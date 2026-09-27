16 produits à toujours acheter au Dollarama plutôt que chez Tigre Géant pour économiser
Un petit détour qui peut faire une grosse différence à la caisse. 🛒🤑
Que le budget soit serré ou non, chaque dollar compte au moment de remplir ton panier. Faire toutes ses emplettes au même magasin à rabais, c’est pratique, mais ce n’est pas toujours le plus avantageux pour le portefeuille. Si tu fais souvent tes achats chez Tigre Géant pour ses petits prix, sache que certains articles du quotidien méritent un deuxième regard, surtout quand les mêmes produits se retrouvent sur les tablettes du Dollarama pour moins cher.
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Chez Tigre Géant, plusieurs produits ménagers, de soins personnels et de pharmacie, ainsi que quelques collations de marques connues, peuvent sembler abordables au premier coup d’œil. Sauf qu’en comparant les formats, le nombre d’unités ou le prix au 100 millilitres, certaines trouvailles du magasin du dollar finissent par se démarquer. Le plus gros emballage n’est pas automatiquement le meilleur achat, et une petite différence sur l’étiquette peut parfois cacher un écart beaucoup plus important une fois le calcul fait.
On a donc mis côte à côte 16 produits de mêmes marques, pour voir lesquels valent vraiment le détour au Dollarama plutôt que chez Tigre Géant. Comme l’inventaire peut varier d’une succursale à l’autre, rien ne garantit que tous les produits seront offerts près de chez toi, mais cette comparaison pourrait bien changer quelques-unes de tes habitudes lors de ton prochain magasinage.
Nettoyant dégraissant Lysol
Le nettoyant dégraissant Lysol coûte moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4 $ pour 650 ml
Prix de vente au Tigre Géant : 4,97 $ pour 650 ml
Pour le nettoyant dégraissant antibactérien pour cuisine Lysol Pro, pas besoin de jongler avec deux formats différents : la bouteille de 650 ml est exactement la même dans les deux magasins. Son prix passe toutefois de 4,97 $ chez Tigre Géant à 4 $ au Dollarama, soit près de 1 $ d’écart, ou environ 20 % d’économie. Pour un seul nettoyant, c’est de quoi y regarder à deux fois avant de le mettre dans ton panier.
Tampons d'acier S.O.S
Les tampons d'acier S.O.S coûtent moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 2,25 $ pour dix tampons
Prix de vente au Tigre Géant : 3,47 $ pour dix tampons
Côté récurage, les tampons d’acier S.O.S. se vendent dans la même boîte de dix aux deux endroits. Elle coûte 3,47 $ chez Tigre Géant, contre 2,25 $ au Dollarama. Pour exactement le même produit, tu économises donc 1,22 $, soit environ 35 % de moins.
Désinfectant en vaporisateur Lysol
Le désinfectant en vaporisateur Lysol Neutra Air 2 en 1 coûte moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4 $ pour 283 g
Prix de vente au Tigre Géant : 5,97 $ pour 283 g
La différence commence à être beaucoup plus visible avec le Désinfectant en vaporisateur Lysol Neutra Air 2 en 1 de 283 g. Il faut débourser 5,97 $ chez Tigre Géant, alors que Dollarama le propose à 4 $. Pour une seule bouteille identique, la facture baisse donc de 1,97 $, soit environ le tiers du prix demandé en moins.
Dentifrice Colgate MaxFrais
Le dentifrice Colgate MaxFrais est moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 3,75 $ pour 150 ml
Prix de vente au Tigre Géant : 4,48 $ pour 150 ml
Un essentiel comme le Dentifrice à la menthe fraîche Colgate MaxFrais peut sembler sensiblement au même prix partout, jusqu’à ce qu’on mette les deux étiquettes côte à côte. Pour le tube identique de 150 ml, Dollarama demande 3,75 $ alors que Tigre Géant l’affiche à 4,48 $. C’est donc 0,73 $ qui reste dans tes poches en te rendant au magasin du dollar.
Gel douche Softsoap
Le gel douche Softsoap est moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $ pour 591 ml
Prix de vente au Tigre Géant : 5,48 $ pour 591 ml
Changer de fragrance au gré des envies est possible avec le Gel douche Softsoap de 591 ml, offert en plusieurs variantes. Peu importe celle qui se glisse dans ton panier, le prix repéré est de 5 $ au Dollarama contre 5,48 $ chez Tigre Géant. Ce n’est pas la plus grosse économie de la liste, mais pourquoi payer 0,48 $ de plus pour le même produit?
Éliminateur d'odeurs Arm & Hammer
L'éliminateur d'odeurs Arm & Hammer est moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,25 $ pour 700 g
Prix de vente au Tigre Géant : 5,97 $ pour 700 g
Quand un produit revient régulièrement dans les achats pour les animaux, quelques dollars d'économie peuvent rapidement devenir intéressants. L’éliminateur d’odeurs pour tapis chat et chien Arm & Hammer de 700 g est vendu 4,25 $ au Dollarama plutôt que 5,97 $ chez Tigre Géant. Puisqu’il s’agit exactement de la même quantité, tu conserves 1,72 $ simplement en changeant d’enseigne.
Déodorant Secret invisible
Le déodorant antisudorifique Secret invisible coûte moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,75 $ pour 73 g
Prix de vente au Tigre Géant : 4,97 $ pour 73 g
Plusieurs parfums du Déodorant antisudorifique Secret Invisible de 73 g se retrouvent sur les tablettes, et cette fois, les deux enseignes sont presque nez à nez. Le prix est de 4,97 $ chez Tigre Géant et de 4,75 $ au Dollarama. Seulement 0,22 $ les sépare, mais lorsque tout le reste est identique, il n’y a pas vraiment de raison de choisir l’étiquette la plus élevée.
Savon à mains Spa Soap
Le savon à main Spa Soap coûte moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 3 $ pour 1,9 L
Prix de vente au Tigre Géant : 3,97 $ pour 1,9 L
Les grands formats sont souvent synonymes d’économies, mais encore faut-il les acheter au bon endroit. La recharge de savon pour les mains Spa Soap de 1,9 litre en est un bon exemple : elle coûte 3 $ au Dollarama, contre 3,97 $ chez Tigre Géant. Chaque recharge achetée à l’enseigne verte et jaune te laisse donc 0,97 $ de plus dans les poches, soit environ 24 % d’économie.
Détergent à lessive Tide
Le détergent à lessive Tide coûte moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $ pour 946 ml, soit environ 0,53 $ par 100 ml
Prix de vente au Tigre Géant : 14,97 $ pour 1,86 L, soit environ 0,80 $ par 100 ml
Une preuve de plus qu’un contenant plus imposant n’est pas forcément synonyme d’aubaine. Le détergent à lessive liquide Tide, au parfum original, coûte 5 $ pour 946 ml au Dollarama, soit environ 0,53 $ par 100 ml. Chez Tigre Géant, le bidon de 1,86 litre se vend 14,97 $, ce qui revient à environ 0,80 $ pour la même quantité. À volume égal, l’option du Dollo est donc environ 34 % moins chère.
Papier hygiénique Cashmere Original
Le papier hygiénique Cashmere coûte moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 2,50 $ pour quatre rouleaux deux épaisseurs
Prix de vente au Tigre Géant : 9,99 $ pour huit rouleaux deux épaisseurs
Le papier hygiénique Cashmere en rouleaux double épaisseur réserve l’une des comparaisons les plus surprenantes de la liste. Quatre rouleaux à 2,50 $ au Dollarama reviennent à environ 0,63 $ chacun, tandis que le paquet de huit à 9,99 $ chez Tigre Géant atteint près de 1,25 $ par rouleau. Même en achetant deux paquets au Dollo pour obtenir huit rouleaux, la facture serait de seulement 5 $, soit presque la moitié du prix.
Sacs de congélation Ziploc
Les sacs de congélation Ziploc coûte moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,50 $ pour 14 sacs
Prix de vente au Tigre Géant : 5,47 $ pour 16 sacs
Du côté des sacs de congélation hermétiques Ziploc, l’avantage se joue plutôt à quelques sous. Le paquet de 14 vendu 4,50 $ au Dollarama revient à environ 0,32 $ par sac, tandis que les 16 unités à 5,47 $ chez Tigre Géant coûtent autour de 0,34 $ chacune. Pour l’équivalent de 14 sacs, l’économie tourne autour de 0,29 $, ce qui reste modeste comparativement aux autres trouvailles de la liste.
Rince-bouche Listerine
Le rince-bouche Listerine coûte moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,25 $ pour 500 ml, soit environ 0,85 $ par 100 ml
Prix de vente au Tigre Géant : 4,97 $ pour 250 ml, soit environ 1,99 $ par 100 ml
S’il y a une comparaison qui mérite de retenir l’attention, c’est celle du Rince-bouche antiseptique Listerine Freshburst. Dollarama vend 500 ml pour 4,25 $, ce qui revient à seulement 0,85 $ par 100 ml, tandis que Tigre Géant demande 4,97 $ pour deux fois moins de produit, soit 250 ml et près de 1,99 $ par 100 ml. Pour une fois, tu obtiens donc deux fois la quantité tout en payant moins cher, avec un prix au volume inférieur d’environ 57 %.
Baumes à lèvres Nivea
Le duo de baumes à lèvres Nivea Hydro Soins est moins cher au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,25 $ pour deux baumes
Prix de vente au Tigre Géant : 4,98 $ pour deux baumes
Deux baumes dans le même emballage, mais quelques sous de plus (ou de moins) selon l’endroit où tu les prends. Le baume à lèvres NIVEA hydratant Hydro Soins de 4,8 g en paquet de deux coûte 4,25 $ au Dollarama et 4,98 $ chez Tigre Géant. La bannière verte et jaune prend donc une avance de 0,73 $, ce qui équivaut à près de 15 %.
Skittles originaux
Les Skittles originaux sont moins chers au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 2,50 $ pour 170 g
Prix de vente au Tigre Géant : 2,97 $ pour 170 g
Même sac de Skittles Originaux de 170 g, mais pas tout à fait le même montant au moment de passer à la caisse. Tigre Géant le propose à 2,97 $, alors qu’il descend à 2,50 $ au Dollarama. Pour une gâterie qu’on peut facilement racheter, ces 0,47 $ de différence donnent un petit avantage au magasin du dollar.
Jujubes Haribo
Les jujubes Haribo Goldbears sont moins chers au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 2 $ pour 150 g, soit environ 1,33 $ par 100 g
Prix de vente au Tigre Géant : 2,77 $ pour 175 g, soit environ 1,58 $ par 100 g
Avec une marque aussi connue que Haribo, un petit calcul permet de voir rapidement quel sac vaut davantage son coût. Les Goldbears coûtent 2 $ pour 150 g au Dollarama, soit environ 1,33 $ par 100 g, tandis que les 175 g à 2,77 $ chez Tigre Géant reviennent à près de 1,58 $ par 100 g. Le paquet du Dollo est plus petit, mais son contenu coûte tout de même environ 16 % moins cher au poids.
Gâteries pour chats Temptations
Les gâteries pour chats Temptations sont moins chères au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 3 $ pour 180 g, soit environ 1,67 $ par 100 g
Prix de vente au Tigre Géant : 1,98 $ pour 85 g, soit environ 2,33 $ par 100 g
Voilà un bon exemple qui montre pourquoi le prix du paquet ne raconte pas toujours toute l’histoire. Les Gâteries pour chats Temptations Mélimélo coûtent 1,98 $ pour 85 g chez Tigre Géant, ou environ 2,33 $ par 100 g. Au Dollarama, le sac de 180 g est vendu 3 $, ce qui fait plutôt 1,67 $ par 100 g pour ce mélange aux arômes de poulet, d’herbe à chat et de cheddar.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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