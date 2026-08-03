Noah Dobson des Canadiens de Montréal est maintenant papa (PHOTOS)

Le couple a accueilli leur petite fille! 😍

Noah Dobson des Canadiens de Montréal. Droite : Noah Dobson et son épouse Alexa Dobson.

Le défenseur des Canadiens de Montréal Noah Dobson est maintenant papa d'une petite fille.

@n_dobson | Instagram, @alexadobson | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Le défenseur des Canadiens de Montréal, Noah Dobson et son épouse, Alexa Dobson, viennent d'accueillir leur tout premier enfant, la petite Veronika Marina Dobson. Le couple en a fait l'annonce sur Instagram ce lundi 3 août en partageant quelques photos de l'arrivée de leur fille.

À lire également : Qui sont les femmes et copines des joueurs des Canadiens de Montréal en 2026?

C'est le 30 janvier dernier qu'Alexa et Noah avaient officialisé la nouvelle de la façon la plus mignonne qui soit : une révélation de sexe tout en rose, confirmant l'arrivée d'une petite fille pour l'été 2026.

Puis, six mois plus tard, presque jour pour jour, soit le 31 juillet, Alexa a donné naissance dans un hôpital de Boston. « Notre fille Veronika est arrivée [...] nous sommes tellement choyés », peut-on lire sous la publication.

Le Prince-Édouardien de 26 ans et sa femme forment un couple depuis 2022. Après quelques années à distance, ils se sont fiancés à l'été 2024, puis mariés en juillet 2025 à Newport, au Rhode Island — soit quelques jours à peine après la signature de Dobson avec le Tricolore.

De son côté, Alexa est loin d'être une simple observatrice du monde sportif. Diplômée du Boston College, elle s'est taillé une place dans l'univers du NASCAR en tant que journaliste sportive et créatrice de contenu spécialisée en sport automobile. Pendant la saison, le couple est basé à Montréal; en dehors, c'est au Massachusetts qu'ils posent leurs valises.

Les nouveaux parents pourront donc profiter du reste de l'été pour faire connaissance avec leur nouveau-née avant que la saison de hockey ne reprenne en octobre prochain.

Un baby-boom chez le CH

Noah Dobson n'est pas le seul joueur du Tricolore à avoir agrandi sa famille récemment. Samuel Montembeault et sa conjointe, Daryanne Ayotte, ont accueilli leur fille Margot vers le 22 juillet. Un peu plus tôt, Alexandre Carrier et son épouse, Alicia Lessard, sont devenus parents d'une première enfant, la petite Olivia, née le 7 juillet.

En mai, Mike Matheson célébrait la naissance de son troisième enfant : sa femme, Emily Pfalzer, a donné naissance à leur fils Miles le 19 mai, au lendemain d'une victoire des Canadiens en séries éliminatoires. Nick Suzuki, lui, est devenu papa en avril, avec l'arrivée de sa fille Maya.

Décidément, la famille des Canadiens de Montréal connaît un vrai baby-boom. Les conversations de vestiaire risquent d'être bien différentes cette saison! Rondelles, bâtons et patins risquent de céder leur place aux biberons, suces et porte-bébés dans les discussions.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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