix devait forcément être bon… avant de découvrir le même produit moins cher ailleurs quelques clics plus tard. Et parfois, la différence n’est pas juste de deux ou trois dollars :elle peut grimper à 20 $, voire à plus de 70 $, selon le produit.
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Amazon Canada réserve justement quelques bonnes surprises lorsqu’on compare ses prix avec ceux de la chaîne chouchou de la population canadienne. Des appareils de cuisine aux produits ménagers, en passant par les accessoires pour l’auto, les outils, les produits pour animaux et quelques essentiels techno, plusieurs articles identiques étaient offerts à meilleur prix au moment de notre recherche.
Certaines économies sont plus modestes, mais restent intéressantes sur un produit qu’on devait acheter de toute façon. D’autres, par contre, peuvent clairement faire une vraie différence et te permettre d'épargner quelques dizaines de dollars de plus. Et avec le coût de la vie qui continue de peser sur le budget, on ne dira certainement pas non à ça.
On a donc comparé une foule de produits populaires vendus chez les deux détaillants afin de repérer ceux pour lesquels Amazon Canada était plus avantageux. Les rabais et les tarifs peuvent évidemment changer rapidement, et des frais de livraison peuvent s'ajouter si tu n'es pas membre Prime, alors mieux vaut toujours vérifier avant de passer à la caisse.
Voici les 14 trouvailles qui pourraient te faire économiser sans avoir à sacrifier le produit que tu voulais vraiment.
Cafetière Keurig
La cafetière à dose unique Keurig K-Supreme coûte actuellement 65,01 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 129,98 $
Prix au Canadian Tire : 194,99 $
Les matins où tu cours après ta vie, attendre que la cafetière fasse son œuvre, c'est carrément de la torture. La Keurig K-Supreme règle le problème : tu mets ta dosette, tu appuies sur le bouton et ta tasse est prête en un rien de temps. Sa technologie MultiStream envoie plusieurs jets d'eau sur la dosette pour en extraire tout le goût, ce qui donne un café plus corsé que celui des machines à dosettes de base.
Le vrai bonus, c'est le prix. Elle est à 129,98 $ sur Amazon Canada, alors qu'elle se vend 194,99 $ chez Canadian Tire. Avec 65,01 $ d'économie, tu peux pratiquement t'offrir ta réserve de dosettes pour le mois.
Ensemble de huit pinces VISE-GRIP Irwin
Les pinces Irwin VISE-GRIP GrooveLock avec rouleau de rangement coûtent actuellement 77,87 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 172,12 $
Prix au Canadian Tire : 249,99 $
Pour les petits travaux où il manque toujours « la bonne pince », cet ensemble Irwin VISE-GRIP GrooveLock permet d’avoir plusieurs formats sous la main sans avoir à fouiller partout dans le garage. Les huit pinces sont accompagnées d’un rouleau de rangement pratique, histoire d’éviter qu’elles finissent éparpillées dans plusieurs coffres à outils.
À 172,12 $ sur Amazon Canada, plutôt qu’à 249,99 $ chez Canadian Tire, l’ensemble permet d’économiser 77,87 $, soit un peu plus de 31 %.
Pastilles de détergent pour lave-vaisselle Finish
Les pastilles de détergent pour lave-vaisselle Finish coûtent actuellement 10,02 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 27,99 $ (à rabais à 19,97 $ au moment de publier ces lignes)
Prix au Canadian Tire : 29,99 $
Les pastilles Finish Quantum Ultimate sont reconnues pour s’attaquer aux résidus tenaces et à la graisse tout en laissant la vaisselle brillante. Le paquet de 72 pastilles, actuellement en rabais, revient à 19,97 $ sur Amazon Canada, plutôt qu’à 29,99 $ chez Canadian Tire, soit une économie de 10,02 $. À prix régulier, l’écart entre les deux détaillants est plutôt de 2 $.
Trousse de départ Swiffer Duster
La trousse de départ Swiffer Duster coûte actuellement 8,01 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 9,98 $
Prix au Canadian Tire : 17,99 $
La poussière adore visiblement s’installer exactement là où on n’a pas envie de grimper : dessus des armoires, luminaires, ventilateurs et autres coins en hauteur. Avec sa poignée extensible de trois pieds et ses quatre recharges, le Swiffer Duster permet d’atteindre ces endroits plus facilement sans sortir l’escabeau pour chaque petite retouche. La trousse coûte 9,98 $ sur Amazon Canada contre 17,99 $ chez Canadian Tire, ce qui représente 8,01 $ d’économie, soit près de 45 %.
Nettoyant céramique pour auto Chemical Guys
Le nettoyant céramique pour auto Chemical Guys coûte actuellement 10,51 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 24,48 $
Prix au Canadian Tire : 34,99 $
Un lavage d’auto maison peut rapidement faire une bonne différence, surtout quand on veut retrouver un peu de lustre sans passer par le centre d’esthétique automobile. Le nettoyant Chemical Guys Hydro SUDS est conçu pour laver la carrosserie tout en ajoutant une protection céramique qui aide l’eau à perler sur la surface. Il coûte 24,48 $ sur Amazon Canada contre 34,99 $ chez Canadian Tire, soit 10,51 $ de moins ou environ 30 % d’économie. De quoi garder quelques dollars de plus pour le prochain plein d’essence.
Sorbetière Ninja CREAMi
La sorbetière 7-en-1 Ninja CREAMi coûte actuellement 20 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 279,98 $
Prix au Canadian Tire : 299,99 $
La sorbetière Ninja CREAMi risque vite de devenir la meilleure amie des personnes qui prennent leur dessert très au sérieux. Avec ses sept programmes, elle permet de préparer de la crème glacée, du sorbet, des smoothies ou encore des milkshakes maison, parfaits lorsqu’une envie sucrée frappe sans prévenir.
Il est même possible de créer ses propres mélanges avec des fruits, du yogourt ou quelques morceaux de chocolat. Après tout, personne n’a dit qu’il fallait choisir entre être raisonnable et ajouter des pépites.
À 279,98 $ sur Amazon Canada, contre 299,99 $ chez Canadian Tire, l’économie de 20 $ peut justement servir à remplir le congélateur d’ingrédients pour tester ses premières recettes.
Mélangeur sur socle KitchenAid
Le mélangeur sur socle KitchenAid coûte actuellement 20 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 349,99 $
Prix au Canadian Tire : 369,99 $
Même les personnes qui ne passent pas beaucoup de temps en cuisine peuvent facilement rêver d’avoir un mélangeur sur socle KitchenAid sur leur comptoir. Que ce soit pour préparer un mélange à gâteau, une pâte à crêpes ou de la crème fouettée qu’on regrette déjà d’avoir commencé à fouetter à la main, le modèle Classic Series de 4,5 pintes peut rendre la tâche beaucoup plus simple.
Il peut aussi servir à pétrir une pâte lorsqu’une soudaine envie de faire son pain maison nous prend. Sur Amazon Canada, se vend actuellement 349,99 $, soit 20 $ de moins que son prix de 369,99 $ chez Canadian Tire.
Tondeuse et rasoir électrique Philips
La tondeuse et rasoir électrique hybride Philips coûte moins cher sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 39,99 $ (à rabais à 37,99 $ au moment de publier ces lignes)
Prix au Canadian Tire : 50,49 $ (à rabais à 40,49 $ au moment de publier ces lignes)
Le rasoir électrique Philips OneBlade 360 permet de tailler les poils, de définir les contours et de raser le visage ou le corps avec un seul appareil. Sa lame flexible suit les courbes et, comme il est étanche, on peut même l’utiliser sous la douche sans transformer le lavabo en cimetière de petits poils.
Il offre jusqu’à 45 minutes d’autonomie et, au moment de publier ces lignes, il est en solde à 37,99 $ sur Amazon Canada, contre 40,49 $, également à rabais chez Canadian Tire. À prix régulier, c'est 50,49 $ contre 39,99 $. Dans les deux cas, le géant de la vente en ligne te permet d'économiser.
Raclette et gril Salton
La raclette et gril Salton coûte actuellement 10,02 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 59,97 $
Prix au Canadian Tire : 69,99 $
Les températures commencent tranquillement à descendre, ce qui veut aussi dire que la saison des soupers raclette risque de revenir assez vite. Ce modèle Salton pour six personnes permet de faire fondre le fromage tout en grillant viandes et légumes sur le dessus, parfait pour les longues soirées où chaque personne prépare son assiette à son rythme. Présentement à 59,97 $ sur Amazon Canada plutôt qu’à 69,99 $ chez Canadian Tire, il te permet de garder 10,02 $ dans tes poches.
Vaporisateur Meguiar's
Le vaporisateur Meguiar’s coûte actuellement 6,02 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 16,97 $
Prix au Canadian Tire : 22,99 $
Entre deux lavages, il suffit parfois d’un peu de poussière, de traces de doigts ou de quelques gouttes de pluie pour que la voiture ait déjà l’air moins propre. Le vaporisateur Meguiar’s Ultimate Quick Detailer permet de redonner rapidement de la brillance à la carrosserie tout en laissant un effet hydrophobe qui aide l’eau à perler sur la surface.
Il est affiché à 16,97 $ sur Amazon Canada, plutôt qu’à 22,99 $ chez Canadian Tire, soit une économie de 6,02 $ pour garder son véhicule impeccable sans ressortir tout l’attirail de lavage.
Projecteur extérieur Bell & Howell
Le projecteur Bell & Howell Bionic Spotlight Duo coûte actuellement 11,04 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 33,95 $
Prix au Canadian Tire : 44,99 $
Rentrer les poubelles, chercher quelque chose dans la cour ou simplement arriver à la maison après le coucher du soleil devient beaucoup plus agréable quand on voit où on met les pieds. Le projecteur Bell & Howell Bionic Spotlight Duo permet d’ajouter facilement de l’éclairage autour de la maison, du cabanon ou de l’entrée. Sur Amazon Canada, il coûte 33,95 $, soit 11,04 $ de moins que son prix de 44,99 $ chez Canadian Tire.
Radiateur portatif Dreo Home
Le radiateur portatif Dreo Home de 1500 W coûte actuellement 5 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 74,99 $
Prix au Canadian Tire : 79,99 $
Quand le bureau, le sous-sol ou la chambre semble toujours quelques degrés trop froid, un petit radiateur portatif peut vite devenir indispensable. Le modèle Dreo Home de 1 500 W utilise un système en céramique pour réchauffer rapidement l’espace sans prendre trop de place.
Il est affiché à 74,99 $ sur Amazon Canada, contre 79,99 $ chez Canadian Tire. Cela représente une économie de 5 $, de quoi rendre les journées froides un peu plus confortables sans trop faire chauffer la facture.
Brosse à récurer électrique Rubbermaid
La brosse à récurer électrique Rubbermaid Reveal Power Scrubber coûte actuellement 4,01 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 20,98 $
Prix au Canadian Tire : 24,99 $
Les joints de céramique, les coins de douche et les petites zones incrustées peuvent demander beaucoup trop de frottage pour un résultat satisfaisant. La brosse électrique Rubbermaid Reveal mise sur une tête oscillante pour nettoyer les endroits difficiles d’accès avec moins d’effort, un peu comme une brosse à dents électrique dédiée au ménage.
Elle est offerte à 20,98 $ sur Amazon Canada, comparativement à 24,99 $ chez Canadian Tire, soit environ 16 %, et peut vite devenir une alliée pratique pour le grand nettoyage.
Écouteurs AirPods Pro 3
Les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro 3 coûtent actuellement 16,56 $ de moins sur Amazon Canada qu'au Canadian Tire.
Prix sur Amazon Canada : 313,98 $
Prix au Canadian Tire : 330,54 $
Tes écouteurs sans fil te suivent pas mal partout, que ce soit pour ta playlist en marchant, un appel de dernière minute ou un trajet d'autobus qui n'en finit plus. Avec les Apple AirPods Pro 3, la réduction du bruit fait vraiment la différence. Que tu sois dans le métro, au gym ou en train d'essayer de te concentrer dans un café bondé, le chaos autour de toi devient beaucoup plus discret.
Côté prix, ils sont à 313,98 $ sur Amazon Canada, contre 330,54 $ chez Canadian Tire. C'est 16,56 $ de moins pour exactement les mêmes écouteurs, et ça vaut la peine de le savoir avant de passer à la caisse.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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