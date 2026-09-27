Voici les 9 joueurs des Canadiens de Montréal les mieux payés pour la saison 2026-2027
Le capitaine Nick Suzuki n'est même pas dans le top 5! 😲
Ils nous ont fait crier, pleurer et sauter de joie lors de la dernière saison, et voilà qu'ils s'apprêtent à refaire vibrer les fans pendant 84 nouveaux matchs. Les joueurs des Canadiens de Montréal reprennent du service cet automne, et si de jeunes vedettes comme Jakub Dobeš et Ivan Demidov font lever la foule, ce ne sont pas eux qui encaissent les plus gros chèques cette année.
À lire également : 5 joueurs des Canadiens de Montréal qui ont eu un bébé en 2026
Alors, qui se partage le gros du magot? Pour satisfaire ta curiosité, voici les neuf joueurs du Tricolore qui seront les mieux payés durant la saison 2026-2027, selon les données du site PuckPedia consultées le 25 septembre 2026. Et cette année, c'est la défensive qui rafle la mise : Noah Dobson et Lane Hutson occupent les deux premières places du classement, tandis que le capitaine Nick Suzuki doit se contenter du 6e rang.
Petit rappel pour s'y retrouver : les joueurs de hockey signent généralement des contrats de plusieurs années. La valeur totale de l'entente est divisée par sa durée, ce qui donne le cap hit, c'est-à-dire l'impact annuel du contrat sur la masse salariale de l'équipe. Le montant réellement versé au joueur peut toutefois varier d'une saison à l'autre, notamment en raison des bonis de signature. Un joueur pourrait donc avoir un cap hit plus élevé qu'un coéquipier, sans nécessairement empocher davantage cette année.
Pour déterminer qui recevra les plus gros chèques en 2026-2027, on additionne donc le salaire de base et les bonis de signature prévus pour la saison. Le tout est présenté en dollars américains.
Côté finances, l'équipe de Kent Hughes est serrée comme des sardines. Le plafond salarial de la LNH est fixé à 104 M$ US pour 2026-2027 et la masse salariale projetée du CH tourne autour de 101,2 millions de dollars, ce qui lui laisse à peine 2,8 M$ de marge.
Ce classement inclut les joueurs qui, en date du 25 septembre 2026, font partie de la formation des Canadiens de Montréal.
Noah Dobson
C'est Noah Dobson qui ouvre le bal du plus gros chèque cette saison. Le défenseur de 26 ans empochera 12 M$ US en 2026-2027, soit 1 M$ en salaire de base et un imposant 11 M$ en bonis de signature. Il faut dire que le CH a sorti l'artillerie lourde pour mettre la main sur lui à l'été 2025 : deux choix de première ronde et Emil Heineman ont pris le chemin des Islanders de New York en retour de Dobson.
Montréal s'est ensuite assuré de le garder à long terme avec une entente de huit saisons totalisant 76 M$ US, pour un cap hit annuel de 9,5 M$. Et l'année 2026 aura été payante à plus d'un titre pour le défenseur, qui est aussi devenu papa pour la première fois.
Lane Hutson
Celui dont la réputation n'est plus à faire alors qu'il ne semble jamais vouloir quitter la glace a visiblement trouvé une formule payante, et ce, jusque dans son contrat.
À 22 ans, Lane Hutson touchera lui aussi 12 M$ US en 2026-2027, soit 1 M$ en salaire de base auquel s'ajoutent 11 M$ en bonis de signature. Cette saison marque d'ailleurs la première année de sa nouvelle entente à long terme, d'une valeur de 70,8 M$ US sur huit ans. Son cap hit s'élève ainsi à 8,85 M$ par saison, légèrement moins que celui de Noah Dobson.
Juraj Slafkovský
Juraj Slafkovský n'a que 22 ans, mais il joue déjà dans la cour des gros salariés du Tricolore. En 2026-2027, l'attaquant slovaque empochera 10 M$ US, soit 7 M$ en salaire de base auxquels s'ajoutent 3 M$ en bonis de signature.
Il s'agira de la deuxième année de l'imposante entente de huit saisons et 60,8 M$ US qu'il avait signée avec le CH en 2024 et qui est entrée en vigueur en 2025-2026. Son cap hit, lui, demeure fixé à 7,6 M$ par saison.
Cole Caufield
M. Samedi soir a certainement mérité son chèque. Après une saison 2025-2026 marquée par 51 buts, Cole Caufield empochera 9,975 M$ US en 2026-2027, ce qui le place tout juste derrière Juraj Slafkovský dans ce classement.
L'attaquant de 25 ans avait signé en juin 2023 une entente de huit saisons totalisant 62,8 M$ US, pour un cap hit annuel de 7,85 M$. Et ça, c'est sans compter les revenus supplémentaires que le populaire numéro 13 peut générer grâce à ses différentes commandites.
Mike Matheson
Pour le Montréalais Mike Matheson, jouer à la maison vient avec un joli chèque. Le défenseur, qui est aussi père de trois enfants, empochera 7,5 M$ US en 2026-2027, soit 2,5 M$ en salaire de base et 5 M$ en bonis de signature.
Son contrat de cinq saisons, d'une valeur totale de 30 M$ US, représente quant à lui un cap hit de 6 M$ par année.
Nick Suzuki
Le capitaine du Tricolore a déjà connu de plus gros chèques. Nick Suzuki touchera 6,25 M$ US en 2026-2027, alors que son salaire de base atteignait 10 M$ lors des premières années de son contrat.
Signée en octobre 2021, son entente de huit saisons totalisant 63 M$ US affiche un cap hit annuel de 7,875 M$. Après cette campagne, il lui restera trois saisons à écouler à Montréal. S'il ne signe pas de nouvelle entente d'ici là, il pourra devenir joueur autonome sans compensation à l'été 2030, c'est-à-dire négocier avec n'importe quelle équipe de la LNH.
Kaiden Guhle
Le défenseur albertain touchera 5,25 M$ US en 2026-2027, soit la deuxième année de l'entente de six saisons et 33,3 M$ US qu'il avait signée en 2024. Son cap hit s'élève à 5,55 M$ par année, et son contrat le lie au Tricolore jusqu'à la fin de la saison 2030-2031.
Par contre, Kaiden Guhle devra patienter un peu avant de retrouver l'action cette saison. Le Canadien a annoncé le 16 septembre qu'il avait subi une intervention chirurgicale à un muscle adducteur et qu'il devrait s'absenter de quatre à cinq semaines. Un autre passage à l'infirmerie pour Guhle, qui a malheureusement dû composer avec plusieurs blessures depuis le début de sa carrière dans la LNH.
Phillip Danault
Son retour à Montréal en avait ravi plus des fans la saison dernière, et Phillip Danault est maintenant bien réinstallé dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Après quelques saisons passées avec les Kings de Los Angeles, le Québécois a retrouvé le Tricolore en 2025-2026.
Cette saison, il empochera un total de 4,25 M$ US, soit 1 M$ en salaire de base et 3,25 M$ en bonis de signature.
Zachary Bolduc
Il aura fallu patienter presque tout l'été, mais Zachary Bolduc a finalement obtenu son nouveau contrat à quelques jours du camp d'entraînement. Le Québécois de 23 ans a conclu avec le CH, le 13 septembre, une entente de quatre saisons totalisant 16,8 M$ US, qui lui assure une certaine stabilité à Montréal jusqu'en 2030. Pour la première année de ce nouveau pacte, il empochera 4,2 M$ US, soit 3,7 M$ en salaire de base et 500 000 $ en bonis de signature.
Une entente qui semblait d'ailleurs faire son bonheur, puisque Bolduc expliquait au lendemain de la signature qu'il souhaitait justement s'installer à Montréal à plus long terme et obtenir une stabilité autant financière que sportive.
Deux jeunes vedettes brillent d'ailleurs par leur absence dans ce classement, mais ça ne durera pas longtemps. Après avoir impressionné devant le filet, notamment durant les dernières séries éliminatoires, Jakub Dobeš touchera 900 000 $ US en 2026-2027 — même pas 1 M$! — avant de voir sa rémunération grimper à 6,8 M$ US dès la saison suivante.
Même scénario pour Ivan Demidov : le jeune attaquant empochera 975 000 $ US cette année, mais son nouveau contrat de huit ans et 73,2 M$ entrera en vigueur en 2027-2028. Cette saison-là, son chèque bondira à 12,5 M$ US, même si son cap hit sera de 9,15 M$ par année.
- 5 joueurs des Canadiens de Montréal qui ont eu un bébé en 2026 ›
- Qui sont les femmes et copines des joueurs des Canadiens de Montréal en 2026? ›
- Le Canadien de Montréal révèle son nouveau centre de glace et les réactions sont unanimes ›
- 9 endroits où tu risques de croiser des joueurs des Canadiens de Montréal ›
- Canadiens de Montréal : 8 choses à savoir sur Ivan Demidov, le nouvel espoir des Glorieux ›
- Cet Australien a fait 15 500 km pour voir le Canadien de Montréal en séries : On lui a parlé - Narcity ›
- Quel est le salaire d'un arbitre de la LNH en 2026? ›